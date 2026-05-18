EN EXCLUSIVITÉ-Meta dévoile ses plans pour la restructuration du 20 mai dans un document interne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la note de service et précise que Meta a refusé de commenter) par Katie Paul

Meta META.O a détaillé ses plans de licenciements pour cette semaine dans une note de service transmise aux employés lundi, indiquant que la suppression de 10 % de ses effectifs à l'échelle mondiale s'accompagnerait d'une nouvelle série de changements organisationnels visant à améliorer les processus de travail de l'entreprise en matière d'IA.

Le propriétaire de Facebook prévoit de licencier 10 % de ses employés mercredi, les notifications devant être envoyées en trois vagues à l'échelle mondiale à 4 h du matin, heure locale, selon la note de service consultée par Reuters.

Dans cette note, la directrice des ressources humaines de Meta, Janelle Gale, a indiqué aux employés que « de nombreux dirigeants annonceront des changements organisationnels » en coordination avec les licenciements.

Dans ce cadre, l'entreprise prévoit de réaffecter 7 000 employés à de nouvelles initiatives liées aux flux de travail en IA et de supprimer des postes de direction, a-t-elle déclaré.

« Alors que les responsables organisationnels travaillaient sur ces changements, nombre d’entre eux ont intégré des principes de conception natifs de l’IA dans leurs nouvelles structures organisationnelles. Nous en sommes désormais à un stade où de nombreuses organisations peuvent fonctionner avec une structure plus horizontale, composée de petites équipes de pods/cohortes capables d’agir plus rapidement et avec davantage d’autonomie », a-t-elle écrit.

« Nous pensons que cela nous rendra plus productifs et rendra le travail plus gratifiant », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter ce projet.