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EN EXCLUSIVITÉ-Selon des sources, Schroders va se séparer de sa filiale chinoise de gestion de fonds détenue à 100 %
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Selena Li

Schroders SDR.L se sépare de sa filiale de fonds chinoise détenue à 100 % et a conclu un accord pour vendre ses produits à Neuberger Berman, ont déclaré trois personnes proches du dossier, alors que le gestionnaire de fonds britannique cherche à se désengager des activités de moindre envergure.

Cette décision intervient un mois après que les actionnaires de Schroders ont approuvé la vente, pour 9,9 milliards de livres sterling (13,2 milliards de dollars), de l'une des plus anciennes sociétés de gestion londoniennes à son concurrent américain Nuveen, afin de créer l'un des plus grands gestionnaires de fonds actifs au monde.

La filiale chinoise détenue à 100 % par le gestionnaire d'actifs américain Neuberger a conclu un accord avec Schroders pour reprendre les produits de fonds de Schroders Fund Management (China), dont le siège est à Shanghai et qui a été lancée en 2023, ont indiqué les sources.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été immédiatement communiqués.

Toutes les sources ont refusé d'être citées, car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer auprès des médias. Schroders et Neuberger ont refusé de commenter.

(1 $ = 0,7492 livres)

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