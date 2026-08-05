EN EXCLUSIVITÉ-Les États-Unis envisagent de fixer un prix plancher pour le polysilicium et d'imposer des droits de douane pour contrer la Chine dans les secteurs de l'énergie solaire et des puces électroniques

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* Les mesures commerciales visent un matériau essentiel à la fabrication de panneaux solaires et de puces électroniques

* Ces mesures pourraient profiter aux producteurs nationaux, mais entraîner une hausse des coûts pour les développeurs solaires et les acheteurs de puces

* Les actions des fabricants de panneaux solaires cotés aux États-Unis ont rebondi à la suite d’un article de Reuters

(Ajout d'une citation de réaction au paragraphe 5) par Nichola Groom

L'administration Trump s'apprête à fixer un prix plancher et à imposer des droits de douane sur le polysilicium et les produits connexes, selon quatre personnes proches du dossier, plaçant ainsi un matériau essentiel aux panneaux solaires et aux semi-conducteurs au cœur des efforts américains visant à concurrencer la Chine dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'énergie.

Cette décision, qui devrait être annoncée dans le courant du mois, vise à protéger les usines américaines de polysilicium appartenant à Hemlock Semiconductor et à Wacker Chemie WCHG.DE face aux ambitions croissantes de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement des puces électroniques.

L’enquête sur le polysilicium menée depuis un an par le ministère du Commerce à la demande du président Donald Trump, au titre de la sécurité nationale, a également des implications majeures pour l’industrie solaire nationale en pleine croissance, à un moment où le dirigeant américain a réduit le soutien fédéral aux énergies renouvelables.

Les détails des conclusions de cette enquête, menée en vertu de l’article 232 de la loi sur l’expansion du commerce de 1962, sont révélés pour la première fois par Reuters. Ils incluent notamment les projets de l’administration Trump de mettre en place un système hybride combinant un prix minimum à l’importation et des droits de douane sur le polysilicium et ses dérivés, selon des sources proches des délibérations qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

“La Chine a bâti sa position dominante dans le secteur du polysilicium grâce à des subventions et à une surcapacité chronique qui ont fait chuter les prix en dessous de niveaux viables et affaibli ses concurrents”, a déclaré Craig Singleton, chercheur senior à la Foundation for Defense of Democracies, un organisme non partisan. “Un prix plancher associé à des droits de douane pourrait donner aux producteurs américains une marge de manœuvre pour survivre, mais cette politique doit être soigneusement calibrée afin que les intrants fiables restent disponibles pendant que les capacités nationales de production de plaquettes et de cellules rattrapent leur retard”, a-t-il ajouté.

Un responsable de la Maison Blanche n’a pas souhaité faire de commentaire avant la décision du président Donald Trump. Le ministère du Commerce n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L'ambassade de Chine à Washington a critiqué cette enquête commerciale.

“La Chine exhorte les États-Unis à mettre fin dès que possible aux mesures tarifaires au titre de l’article 232 et à résoudre de manière appropriée les préoccupations de toutes les parties par le biais d’un dialogue équitable”, a déclaré un porte-parole.

Les actions de Corning GLW.N , Toyo TOYO.O , T1 Energy

TE.N et d’autres fabricants de panneaux solaires cotés aux États-Unis, notamment First Solar FSLR.O , ont rebondi à la suite de l’article de Reuters. Corning, qui affichait déjà une hausse de 5,2% avant la publication, a grimpé à 10% pour clôturer en hausse de 9,4%; First Solar est passé de 1,8% à 4,7%; T1 Energy a grimpé de 4,9% à 9,9%; Canadian Solar CSIQ.O a progressé de 3% à 5,6%; et Toyo, en hausse d’environ 1% avant la publication de l’article, a bondi jusqu’à 5% avant de terminer en hausse de 1,7%.

Le polysilicium, une forme ultra-pure de silicium, se situe au début des chaînes d’approvisionnement des secteurs des semi-conducteurs et de l’énergie solaire. Les fabricants transforment les plaquettes de silicium en cellules solaires, puis les assemblent pour former des panneaux utilisés dans les projets solaires.

