EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, OpenAI chercherait à accélérer sa levée de fonds avant l'introduction en bourse d'Anthropic

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* OpenAI se dépêche de boucler sa levée de fonds avant l'introduction en bourse d'Anthropic, selon certaines sources

* Selon certaines sources, le tour de table d'OpenAI pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à plus de 1 400 milliards de dollars

* SoftBank, MGX et d'autres investisseurs existants seraient en pourparlers pour participer à ce tour de table, selon une source

par Echo Wang, Krystal Hu et Sabrina Valle

OpenAI se dépêche d’obtenir des engagements d’investisseurs avant l’entrée en bourse prévue de son rival Anthropic à la mi-novembre, dans le cadre d’une levée de fonds d’une rapidité inhabituelle qui pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à plus de 1 400 milliards de dollars, selon deux personnes proches du dossier.

Ce calendrier serré reflète, en partie, la volonté de devancer Anthropic, alors que ces deux laboratoires de pointe font de plus en plus appel à une base d’investisseurs similaire, ont indiqué ces sources, ajoutant qu’OpenAI souhaite tirer parti de la récente croissance de son chiffre d’affaires suite au lancement de nouveaux modèles. Le groupe SoftBank 9984.T , la société MGX basée à Abu Dhabi et d’autres investisseurs existants d’OpenAI sont en pourparlers pour participer à ce tour de table d’environ 30 milliards de dollars, a précisé l’une de ces sources.

Cette accélération souligne à quel point les deux développeurs d’IA se livrent une concurrence acharnée pour lever des capitaux, alors qu’ils visent tous deux une valorisation de plusieurs milliers de milliards de dollars, dans un contexte marqué par des inquiétudes croissantes concernant la hausse des taux d’intérêt, la forte volatilité des valeurs technologiques et un examen de plus en plus minutieux des valorisations dans le secteur de l’IA.

OpenAI a tenu des réunions avec des fonds « long-only » et des fonds souverains la semaine dernière, tandis qu’Anthropic organisait sa propre journée des investisseurs . Le tour de table d’OpenAI devrait se dérouler plus rapidement que ce qui est habituel pour une levée de fonds de cette ampleur, ont indiqué ces sources.

Des investisseurs proches de l’entreprise indiquent qu’OpenAI a également besoin de capitaux pour financer ses engagements importants en matière d’infrastructures et renforcer son bilan, au cas où une détérioration des marchés des introductions en bourse retarderait encore davantage son introduction prévue en 2027.

Bien que la demande pour les actions des deux sociétés soit forte, les investisseurs sont confrontés au défi d’évaluer et d’allouer des capitaux à deux offres complexes et concurrentes à quelques jours ou semaines d’intervalle. Certains investisseurs considèrent la campagne de financement d’OpenAI comme une tentative de s’assurer les capitaux de fonds qui, sans cela, pourraient consacrer une plus grande partie de leurs ressources à l’introduction en bourse d’Anthropic, ont déclaré ces sources.

OpenAI et SoftBank ont refusé de commenter. Anthropic et MGX n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

TENTER D’ÉVITER LES COMPARAISONS

OpenAI vante aux investisseurs une croissance qui s’est accélérée après le lancement de son modèle GPT-6 Astra, affirmant avoir atteint 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires annualisé et s’attendant à ce que ce chiffre passe à 70 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, selon l’une de ces sources.

OpenAI a également baissé les prix de ses modèles les moins chers, ce qui, selon l’entreprise, a stimulé leur utilisation, et a indiqué aux investisseurs qu’elle pouvait encore réduire le prix de ses modèles d’IA, a ajouté cette source.

Le chiffre d’affaires annualisé d’Anthropic avait atteint environ 65 milliards de dollars en juillet, comme l’avait précédemment rapporté Reuters. La société a indiqué à ses investisseurs que son chiffre d’affaires trimestriel avait bondi à 16,8 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 11,6 milliards au deuxième trimestre de cette année, mais le ralentissement de la croissance mensuelle de son chiffre d’affaires a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs quant à sa valorisation .

OpenAI cherche à mener à bien sa levée de fonds avant que les informations financières d’Anthropic ne donnent aux investisseurs une image plus complète de son activité et n’incitent à des comparaisons entre les deux entreprises, a déclaré une source.

