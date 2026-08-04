EN EXCLUSIVITÉ-Les États-Unis envisagent de fixer un prix plancher pour le polysilicium et d'instaurer des droits de douane pour contrer la Chine dans les secteurs de l'énergie solaire et des puces électroniques

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* Les mesures commerciales visent un matériau essentiel à la fabrication de panneaux solaires et de puces électroniques

* Ces mesures pourraient profiter aux producteurs nationaux, mais entraîner une hausse des coûts pour les développeurs de projets solaires et les acheteurs de puces

* Les États-Unis s'efforcent de renforcer leurs chaînes d'approvisionnement nationales dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'IA

(Ajout de « Exclusif » au titre. Aucune modification du texte) par Nichola Groom

L’administration Trump s’apprête à fixer un prix plancher et à imposer des droits de douane sur le polysilicium et les produits connexes, selon quatre personnes proches du dossier, plaçant ainsi un matériau essentiel aux panneaux solaires et aux semi-conducteurs au cœur des efforts américains visant à rivaliser avec la Chine dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’énergie.

Cette décision, qui devrait être annoncée dans le courant du mois, vise à protéger les usines américaines de polysilicium appartenant à Hemlock Semiconductor et à Wacker Chemie WCHG.DE face aux ambitions croissantes de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement des puces électroniques.

Mais l’enquête sur la sécurité nationale menée depuis un an par le président Donald Trump sur le polysilicium, par l’intermédiaire du ministère du Commerce, a également des implications majeures pour l’industrie solaire nationale en pleine croissance, à un moment où le dirigeant américain a réduit le soutien fédéral aux énergies renouvelables.

Le polysilicium, une forme ultra-pure de silicium, se situe au début des chaînes d’approvisionnement des secteurs des semi-conducteurs et de l’énergie solaire. Les fabricants transforment les plaquettes de silicium en cellules solaires, puis les assemblent pour former des panneaux utilisés dans les projets solaires.

La fabrication nationale de semi-conducteurs, une priorité de Trump, dépend du secteur solaire, car la forte demande en polysilicium de ce dernier contribue à soutenir la production du matériau nécessaire aux puces. L’industrie des puces représente 2,4 % de la demande mondiale de polysilicium, selon l’Association de l’industrie des semi-conducteurs.

"Ils se rendent compte qu’ils ont en réalité besoin du solaire", a déclaré Rhone Resch, directeur de la stratégie chez la société japonaise Toyo Co Ltd TOYO.O , qui exploite une usine de panneaux solaires près de Houston et prévoit d’investir 357 millions de dollars dans une usine de cellules solaires située à proximité.

L’administration devrait opter pour un système hybride combinant un prix minimum à l’importation et des droits de douane sur le polysilicium et ses dérivés, selon des sources proches des délibérations, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

Deux de ces sources ont indiqué que ce plan permettrait aux importateurs investissant dans la production américaine de plaquettes et de cellules solaires de compenser les coûts liés à ces mesures de protection commerciale. La Chine représente environ 80 % de la capacité mondiale de production solaire.

Un responsable de la Maison Blanche n’a pas souhaité faire de commentaire avant la décision du président Donald Trump. Le ministère du Commerce n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’ambassade de Chine à Washington a critiqué cette enquête commerciale.

"La Chine exhorte les États-Unis à mettre fin dès que possible aux mesures tarifaires prises au titre de l’article 232 et à répondre de manière appropriée aux préoccupations de toutes les parties par le biais d’un dialogue équitable", a déclaré un porte-parole.

L’article 232 de la loi sur l’expansion du commerce autorise le président à restreindre les importations jugées comme une menace pour la sécurité nationale. Donald Trump a déjà utilisé ce pouvoir pour imposer des droits de douane sur des produits tels que l’acier, les automobiles et les semi-conducteurs.

La production solaire américaine s’est développée depuis que le Congrès a mis en place des incitations fiscales en 2022. Une grande partie de cette croissance s’est toutefois concentrée sur l’assemblage de panneaux, laissant les fabricants dépendants de plaquettes et de cellules importées, ce qui nécessite des délais d’investissement plus longs.

Plusieurs propriétaires d’usines solaires américaines, notamment Toyo TOYO.O , Qcells 000880.KS , Corning GLW.N , Canadian Solar CSIQ.O et T1 Energy TE.N , ont annoncé ou lancé des installations situées en amont de la chaîne d’approvisionnement solaire, en partie pour répondre aux exigences strictes du label "Made in America" liées aux subventions fédérales en faveur des énergies propres.

L’association professionnelle Solar Energy Manufacturers for America et un groupe bipartite de législateurs américains ont fait valoir, dans des observations adressées au ministère du Commerce, que les importations en provenance de producteurs non chinois, tels que la société sud-coréenne OCI Holdings

010060.KS et Wacker, qui possède des usines en Malaisie et en Allemagne, resteront nécessaires jusqu’à ce que la production nationale de polysilicium, de wafers et de cellules se développe.

Hemlock, qui exploite une usine dans le Michigan, est une coentreprise entre Corning et la société japonaise Shin-Etsu Handotai 4063.T . Wacker, dont le siège est à Munich, exploite une usine dans le Tennessee.

"Sans polysilicium, les étapes suivantes de la chaîne de valeur (les plaquettes et les puces, ou les plaquettes et les cellules solaires) ne sont pas possibles", a déclaré Wacker dans un communiqué.

Corning n’a pas souhaité faire de commentaire.

"DOMMAGES COLLATÉRAUX"

L’administration doit trouver un équilibre délicat entre le soutien aux producteurs nationaux et la hausse du coût des puces et des panneaux solaires, des produits très demandés dans le contexte de l’essor des centres de données.

Des associations professionnelles représentant les développeurs solaires et les acheteurs de semi-conducteurs ont averti l’administration que ces droits de douane pourraient faire grimper le coût des centrales solaires et entraîner une hausse des prix de produits tels que l’électronique grand public et les automobiles.

Même certains fabricants s’inquiètent de l’impact sur la demande de leurs produits.

"Le marché pourrait commencer à voir des projets tomber à l'eau" si les coûts deviennent trop élevés, a déclaré dans une interview Martin Pochtaruk, directeur général du fabricant de panneaux Heliene, qui exploite des usines dans le Minnesota. Il a qualifié le rôle de l'industrie solaire dans l'enquête commerciale axée sur les puces de "dommages collatéraux".