EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, SpaceX viserait une valorisation de 1 750 milliards de dollars, option de surallocation comprise, dans le cadre d'une introduction en bourse record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang

SpaceX, la société de fusées et de satellites d'Elon Musk, prévoit de lever au moins 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse record, ont déclaré mardi à Reuters deux personnes proches du dossier.

Après des premières réunions avec des investisseurs, ou une phase de « sondage du marché », la société a indiqué qu'elle visait une valorisation de 1 750 milliards de dollars, option de surallocation comprise, ont déclaré ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat pour pouvoir discuter d'informations confidentielles. L'option de surallocation donne aux souscripteurs le droit de vendre des actions supplémentaires si la demande des investisseurs dépasse les prévisions.

Reuters avait précédemment rapporté que la société envisageait une estimation préliminaire de sa valorisation à environ 1 750 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse. La tournée de présentation en vue de l'introduction en bourse devrait débuter jeudi, comme l'avait précédemment rapporté Reuters . Les plans, y compris le montant de la levée de fonds, sont susceptibles d'évoluer à mesure que les réunions avec les investisseurs se déroulent, ont averti les sources.

L'introduction en bourse offrira aux investisseurs publics une occasion rare de s'associer à la vision de Musk en matière d'espace, de communications par satellite et d'intelligence artificielle par le biais de SpaceX, qui s'est imposée comme le joyau de l'empire commercial de l'homme le plus riche du monde.

SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaires.

L'introduction en bourse devrait prendre la forme d'une offre entièrement primaire, ce qui signifie que l'intégralité des recettes reviendrait à la société plutôt qu'aux actionnaires existants, ont indiqué les sources.