EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, SpaceX accélère le calendrier de son introduction en bourse et vise une cotation au Nasdaq le 12 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, SpaceX prévoit de publier son prospectus d'ici la semaine prochaine

* Une tournée de présentation est prévue le 4 juin, et la fixation du prix le 11 juin

* Accélération du calendrier due à un examen plus rapide que prévu par la SEC

* Le titre devrait être coté sous le symbole SPCX

(Ajout de contexte tout au long de l'article) par Echo Wang et Anirban Sen

SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk , vise une introduction en bourse dès le 12 juin et a choisi le Nasdaq comme place de cotation pour ses débuts retentissants sur le marché, ont déclaré vendredi à Reuters des sources proches du dossier.

Cette introduction en bourse, l'une des plus attendues depuis des années, devrait faire la une du calendrier très chargé des introductions en bourse de cette année, qui pourrait également inclure les poids lourds de l'IA Anthropic et OpenAI , qui devraient tous deux faire leur entrée sur les marchés publics.

L'entrée en bourse de SpaceX intervient à un moment charnière pour le marché des introductions en bourse, qui a rebondi après avoir connu des difficultés ces deux dernières années en raison de la volatilité alimentée par la politique tarifaire américaine et les incertitudes géopolitiques.

Destinée à être cotée sous le symbole « SPCX », la société a accéléré son calendrier d’introduction en bourse et vise désormais à rendre son prospectus public dès mercredi prochain, avec un lancement de la tournée de présentation prévu pour le 4 juin et la vente des actions dès le 11 juin, selon trois sources proches du dossier.

Ce nouveau calendrier, prévoyant une introduction en bourse au cours de la deuxième semaine de juin, représente une accélération inattendue de l’ de l’offre de SpaceX, devançant un processus initialement prévu pour fin juin — aux alentours de la date d’anniversaire de Musk — ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car les discussions sont confidentielles.

L'examen plus rapide que prévu des documents relatifs à l'introduction en bourse de la société par la Commission américaine des opérations boursières (SEC) a en partie motivé la décision de la société d'avancer le calendrier de cotation, ont ajouté ces sources.

SPCX était auparavant le symbole boursier de l'ETF axé sur les SPAC de Tuttle Capital Management avant que la société ne passe au symbole SPCK en avril. Cette décision avait alors suscité des spéculations quant à la possibilité que SpaceX choisisse ce nouveau symbole boursier.

Reuters a été le premier à rapporter en mars que SpaceX penchait pour une cotation de ses actions au Nasdaq, car elle cherchait à être rapidement incluse dans l'indice Nasdaq-100 .NDX .

SpaceX n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le Nasdaq et la SEC ont refusé de commenter.

UNE INTRODUCTION EN BOURSE DE RÉFÉRENCE

Cette cotation marquerait une victoire majeure pour le Nasdaq, lui permettant de repousser la concurrence de son rival new-yorkais, la Bourse de New York.

Elle fait suite au lancement récent des règles très attendues de « fast entry » du Nasdaq, visant à accélérer l'entrée des grandes capitalisations nouvellement cotées dans son indice de référence, le Nasdaq-100. D'autres opérateurs d'indices de premier plan, tels que S&P Dow Jones Indices et FTSE Russell, ont également mis en place des règles similaires pour accélérer l'intégration des nouvelles cotations dans leurs indices de référence respectifs, cherchant ainsi à dynamiser le flux des introductions en bourse.

Le Nasdaq a précédemment déclaré avoir largement sollicité les commentaires des acteurs du marché sur les règles d’entrée rapide et disposer d’un processus de gouvernance des indices transparent.

SpaceX devrait viser une levée de fonds d’environ 75 milliards de dollars pour une valorisation d’environ 1 750 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de tous les temps, comme l’a précédemment rapporté Reuters. L’objectif de 1 750 milliards de dollars représente une hausse significative par rapport à la valorisation combinée de 1 250 milliards de dollars fixée lors de la fusion de SpaceX avec xAI, la start-up d’intelligence artificielle de Musk, en février.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan et Goldman Sachs sont les chefs de file de l'opération, tandis que 16 autres banques jouent des rôles plus modestes dans les canaux institutionnels, de détail et internationaux.