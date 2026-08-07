EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Alibaba prévoit de faire payer les gros utilisateurs de son prochain modèle d'IA open source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon une source, la licence Kimi K3 de Moonshot prévoit une participation aux recettes pouvant atteindre 30 %

* Alibaba chercherait également à obtenir une part des revenus, selon certaines sources

* Le prix de Kimi K3 s'élève à environ un tiers de celui du modèle Fable d'Anthropic, sur la base des jetons d'entrée et de sortie

par Stephen Nellis et Eduardo Baptista

Le géant technologique chinois Alibaba

9988.HK prévoit de demander aux principaux utilisateurs de la prochaine version de son modèle d’IA open source Qwen une part des revenus qu’ils tirent de l’offre très attendue , selon deux personnes proches des projets de l’entreprise. À l’instar du modèle à succès lancé le mois dernier par la start-up chinoise d’IA Moonshot , le modèle Qwen3.8-Max d’Alibaba est un modèle open source à poids ouverts, ce qui signifie que les paramètres d’apprentissage sous-jacents permettant aux développeurs d’exécuter ou d’adapter le système sont disponibles en téléchargement. En revanche, les développeurs américains OpenAI, Anthropic et Google d'Alphabet

GOOGL.O proposent des modèles à code source fermé.

L’open source est souvent considéré comme gratuit, mais les conditions de licence du modèle Kimi K3 de Moonshot comportaient une clause exigeant que toute personne proposant le modèle à la vente sous forme de service et générant plus de 20 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel conclue un accord commercial avec Moonshot. Alibaba prévoit de mettre en place une mesure similaire pour son modèle open source la semaine prochaine, ont déclaré deux personnes proches de sa stratégie, ce qui n’avait pas été rapporté auparavant. Ces sources ont souhaité garder l’anonymat, car ces projets ne sont pas publics. Jusqu’à présent, Alibaba facturait aux développeurs l’utilisation de ses modèles lorsqu’ils étaient hébergés sur sa propre plateforme de cloud computing, mais autorisait l’utilisation de la plupart de ses offres open source dans les centres de données des clients sans frais.

Ces projets montrent que les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA, qui ont surpris les marchés en lançant des modèles open source presque aussi performants que ceux d’OpenAI et d’Anthropic, s’orientent vers un modèle économique commun alors qu’elles s’efforcent de conquérir des parts de marché au détriment de leurs rivaux américains.

ACCORDS DE PARTAGE DES RECETTES

Des accords en vertu desquels des entreprises américaines partagent les revenus générés par des modèles chinois avec les laboratoires d’IA chinois qui les ont créés se concrétisent, alors même que la Maison Blanche a accusé Moonshot d’avoir volé la technologie d’Anthropic. Les responsables chinois ont rejeté cette accusation, la qualifiant d’infondée. La licence Kimi K3 impose aux partenaires de Moonshot de partager leurs revenus, selon ces deux sources, Moonshot exigeant une part pouvant aller jusqu’à 30 %, a précisé l’une d’entre elles. Alibaba prévoit également de demander une part des revenus, ont indiqué les deux sources, mais le pourcentage reste à déterminer, les discussions étant toujours en cours.

Moonshot n’a pas répondu à une demande de commentaire. Chinasoft International 0354.HK , un prestataire chinois de services informatiques, a révélé le mois dernier dans un document réglementaire l'existence d'un accord de partage des revenus avec Moonshot, sans toutefois en préciser le pourcentage.

Les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA suivent un modèle courant issu de la Silicon Valley: proposer des logiciels à faible coût, voire gratuitement, au départ, puis facturer une utilisation commerciale intensive et des services supplémentaires.

« Vous payez pour collaborer avec ces laboratoires de modèles à poids ouvert afin de vous assurer que vous optimisez votre déploiement. Vous payez pour bénéficier d’un accès anticipé à la prochaine version du modèle », a déclaré Paddy Srinivasan, directeur général de la société de cloud computing DigitalOcean Holdings DOCN.N , l’une des nombreuses entreprises américaines proposant Kimi K3 et d’autres modèles chinois.

Il a confirmé que son entreprise avait conclu un accord commercial avec Moonshot, mais a refusé d’en dévoiler les détails.

« Il s’agit d’un modèle open source de type “freemium” qui a fait ses preuves », a déclaré M. Srinivasan.

Kimi K3 coûte environ un tiers du prix du modèle Fable d’Anthropic, selon les prix affichés des jetons d’entrée et de sortie pour les deux modèles.

Dan Fu, vice-président chargé des noyaux chez Together AI, a expliqué que les entreprises comme la sienne, qui proposent des logiciels d’IA, tirent leurs revenus de l’optimisation du service, notamment grâce à une meilleure utilisation des jetons, qui constituent les éléments de base des requêtes d’IA.

« Au niveau de la couche applicative, la valeur réside dans la manière dont on l’utilise, dans la façon dont on parvient concrètement à faire en sorte que les modèles et les jetons accomplissent quelque chose d’utile », a déclaré M. Fu.

L’IA open source, quant à elle, est en pleine expansion, avec l’arrivée de sociétés américaines sur le marché.

Thinking Machines Lab, une start-up spécialisée dans l’IA basée à San Francisco et fondée l’année dernière par Mira Murati, ancienne directrice technique d’OpenAI, a publié le mois dernier son premier modèle open source, et devrait, selon les prévisions générales, en proposer d’autres plus puissants.

« Je ne vois pas d’obstacle fondamental » à l’émergence de modèles open source américains performants, a déclaré Lin Qiao, directeur général et cofondateur de Fireworks AI, une entreprise de la Silicon Valley, qui a refusé d’évoquer les accords commerciaux de sa société avec Moonshot. « Nous attendons vraiment que cela se produise. »