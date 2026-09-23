EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Hellman & Friedman envisagerait de céder Applied Systems pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars

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* Selon certaines sources, la cession d'Applied Systems pourrait valoriser l'entreprise à hauteur de 10 milliards de dollars

* Applied Systems génère plus de 550 millions de dollars d'Ebitda, selon une source

* Hellman & Friedman a racheté Applied Systems pour environ 1,8 milliard de dollars en 2014

par Milana Vinn

La société de capital-investissement Hellman & Friedman envisage la cession du fournisseur de logiciels d’assurance Applied Systems, une opération qui pourrait valoriser l’entreprise jusqu’à 10 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier.

La société de capital-investissement travaille avec des banquiers d’affaires de JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs GS.N sur ce dossier, qui a suscité l’intérêt d’acheteurs potentiels, ont déclaré ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat en raison du caractère confidentiel de l’affaire.

Applied Systems, Hellman & Friedman, JPMorgan et Goldman Sachs ont refusé de commenter.

Basée à Chicago, Applied Systems fournit des logiciels qui aident les agences d’assurance et les courtiers à gérer la relation client, l’administration des contrats et d’autres processus opérationnels. Parmi ses clients figurent des courtiers en assurance tels que HUB International, Insurance Office of America et le Baldwin Group, selon son site web.

Applied Systems génère plus de 550 millions de dollars de résultat annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, a indiqué l’une des sources.

Hellman & Friedman a racheté Applied Systems à Bain Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,8 milliard de dollars début 2014.

Une vente figurerait parmi les plus importantes opérations de rachat de sociétés de logiciels de cette année et permettrait de tester l’intérêt des investisseurs pour les actifs logiciels matures, après l’acquisition par ServiceNow du fournisseur de cybersécurité Armis pour 7,7 milliards de dollars et la privatisation par la société de rachat Hg du fournisseur de logiciels financiers OneStream pour 6,4 milliards de dollars.

L'activité côté cédant dans le secteur des logiciels s'est intensifiée ces dernières semaines après avoir été relativement modérée ces derniers mois, davantage d'entreprises lançant des processus de vente.

Ce mois-ci, Reuters a rapporté que Thoma Bravo étudiait une vente de Foundation Software, que Vista Equity Partners envisageait une vente du fournisseur de logiciels bancaires Finastra, et que la société de logiciels de santé Waystar évaluait ses options stratégiques , y compris une vente, alors que les actionnaires cherchent à tirer parti de l’amélioration des valorisations.