EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la start-up de surveillance par IA Flock Safety s'apprêterait à supprimer plusieurs centaines d'emplois suite à une vague de critiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Krystal Hu et Helen Coster

Flock Safety prévoit de licencier environ 18 % de ses effectifs, ont déclaré jeudi des sources proches du dossier, alors que le fabricant de caméras de surveillance et de lecteurs de plaques d’immatriculation basés sur l’IA fait face à une opposition croissante de la part des collectivités locales et des législateurs à l’égard de ses produits.

Selon ces sources, ces suppressions d’emplois interviennent après un programme de départs volontaires et devraient concerner environ 270 salariés de Flock, une start-up spécialisée dans les technologies de surveillance qui a connu une croissance rapide ces dernières années. Les salariés quitteront l’entreprise à la fin du mois. Les sources ont souhaité rester anonymes, l’entreprise n’ayant pas encore rendu ce projet public.

Flock n’a pas souhaité faire de commentaire.

En septembre, Flock avait annoncé un programme de départs volontaires, invitant les employés à se porter candidats s’ils souhaitaient quitter l’entreprise, comme l’a rapporté Wired le mois dernier. L’entreprise compte environ 1 500 employés.

Flock fait l’objet d’une surveillance croissante de la part des régulateurs, des législateurs et des défenseurs de la vie privée, bien qu’elle suscite un vif intérêt chez les investisseurs en capital-risque. Un récent sondage Reuters/Ipsos montre que les Américains sont divisés sur la question de savoir si les caméras Flock sont une bonne idée. Environ 38 % de la population soutient l’utilisation des caméras Flock dans leur communauté, contre 47 % qui s’y oppose.

Dans 49 États, le réseau de Flock, composé d’environ 120 000 caméras alimentées par l’IA et installées dans les rues et sur les autoroutes, lit automatiquement les plaques d’immatriculation et enregistre les véhicules à leur passage.

L’entreprise, basée à Atlanta et fondée en 2017, a levé plus de 950 millions de dollars auprès d’investisseurs en capital-risque. Sa dernière levée de fonds, de 275 millions de dollars, menée en mars par Andreessen Horowitz, valorise l’entreprise à 7,5 milliards de dollars. Selon l’entreprise, ces fonds ont permis de financer une nouvelle usine de fabrication aux États-Unis et une future expansion dans le domaine des drones.

Flock fournit des caméras et des logiciels à plus de 4 800 services de police et à près de 1 000 entreprises. L’entreprise affirme que sa technologie aide à enquêter et à résoudre des crimes, mais elle fait l’objet d’une surveillance de plus en plus étroite en raison d’allégations de violations de la vie privée et de pratiques de partage de données.

La contestation publique s’est amplifiée. En septembre, la Floride a interdit les lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation d’ sur les autoroutes de l’État, invoquant les risques pour la vie privée liés aux caméras de Flock.

Les investisseurs d’ HD.N , dont Home Depot, ont récemment exigé un réexamen des partenariats de l’enseigne avec les fournisseurs de technologies de surveillance, à la suite d’informations selon lesquelles les données de Flock auraient été utilisées dans le cadre de l’application de la législation sur l’immigration.

Flock fait également l’objet de poursuites judiciaires, notamment une action en justice en Virginie pour atteinte à la vie privée, qui allègue que le déploiement à grande échelle de ses caméras alimentées par l’IA constitue une surveillance sans mandat.

Avec les centres de données d’IA, les caméras de Flock sont devenues un sujet brûlant lors des élections de mi-mandat de cette année, les candidats s’en prenant de plus en plus à leurs adversaires en les associant à cette technologie.