La fabrication nationale de semi-conducteurs, une priorité de Trump, dépend du secteur solaire, car la forte demande en polysilicium de ce dernier contribue à soutenir la production du matériau nécessaire à la fabrication des puces. L’industrie des puces représente 2,4% de la demande mondiale de polysilicium, selon la Semiconductor Industry Association.

“Ils se rendent compte qu’ils ont bel et bien besoin du solaire”, a déclaré Rhone Resch, directeur de la stratégie chez la société japonaise Toyo Co Ltd, qui exploite une usine de panneaux solaires près de Houston et prévoit d’investir 357 millions de dollars dans une usine de cellules solaires située à proximité.

Deux de ces sources ont indiqué que le plan du ministère du Commerce permettra aux importateurs investissant dans la production américaine de plaquettes et de cellules solaires de compenser les coûts liés aux mesures de protection commerciale. La Chine représente environ 80% de la capacité mondiale de production solaire.

En vertu de la section 232, une disposition datant de la guerre froide, le président peut restreindre les importations jugées comme une menace pour la sécurité nationale après une enquête visant à confirmer l’existence d’une telle menace.

Trump a déjà mené à bien des enquêtes et imposé des droits de douane sur les automobiles, l’acier, l’aluminium, le cuivre et le bois d’œuvre. Il devrait bientôt publier les conclusions d’enquêtes similaires portant sur les drones et les robots industriels importés, ce qui ouvrirait la voie à l’imposition de droits de douane sur ces produits.

L’administration poursuit également ses travaux sur des enquêtes très suivies concernant les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques, les minéraux critiques et les éoliennes, alors qu’elle cherche à reconstruire son régime tarifaire mondial.

La production solaire américaine s’est développée depuis que le Congrès a mis en place des incitations fiscales en 2022. Une grande partie de cette croissance s’est toutefois concentrée sur l’assemblage de panneaux, laissant les fabricants dépendants de plaquettes et de cellules importées, ce qui nécessite des délais d’investissement plus longs.

Plusieurs propriétaires d’usines solaires américaines, dont Toyo, Qcells 000880.KS , Corning, Canadian Solar et T1 Energy, ont annoncé ou lancé des installations situées en amont de la chaîne d’approvisionnement solaire, en partie pour répondre aux exigences strictes du label “Made in America” liées aux subventions fédérales en faveur des énergies propres.

L’association professionnelle Solar Energy Manufacturers for America et un groupe bipartite de législateurs américains ont fait valoir, dans des observations adressées au ministère du Commerce, que les importations en provenance de producteurs non chinois, tels que la société sud-coréenne OCI Holdings

010060.KS et Wacker, qui possède des usines en Malaisie et en Allemagne, resteront nécessaires jusqu’à ce que la production nationale de polysilicium, de plaquettes et de cellules se développe.

Hemlock, qui exploite une usine dans le Michigan, est une coentreprise entre Corning et la société japonaise Shin-Etsu Handotai 4063.T . Wacker, dont le siège est à Munich, exploite une usine dans le Tennessee.

“Sans polysilicium, les étapes suivantes de la chaîne de valeur (les plaquettes et les puces, ou les plaquettes et les cellules solaires) ne sont pas possibles”, a déclaré Wacker dans un communiqué.

Corning n’a pas souhaité faire de commentaire.

“DOMMAGES COLLATÉRAUX”

L’administration doit trouver un équilibre délicat entre le soutien aux producteurs nationaux et la hausse du coût des puces et des panneaux solaires, des produits très demandés dans le contexte de l’essor des centres de données.

Des associations professionnelles représentant les développeurs solaires et les acheteurs de semi-conducteurs ont averti l’administration que ces droits de douane pourraient faire grimper le coût des centrales solaires et entraîner une hausse des prix de produits tels que l’électronique grand public et les automobiles.

Même certains fabricants s’inquiètent de l’impact sur la demande de leurs produits.

“Le marché pourrait commencer à voir des projets tomber à l'eau” si les coûts deviennent trop élevés, a déclaré dans une interview Martin Pochtaruk, directeur général du fabricant de panneaux Heliene, qui exploite des usines dans le Minnesota. Il a qualifié le rôle de l'industrie solaire dans l'enquête commerciale axée sur les puces de “dommages collatéraux”.