EN EXCLUSIVITÉ-Selon un document interne, Meta prévoit des licenciements et une restructuration pour le 20 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Katie Paul

META.O , la société mère de Meta, prévoit de procéder mercredi à des licenciements touchant 10 % de ses effectifs à l'échelle mondiale, en trois vagues, les notifications devant être envoyées à 4 h du matin, heure locale, selon un document interne consulté lundi par Reuters.

Dans ce document, la directrice des ressources humaines de la société propriétaire de Facebook a également indiqué aux employés que « de nombreux dirigeants annonceront des changements organisationnels » en coordination avec ces licenciements.

Dans ce cadre, l'entreprise prévoit de réaffecter 7 000 employés à de nouvelles initiatives liées aux flux de travail en intelligence artificielle et de supprimer des postes de direction, a-t-elle précisé.