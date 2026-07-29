EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Shell et Phillips 66 envisageraient de céder leurs participations dans le projet de pipeline américain « Explorer », d'une valeur de 3,5 milliards de dollars

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* Shell et P66 détiennent environ 61 % d'Explorer; le processus de vente en serait à ses débuts, selon certaines sources

* Energy Transfer et MPLX pourraient également vendre si des acheteurs étaient prêts à payer un prix élevé pour l'ensemble du pipeline, selon certaines sources

* Explorer figure parmi les principaux pipelines de produits raffinés aux États-Unis

par David French

Shell SHEL.L et Phillips 66

PSX.N travaillent actuellement à la vente éventuelle de leurs participations dans la société propriétaire du pipeline de produits raffinés Explorer, dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser cet élément majeur de l’infrastructure énergétique américaine à environ 3,5 milliards de dollars, ont indiqué des sources proches du dossier.

Cette initiative illustre à quel point la demande accrue d’actifs d’infrastructures énergétiques, notamment de la part d’acquéreurs financiers, a fait grimper les valorisations et incité les propriétaires actuels à vendre et à réinvestir le produit de la vente dans des segments clés ou à forte croissance de leurs activités. Shell et Phillips 66 détiennent actuellement environ 61 % de l’entité juridique propriétaire de l’oléoduc, qui achemine de l’essence, du kérosène et d’autres produits pétroliers depuis le Texas, à travers le Midwest, jusqu’à des points d’arrivée situés notamment dans la périphérie de Chicago.

Des banquiers d’affaires de Greenhill, une filiale de Mizuho

8411.T , et de RBC Capital Markets RY.TO , ont été mandatés pour mener un processus d’appel d’offres concernant ces participations; les discussions en sont actuellement à un stade précoce.

Energy Transfer ET.N et MPLX MPLX.N détiennent le reste d’Explorer. Alors que les acheteurs potentiels sont dans un premier temps sondés au sujet des parts détenues par Shell et Phillips 66, les autres actionnaires pourraient finalement apporter leurs participations si un intérêt marqué se manifestait pour l’acquisition de l’ensemble de l’oléoduc, ont indiqué ces sources.

Ces sources ont toutefois précisé qu’il n’y avait aucune garantie quant à la conclusion d’un accord concernant les participations d’Explorer, et ont souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir évoquer des négociations confidentielles.

Shell, Phillips 66 et MPLX n’ont pas souhaité faire de commentaires. Explorer, Energy Transfer, Mizuho et RBC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

INFRASTRUCTURE CRITIQUE En service depuis le début des années 1970, Explorer constitue un réseau de pipelines s'étendant sur plus de 1 800 miles. La partie sud du réseau a une capacité de 660.000 barils par jour, tandis que la partie nord est capable de transporter 450.000 barils par jour, selon le site web d’Explorer.

Aux côtés du pipeline Colonial, qui achemine du carburant du Texas vers le nord-est, Explorer est considéré comme l’un des plus importants réseaux de transport de produits raffinés aux États-Unis. Colonial a été vendu l’année dernière à Brookfield Infrastructure Partners BIP.N pour environ 9 milliards de dollars . Dans le cadre de cette opération de cession, un premier groupe d’actionnaires a mis ses parts en vente avant que les autres ne cèdent leurs participations dans le cadre d’un accord global avec la société d’investissement.

Les pipelines et autres infrastructures énergétiques ont suscité un vif intérêt de la part des acheteurs ces dernières années. Les acteurs du secteur recherchent la croissance, tant en termes d’actifs que d’offres de produits, tandis que les investisseurs financiers apprécient les flux de trésorerie réguliers générés par les actifs du secteur intermédiaire.