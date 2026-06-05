EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Cargill serait en pourparlers pour céder sa division métaux à Macquarie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la division métaux et la cession de l'activité de négoce d'acier) par Amy Lv, Winni Zhou, Ella Cao et Lewis Jackson

Cargill serait en pourparlers pour vendre sa division métaux au groupe Macquarie MQG.AX , ont déclaré cinq sources proches du dossier, alors que la société de négoce internationale souhaite se concentrer sur ses activités principales dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. Les cinq sources ont souhaité garder l'anonymat, la vente n'ayant pas encore été annoncée et elles n'étant pas autorisées à s'exprimer auprès des médias. Elles n'ont pas divulgué d'autres détails sur les négociations, dont l'aboutissement n'est pas garanti.

Cargill n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters par e-mail et par téléphone.

Macquarie a refusé de commenter.

La division métaux de Cargill, , dont le siège est à Singapour, négocie entre 60 et 70 millions de tonnes de minerai de fer et 4 millions de tonnes d'acier par an avec environ 130 employés, selon les informations figurant sur le site web de la société.

Cette scission potentielle intervient à un moment où les perspectives des prix du minerai de fer sont incertaines en raison de la baisse de la demande en Chine, premier consommateur mondial, où la présence de l'acheteur public China Mineral Resources Group réduit également la volatilité dont profitent les négociants.

Cargill s'est retiré du négoce physique de l'acier en Chine en 2024, alors que la demande ralentissait chez le premier producteur et consommateur mondial de ce matériau en raison du ralentissement prolongé de son secteur immobilier.

Cette année-là, l'entreprise a également rationalisé ses activités , passant de cinq à trois divisions: Alimentation, Agriculture et Négoce, ainsi qu'un portefeuille spécialisé.

"Au fond, nous avons toujours été une entreprise agroalimentaire", a déclaré Brian Sikes, directeur général de Cargill, dans une note interne datant de 2024 et consultée par Reuters.

Cette vente potentielle ne serait pas la première de Cargill avec Macquarie. En 2017, Cargill a vendu son activité pétrolière, qui comprend le pétrole brut et les produits pétroliers, à la banque d'investissement australienne.