Ces publications pourraient inciter les investisseurs à demander à Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, de fournir davantage de détails sur la croissance du chiffre d’affaires et les perspectives financières de la société, a ajouté cette source. OpenAI comptabilise son chiffre d’affaires sur une base nette en déduisant d’emblée les parts revenant à ses partenaires. La société a accusé Anthropic de gonfler son chiffre d’affaires en comptabilisant la valeur brute totale des contrats vendus par l’intermédiaire de fournisseurs de cloud tiers. Anthropic a précédemment déclaré à Reuters qu’elle respectait les pratiques comptables établies.

« OpenAI pourrait vouloir fixer sa propre valorisation sans avoir à se soucier d’une comparaison avec ses concurrents () », a déclaré Edward Best, coprésident des marchés de capitaux chez Willkie Farr & Gallagher, qui ne participe pas à cette opération et s’est exprimé à titre hypothétique. « C’est vraiment une course à deux pour ce qui est de l’introduction en bourse. »

OpenAI a été valorisé pour la dernière fois à 852 milliards de dollars en mars de cette année, après un tour de table record de 122 milliards de dollars, incluant un engagement d’Amazon.com AMZN.O , qui a accepté d’investir jusqu’à 50 milliards de dollars dans le laboratoire.

Le Financial Times avait précédemment révélé certains détails concernant la levée de fonds potentielle d’OpenAI.

LES PROJETS D’INTRODUCTION EN BOURSE AFFECTÉS PAR LES TURBULENCES DU MARCHÉ

Plusieurs entreprises se préparant à entrer en bourse ont décidé d’attendre la fin de l’introduction en bourse prévue d’Anthropic, craignant de se retrouver en concurrence pour attirer les investisseurs dans un contexte de volatilité des marchés et de recul des valeurs liées à l’IA, ont indiqué des banquiers et des investisseurs. Certaines entreprises en phase avancée de développement choisissent également de décaler leurs levées de fonds privées afin d’éviter qu’elles ne coïncident avec l’entrée en bourse attendue d’Anthropic, ont précisé ces mêmes banquiers et investisseurs.

Certains investisseurs actuels et potentiels d’Anthropic ont plaidé en faveur d’une valorisation plus proche de 1 500 milliards de dollars pour son entrée en bourse — au lieu des 2 000 milliards de dollars souhaités — après que les résultats du troisième trimestre de la start-up spécialisée dans l’IA se sont révélés inférieurs aux attentes, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Cette réévaluation intervient dans un contexte de marché agité depuis septembre, où la volatilité des cours du pétrole, la hausse des rendements obligataires et les inquiétudes croissantes concernant la sécurité de l’IA pèsent sur l’appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques. Les investisseurs examinent également de près le coût des infrastructures d’IA, y compris la dette nécessaire pour financer les centres de données qui alimentent cet essor.

Au cœur des dernières inquiétudes se trouve le fournisseur de services cloud CoreWeave CRWV.O , dont les actions et la dette ont chuté la semaine dernière alors que les investisseurs examinaient de près les près de 50 milliards de dollars d’emprunts utilisés pour financer son expansion rapide.

Cette incertitude a bouleversé ce qui devait être un automne chargé en introductions en bourse, les entreprises réévaluant leurs projets d’introduction face à la volatilité des marchés et aux inquiétudes concernant les valorisations. AirTrunk REIT, soutenu par Blackstone BX.N , Firmus, soutenu par Nvidia

NVDA.O , et SB Energy, soutenu par SoftBank, ont soit retiré, soit suspendu leur introduction en bourse .

La société de services nucléaires Holtec a invoqué une «tempête parfaite», principalement due à l’incertitude entourant la demande en centres de données, lorsqu’elle a annulé son introduction en bourse aux États-Unis le mois dernier .

Les entreprises de l’indice Philadelphia Semiconductor, largement considéré comme un indicateur de la demande en semi-conducteurs liés à l’IA, ont perdu 1 600 milliards de dollars en moins de deux semaines, tandis que les entreprises d’infrastructures d’IA ont été particulièrement mises sous pression.