EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Refresco envisagerait une introduction en bourse avec une valorisation supérieure à 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, des banques se seraient portées candidates ces dernières semaines pour jouer un rôle dans cette introduction en bourse

* L'introduction en bourse pourrait avoir lieu aux États-Unis ou en Europe, selon certaines sources

* KKR a racheté Refresco pour environ 8 milliards de dollars en 2022

par Abigail Summerville et Echo Wang

La société néerlandaise Refresco et son propriétaire KKR KKR.N ont reçu ces dernières semaines des propositions de banques d’investissement souhaitant jouer un rôle dans une éventuelle introduction en bourse de l’un des plus grands fabricants indépendants de boissons au monde, selon des sources proches du dossier.

Refresco étudie actuellement une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu soit aux États-Unis, soit en Europe, et dont la valorisation de la société devrait dépasser les 10 milliards de dollars, ont indiqué ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour évoquer des informations confidentielles. Ces projets sont préliminaires et pourraient évoluer, ont-elles précisé.

La société d’investissement KKR a acquis l’entreprise en 2022 pour environ 8 milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie d’infrastructures mondiales, qui investit dans des actifs d’infrastructures essentielles. Parmi ses autres investissements relevant de cette stratégie figurent des entreprises des secteurs des services publics, de l’énergie et des télécommunications.

Refresco et KKR ont refusé de commenter.

Fondée en 1999 et basée à Rotterdam, aux Pays-Bas, Refresco collabore avec des détaillants tels que Walmart WMT.O et Aldi pour leurs boissons sous marque de distributeur, ainsi qu’avec des marques de boissons telles que Coca-Cola KO.N , PepsiCo

PEP.O et Monster Beverage MNST.O .

Se présentant comme le plus grand fabricant indépendant de boissons au monde, Refresco fournit à ses partenaires des services de fabrication, d’embouteillage, d’entreposage, de logistique et de distribution, et dispose de 85 sites de production répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Selon son rapport annuel, l’entreprise a généré près de 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires et environ 930 millions de dollars de résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) en 2025.

Coca-Cola Consolidated COKE.O , un fabricant de boissons dont le siège social est situé en Caroline du Nord, pourrait constituer un comparatif approprié pour Refresco , bien qu’il travaille principalement avec Coca-Cola, ont noté les sources. La société affiche une capitalisation boursière d’environ 12,5 milliards de dollars et se négocie à un multiple d’EBITDA proche de 12, selon le fournisseur de données LSEG.

Le marché américain des introductions en bourse a connu un début d’année en force, les introductions traditionnelles ayant levé près de 140 milliards de dollars à ce jour, selon Dealogic, ce qui place l’année 2026 en passe d’approcher les niveaux records de 2021. Mais la volatilité des marchés, la hausse des rendements obligataires, les craintes de hausse des taux d’intérêt et les interrogations croissantes concernant les dépenses et les valorisations liées à l’intelligence artificielle menacent de faire dérailler ce qui devait être une saison d’introductions en bourse exceptionnelle cet automne.

Plusieurs entreprises, dont le fabricant de bagues connectées Oura , ont reporté leurs introductions en bourse prévues ces dernières semaines. Néanmoins, les conseillers en introduction en bourse et les investisseurs indiquent que les entreprises continuent d’organiser des réunions de présentation avec des banquiers en vue de leur participation aux offres publiques — ce que l’on appelle les « bake-offs ». Elles poursuivent également leurs rencontres informelles avec des investisseurs et poursuivent leurs préparatifs en vue des offres, cherchant à être prêtes à agir rapidement dès que les conditions de marché s’amélioreront.