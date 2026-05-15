EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Schroders s'apprêterait à céder sa filiale chinoise de gestion de fonds détenue à 100 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'accord aux paragraphes 4 à 10)

* Une société de fonds britannique s'apprêterait à se retirer de sa filiale chinoise lancée en 2023, selon des sources

* Son concurrent américain Neuberger Berman devrait acquérir les produits de cette filiale, selon des sources

* Mirae Asset serait en pourparlers pour racheter la licence de Schroders, selon des sources

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par Selena Li

Schroders SDR.L se retire de sa filiale de fonds chinoise détenue à 100 % et a conclu un accord pour vendre ses produits à Neuberger Berman, ont déclaré trois personnes proches du dossier, alors que le gestionnaire de fonds britannique cherche à se défaire de ses activités de moindre envergure.

Cette décision, rapportée pour la première fois par Reuters, intervient un mois après que les actionnaires de Schroders ont approuvé la vente de la société de gestion londonienne historique à son rival américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres sterling (13,2 milliards de dollars), créant ainsi l'un des plus grands gestionnaires de fonds actifs au monde.

La filiale chinoise détenue à 100 % par le gestionnaire d'actifs américain Neuberger a conclu un accord avec Schroders pour reprendre les produits de fonds de Schroders Fund Management (China), dont le siège est à Shanghai et qui a été lancée en 2023, ont indiqué les sources.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été immédiatement communiqués. Schroders cherche par ailleurs à susciter l'intérêt pour la licence de sa filiale de gestion de fonds, ont indiqué deux de ces personnes, ce qui permettrait à un acquéreur d'exploiter immédiatement une filiale en propriété exclusive sur le marché chinois des fonds, évalué à 5.600 milliards de dollars. L'un des acquéreurs potentiels en pourparlers est la société sud-coréenne Mirae Asset Financial Group, ont-elles ajouté.

Toutes les sources ont souhaité rester anonymes, car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer auprès des médias. Schroders et Neuberger ont refusé de commenter. Mirae n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

PREMIER À SE RETIRER

Schroders a obtenu l'autorisation des autorités chinoises pour créer une filiale de fonds communs de placement en propriété exclusive en janvier 2023, alors que Pékin accélérait l'ouverture de son secteur financier, évalué à des milliers de milliards de dollars, aux étrangers.

Selon ses derniers rapports, cette filiale gérait 1,7 milliard de yuans (249,89 millions de dollars) d'actifs de fonds communs de placement à la fin mars, soit une infime fraction des 1.100 milliards de dollars d'actifs mondiaux de la société mère.

Selon ces sources, ce retrait n'aura aucune incidence sur le fonctionnement des deux autres coentreprises de Schroders en Chine: une unité de gestion de patrimoine contrôlée par Schroders avec la banque publique chinoise Bank of Communications 3328.HK et une unité minoritaire, Bank of Communications Schroders Fund Management.

En 2020, la Chine a autorisé les entreprises étrangères à gérer des sociétés de gestion de fonds en propriété exclusive sur le marché local, permettant ainsi l'entrée de gestionnaires d'actifs mondiaux tels que BlackRock BLK.N et Fidelity International. Schroders est la première à se retirer après avoir créé une entité en propriété exclusive.

À 10h20 GMT, l'action Schroders, cotée à Londres, reculait de 0,3 %.

(1 $ = 0,7492 livres)