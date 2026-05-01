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EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, les propriétaires de WildFire Energy envisageraient de vendre l'opérateur américain spécialisé dans le schiste pour plus de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 20:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David French et Shariq Khan

Les sociétés d'investissement Warburg Pincus et Kayne Anderson étudient la possibilité de vendre WildFire Energy, et tout accord devrait valoriser l'opérateur américain de schiste à plus de 4 milliards de dollars, dette comprise, selon des sources proches du dossier. Cette initiative intervient alors que les prix du brut ont bondi, le baril de pétrole de référence américain ayant repassé la barre des 100 dollars cette semaine, en raison du conflit au Moyen-Orient . Si les perturbations sur les marchés de l'énergie, et plus largement sur l'économie mondiale, sont considérables, la valeur des actifs de production énergétique a également été considérablement dopée par ces prix plus élevés des matières premières, ce qui rend le moment particulièrement propice pour les propriétaires de ces sociétés qui envisagent de vendre.

WildFire Energy figure parmi les plus grands opérateurs privés du bassin schisteux d'Eagle Ford, dans le sud du Texas, avec une production d'environ 50 000 barils nets d'équivalent pétrole par jour, selon son site web.

Des banquiers d'affaires de Jefferies ont été engagés pour mener le processus de vente aux enchères de WildFire, la commercialisation officielle devant débuter dans les semaines à venir, selon quatre personnes proches du dossier.

Ces personnes ont toutefois averti que la volatilité des marchés ne garantissait pas la conclusion d'un accord de vente de WildFire, et que la valorisation de la société pourrait s'écarter des 4 milliards de dollars attendus. Elles se sont également exprimées sous couvert d'anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles.

WildFire et Jefferies n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que Warburg et Kayne Anderson ont refusé de s'exprimer.

WildFire a d'abord été soutenue par Warburg et Kayne Anderson en 2019. Depuis lors, l'équipe de direction a développé l'activité grâce à plusieurs acquisitions, notamment des actifs de production d'APA Corp APA.O et de Chesapeake Energy.

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