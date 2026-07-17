EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, le conseil d'administration de PayPal jugerait l'offre de Stripe et Advent insuffisante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* PayPal estime qu'une offre d'acquisition sous-évalue la société

* La société n'a pas encore répondu à cette proposition

* Le conseil d'administration devrait continuer à se réunir pour examiner cette question

(Mise à jour de l'article du 16 juillet pour ajouter l'évolution du cours de l'action au paragraphe 5) par Milana Vinn et Manya Saini

Le conseil d'administration de PayPal

PYPL.O estime qu'une offre publique d'achat de 53 milliards de dollars lancée par son concurrent Stripe et la société de capital-investissement Advent International sous-évalue l'entreprise et se heurte à des obstacles réglementaires et financiers, a déclaré une source proche du dossier, ce qui pourrait ouvrir la voie à des négociations sur l'avenir du géant américain des paiements.

PayPal n’a pas encore répondu officiellement à cette proposition, ont indiqué deux autres sources.

L’offre du consortium intervient alors que PayPal, fondé à la fin des années 1990, peine depuis quelques années à rivaliser avec des concurrents tels qu’Apple Pay et Google Pay, la direction s’efforçant de relancer le cours de son action en baisse face à un ralentissement de la croissance. La fusion de Stripe et de PayPal, les plateformes de paiement les plus utilisées par les commerçants en ligne, donnerait naissance à l’une des plus grandes sociétés mondiales de paiement en ligne, traitant un volume annuel d’environ 3.700 milliards de dollars.

Le conseil d’administration de PayPal évalue actuellement cette offre – ainsi que la possibilité que d’autres propositions puissent émerger – à la lumière de la stratégie de redressement mise en place par la direction, a indiqué cette source. Son avis préliminaire est que, bien que l’offre de 60,50 dollars par action représente une prime par rapport au cours récent de l’action, elle ne reflète pas pleinement la valeur potentielle que l’entreprise pourrait créer au cours des prochaines années si la direction parvenait à mener à bien sa stratégie, a précisé la source.

L’action PayPal a clôturé en hausse d’environ 2% jeudi. Vendredi, avant l’ouverture de la Bourse, le titre affichait une baisse de 1,7%.

Le conseil d’administration examine également des facteurs autres que le prix, notamment la certitude du financement, les obstacles réglementaires potentiels et le délai potentiellement long nécessaire à la conclusion d’une éventuelle transaction, a ajouté la source. Il est prévu que le conseil tienne des réunions supplémentaires, a précisé la source. Les détails de la position du conseil d’administration sont rapportés ici pour la première fois.

Le consortium, quant à lui, s’efforce de résoudre certaines de ces questions. JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N ont proposé aux soumissionnaires un montage financier d’environ 50 milliards de dollars, ont déclaré deux autres personnes proches du dossier. Les deux banques agissent également en tant que conseillers du consortium, ont-elles ajouté.

Stripe et Advent apportent 17 milliards de dollars de fonds propres pour cette offre, a précisé l’une de ces sources.

PayPal, Advent, JPMorgan, Morgan Stanley et Stripe ont refusé de commenter.

Selon cette offre, soumise au début du mois, Stripe et Advent détiendraient conjointement PayPal, chacun détenant une participation égale, plutôt que de scinder la société, comme l’avait précédemment rapporté Reuters. Mais ils ont également envisagé des solutions alternatives au cas où l’opération se heurterait aux autorités de la concurrence, a déclaré l’une des sources.

Cela impliquerait potentiellement de séparer l’activité Braintree de PayPal ou d’autres actifs et de les transférer à Advent, qui pourrait ensuite regrouper ces actifs avec ses investissements dans le secteur des paiements, notamment Nuvei, a précisé cette source.

Malgré les réserves de PayPal concernant la proposition actuelle, les sources ont indiqué que le consortium s’était imposé comme le soumissionnaire le plus sérieux pour PayPal et qu’il restait désireux de parvenir à un accord. Bien qu’ils cherchent à agir rapidement, les négociations devraient prendre du temps, ont précisé les sources.

Block XYZ.N , Stripe et Advent ont initialement approché PayPal conjointement en avril, mais Block s’est retiré du consortium avant que Stripe et Advent ne soumettent leur dernière offre.

Block n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les investisseurs suivront de près la publication des résultats de PayPal, prévue le 28 juillet, à la recherche d’indices montrant que la croissance de son activité principale de paiement en ligne se stabilise, après que la société a publié en début d’année des perspectives inférieures aux attentes et mis en garde contre un ralentissement de la dynamique dans ce segment.

Stripe, société non cotée, a fait appel à Advent en tant que partenaire financier, car il lui serait difficile de financer seule la totalité de la partie en fonds propres de l’opération, selon une source proche de l’offre. La participation d’Advent pourrait également offrir au consortium une flexibilité supplémentaire pour répondre à d’éventuelles préoccupations réglementaires, a ajouté cette source. Advent est un investisseur actif dans le secteur des paiements, avec à son actif plusieurs acquisitions et investissements dans des entreprises de ce secteur, notamment Worldpay, Vantiv et, plus récemment, Nuvei.

L’ampleur de la transaction rend son acquisition difficile pour de nombreux acquéreurs financiers, même si des actifs tels que Venmo ont suscité de l’intérêt, tandis que des considérations réglementaires pourraient compliquer l’intérêt de certains acquéreurs stratégiques.