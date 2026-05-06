EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Sky réclamerait jusqu'à 1,9 milliard d'euros de dommages-intérêts à TIM et DAZN dans le cadre d'un accord sur la diffusion du football à la télévision en Italie

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L'opérateur de télévision payante Sky réclame jusqu'à 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars) de dommages-intérêts à Telecom Italia (TIM) TLIT.MI et à la plateforme de streaming sportif DAZN, affirmant avoir subi des pertes en raison d'une violation des règles de concurrence liée à un accord conclu en 2021 pour la diffusion des matchs de football de Serie A, ont indiqué deux sources directement informées du dossier.

Sky a déposé plainte auprès d'un tribunal de Milan ces dernières semaines, ont indiqué ces sources, après qu'une décision rendue en 2023 par l'autorité italienne de la concurrence a conclu que l'accord entre TIM et DAZN sur les droits de la Serie A pour la période 2021-2024 constituait un accord restrictif de concurrence.

Portant un coup dur à Sky Italia, DAZN a obtenu en 2021 le droit de diffuser tous les matchs de football de Serie A en Italie au cours des trois prochaines saisons pour 2,5 milliards d’euros, avant de conclure un partenariat de distribution avec TIM.

Sky propose également des services haut débit.

Faisant valoir dans sa plainte que l'accord entre TIM et DAZN visait à l'exclure du marché, Sky réclame environ 1 milliard d'euros de dommages-intérêts pour manque à gagner, ont indiqué ces sources.

Le montant total s'élève à 1,9 milliard d'euros si l'on inclut les intérêts et les dommages-intérêts liés à la dépréciation de la marque, ont ajouté ces sources, s'exprimant sous couvert d'anonymat car l'affaire est confidentielle.

Toutes les parties concernées ont refusé de commenter.

L'autorité italienne de la concurrence a infligé des amendes de 800.000 euros à TIM et de 7,2 millions d'euros à DAZN en 2023, après que les deux sociétés eurent modifié certaines clauses de leur accord de 2021 accordant à TIM des droits de distribution préférentiels et limitant la capacité de DAZN à s'associer avec des opérateurs de télécommunications concurrents.

La décision de l'autorité de la concurrence est devenue définitive l'année dernière lorsqu'elle a été confirmée par la plus haute juridiction administrative italienne, à l'issue d'une série d'appels qui ont toutefois conduit à la réduction de moitié de l'amende infligée à DAZN, à 3,6 millions d'euros, en janvier.

(1 $ = 0,8513 euro)