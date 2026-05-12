EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Eni étudierait la possibilité d'un accord sur des actifs liés au GNL avec de grands fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Francesca Landini et Elvira Pollina

Le groupe énergétique italien Eni

ENI.MI a demandé à Morgan Stanley de l'aider à lever des fonds auprès de sociétés d'investissement telles qu'Apollo, KKR

KKR.N et Stonepeak dans le cadre d'une éventuelle transaction adossée à ses actifs flottants de gaz naturel liquéfié (FLNG), ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Les contacts entre Eni et ces fonds en sont à un stade précoce et rien ne garantit qu'une transaction aboutira, ont précisé ces sources.

Toute transaction potentielle devrait rapporter au moins un milliard d'euros à Eni, a déclaré l'une des sources.

Cette initiative s'inscrirait dans la stratégie globale d'Eni visant à mobiliser des investissements auprès de fonds d'infrastructure afin de libérer des capitaux pour de nouveaux projets.

Selon l'une des propositions à l'étude, le fonds d'infrastructure effectuerait un apport initial en espèces dans une entité ad hoc, qui serait habilitée à recevoir les paiements provenant des actifs FLNG, ont indiqué les sources.

Apollo, Eni, KKR, Morgan Stanley et Stonepeak ont refusé de commenter. Les discussions entre Eni et les fonds d'infrastructure interviennent alors que l'Europe et l'Asie se disputent les cargaisons de GNL sur le marché mondial, l'approvisionnement étant perturbé par les répercussions de la guerre en Iran . Eni a acquis une vaste expertise dans la mise en place et l'exploitation de ce que l'on appelle des « unités flottantes », notamment trois unités flottantes de GNL qui traitent et liquéfient le gaz provenant de gisements offshore au Mozambique et au Congo afin de l'exporter vers les marchés étrangers. Eni prévoit de déployer une autre plateforme GNL flottante au Mozambique , un projet qui pourrait coûter plus de 7 milliards de dollars, ainsi que deux autres en Argentine pour la compagnie pétrolière publique YPF YPFDm.BA d’ici 2030.

Les actifs au cœur de la transaction permettraient aux investisseurs de s'exposer à l'Afrique et à d'autres régions en dehors du Moyen-Orient, offrant ainsi une diversification loin d'une zone toujours en proie à la guerre en Iran, a déclaré une autre source.