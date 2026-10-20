 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EN EXCLUSIVITÉ-Qualcomm va procéder à des suppressions d'emplois à l'échelle mondiale, axées sur la performance, selon une note interne
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 16:52

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour des actions au paragraphe 7)

par Aditya Soni et Jaspreet Singh

Qualcomm QCOM.O va procéder à des suppressions d'emplois à l'échelle mondiale dans le cadre d'une « réduction axée sur la performance » à la suite de ses évaluations annuelles du personnel, a déclaré lundi le directeur général Cristiano Amon à ses collaborateurs dans une note de service consultée par Reuters. Les notifications devraient débuter en novembre.

Ces suppressions s’inscrivent dans le cadre d’une initiative visant à instaurer « une culture de la performance plus forte » et à remédier aux situations dans lesquelles l’entreprise « n'a pas constamment été à la hauteur des attentes », a déclaré M. Amon.

La note de service ne précisait pas le nombre d’emplois concernés, et Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement l’ampleur de ces suppressions.

Qualcomm n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’entreprise comptait environ 52 000 employés dans le monde en septembre de l’année dernière, dont la plupart à temps plein. Son exercice financier se termine généralement fin septembre.

Comptant parmi les plus grands fabricants mondiaux de puces pour smartphones, Qualcomm a été touché cette année par un ralentissement des ventes d’électronique grand public, la flambée des prix de la mémoire pesant sur la demande sur ses principaux marchés.

Son action n’a progressé que de 1,5% en 2026, contre une hausse de plus de 12% pour l’indice de référence S&P 500 .SPX et de près de 60% pour l’indice Philadelphia Semiconductor

.SOX .

L'action Qualcomm a progressé de plus de 1% après avoir reculé d'environ 0,5% plus tôt dans la journée de mardi.

Dans son dernier rapport financier publié fin juillet, Qualcomm a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations et a indiqué que le chiffre d’affaires généré par les produits Apple baisserait plus rapidement que prévu, tout en signalant que la croissance des activités liées aux centres de données et autres secteurs hors téléphonie mobile compensera largement cette perte de chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2027.

La société s'attend à ce que la majorité de ses ventes de puces provienne d'activités autres que les smartphones au cours de l'exercice 2027, à mesure qu'elle se développe sur le marché en forte croissance des centres de données dédiés à l'IA.

M. Amon a indiqué dans sa note que les priorités commerciales, les besoins organisationnels, les compétences et l’expertise seraient pris en compte lors de ces suppressions d’emplois.

“À mesure que nous avons développé notre activité, les compétences et les aptitudes dont nous avons besoin ont également évolué”, a-t-il écrit. “Nous devons disposer des bonnes personnes aux bons postes afin qu’elles puissent donner le meilleur d’elles-mêmes et que l’entreprise puisse continuer à prospérer.”

Valeurs associées

QUALCOMM
174,9638 USD NASDAQ +0,83%
S&P 500 INDEX
7 720,98 Pts CBOE +0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Meta annonce avoir mis en place les mesures réclamées par la justice électorale du Brésil pour garantir un traitement égalitaire sur ses plateformes aux campagnes du président de gauche Lula et du conservateur Flavio Bolsonaro ( AFP / MAURO PIMENTEL )
    Brésil : Meta dit assurer un traitement égalitaire à Lula et Flavio Bolsonaro
    information fournie par AFP 20.10.2026 18:11 

    Meta a annoncé mardi avoir mis en place les mesures réclamées par la justice électorale du Brésil pour garantir un traitement égalitaire sur ses plateformes aux campagnes du président de gauche Lula et du conservateur Flavio Bolsonaro. Les deux candidats s'affrontent ... Lire la suite

  • Un panneau indique la direction d'un bureau de vote à Edmonton, en Alberta, le 19 octobre 2026 au Canada ( AFP / Megan Albu )
    Canada : les séparatistes défaits en Alberta, Carney salue le choix de "l'unité"
    information fournie par AFP 20.10.2026 18:08 

    La riche province pétrolière de l'Alberta s'est massivement opposée lundi à l'organisation d'un référendum sur l'indépendance promu par les séparatistes, une victoire pour le Premier ministre canadien Mark Carney qui a salué un "choix clair" pour "l'unité" en pleine ... Lire la suite

  • Incendie de Limoges: Lecornu demande à Panot de condamner les faits
    Incendie de Limoges: Lecornu demande à Panot de condamner les faits
    information fournie par AFP Video 20.10.2026 18:06 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu demande à la présidente des députés LFI, Mathilde Panot, de condamner l'incendie de la mairie de Limoges lors de la séance de questions au gouvernement. "Vous n'avez pas eu un mot pour le jeune qui a perdu une main à Saint-Étienne, ... Lire la suite

  • Couvre-feu : des Parisiens doutent de son efficacité
    Couvre-feu : des Parisiens doutent de son efficacité
    information fournie par AFP Video 20.10.2026 18:05 

    À Paris, des habitants émettent des doutes sur l'efficacité du couvre-feu qui a été reconduit ce mardi à partir de 23h00 par les autorités françaises afin de prévenir violences et pillages dans la capitale.

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 838,49 -0,38%
Pétrole Brent
108,27 -0,83%
TOTALENERGIES
79,94 -0,73%
SOITEC
123,65 -3,74%
GENFIT
9 +8,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank