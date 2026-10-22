EN EXCLUSIVITÉ-Le soutien public d'Elon Musk à l'accord entre SpaceX et Tesla pourrait venir perturber les négociations

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* Les propos de Musk ravivent le souvenir du litige concernant SolarCity et la question de l'équité envers les actionnaires publics

* Selon une source, les discussions porteraient notamment sur le rachat de Tesla par SpaceX ou sur une fusion au sein d'une nouvelle société holding

* Les entreprises étudient différentes options de fusion, notamment une opération entièrement en actions, selon une source

par Milana Vinn

Le soutien public apportécette semaine parElon Musk à une éventuelle fusion de 3.500 milliards de dollars entre SpaceX SPCX.O et Tesla

TSLA.O a déstabilisé certains initiés impliqués dans les discussions, qui craignent que ses propos n’attirent l’attention des actionnaires et ne retardent le processus de plusieurs semaines, selonune personne ayant une connaissance directe des négociations.

Cette révélation a semé la “pagaille” dans le processus, car elle pourrait soulever des questions quant à la manière dont les intérêts des actionnaires de Tesla seraient représentés, a déclaré cette personne. Ces inquiétudes reflètent les similitudes que certains participants voient avec l’acquisition de SolarCity par Tesla en 2016, qui avait déclenché des années de litiges concernant le rôle de Musk dans cette opération.

Elon Musk, qui occupe le poste de directeur général à la fois chez SpaceX et chez Tesla et détient des participations importantes dans chacune de ces sociétés, a déclaré cette semaine aux investisseurs que les deux entreprises étudiaient ce qui serait la plus grande opération d’entreprise de l’histoire et a révélé qu’elles avaient toutes deux formé des comités spéciaux pour l’évaluer. La polémique suscitée par ces remarques est rapportée ici pour la première fois.

Les parties ont fait appel à des conseillers, mais les discussions n’en sont qu’à leurs débuts, ont indiqué trois sources proches du dossier. SpaceX a pris contact avec Tesla ces dernières semaines, et les entreprises ont discuté de diverses structures de transaction, notamment une acquisition de Tesla par SpaceX ou une fusion sous l’égide d’une holding nouvellement créée, a déclaré une source proche du dossier. Elles étudient différentes formes de contrepartie de fusion, y compris une opération entièrement en actions, a-t-elle ajouté. Ces détails des discussions n’avaient pas été rapportés auparavant.

Tesla, SpaceX et Musk n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LITIGE ENTRE ACTIONNAIRES CONCERNANT L'OPÉRATION SOLARCITY DE TESLA

Dans le cadre d’opérations entre parties liées, telles qu’une fusion entre SpaceX et Tesla , les membres indépendants du conseil d’administration supervisent généralement le processus afin de préserver les intérêts des actionnaires publics .

Cette question avait pris une importance considérable lors de l’acquisition de SolarCity par Tesla en 2016, qui avait déclenché des années de litige après que des actionnaires eurent affirmé que l’homme le plus riche du monde avait influencé le processus afin de sauver son investissement dans cette entreprise de panneaux solaires en difficulté. À l’époque, Musk détenait environ 22 % de Tesla et de SolarCity, cette dernière ayant été fondée par ses cousins.

Les actionnaires ont fait valoir que l’implication de Musk et son soutien public avaient compromis l’équité de l’opération . Au cœur de l’affaire se trouvaient les allégations selon lesquelles, malgré sa participation minoritaire , Musk était un actionnaire majoritaire de Tesla en raison de ses liens avec les membres du conseil d’administration et de son style autoritaire.

La Cour suprême du Delaware a par la suite noté que l’argument des plaignants concernant l’absence d’un comité indépendant, associé à “certains autres faits relatifs à l’implication de Musk dans la transaction et à son soutien public à celle-ci”, justifiait la conclusion d’une transaction inéquitable.

Les tribunaux ont finalement confirmé le caractère équitable de l’acquisition, bien qu’ il ait fallu plusieurs années pour que l’affaire soit tranchée et que les administrateurs de Tesla aient réglé les allégations à hauteur de 60 millions de dollars.

MUSK NE PEUT PAS PARTICIPER AUX NÉGOCIATIONS

Musk détient près d’un cinquième de Tesla et un peu moins de la moitié de SpaceX, et les analystes ont estimé qu’une fusion lui donnerait le contrôle de l’entité issue de la fusion. Lors de la conférence téléphonique de mardi avec les investisseurs, Musk a reconnu qu’en tant que partie en conflit d’intérêts, il ne pouvait pas prendre part aux discussions des comités spéciaux. Des conseillers sont également en contact avec ses avocats pour s’assurer que Musk soit écarté des discussions sur la fusion, a déclaré une source proche des négociations.

Eric Talley, professeur de droit à l’université de Columbia, a déclaré qu’une fusion pourrait profiter aux actionnaires en évitant à Musk d’avoir à partager son temps entre les deux sociétés. Il a ajouté que toute contestation juridique pourrait être plus difficile à prévoir que dans l’affaire SolarCity, car Tesla est désormais enregistrée au Texas plutôt qu’au Delaware.

“La question du Texas est une inconnue. Personne ne sait comment le Texas traite ce genre d’affaires, car il n’a jamais eu à en traiter,” Talley a déclaré, soulignant que le Texas s’est efforcé de s’imposer comme une alternative favorable aux entreprises par rapport au Delaware, et que les commentaires de Musk n’étaient jusqu’à présent pas nécessairement problématiques.

En fin de compte, a-t-il ajouté, le risque de litige dépendra des termes de toute transaction.

“Qui sortira gagnant de cet accord? C’est généralement ce qui donne lieu à des litiges,” a déclaré Talley.

LES DÉCLARATIONS DE MUSK POURRAIENT INFLUENCER LES DISCUSSIONS

Les personnes impliquées dans le processus craignent que le soutien public de Musk à la fusion et la divulgation des discussions n’intensifient la vigilance des investisseurs, car les parties intéressées évitent généralement d’exprimer publiquement leur point de vue pendant que les administrateurs indépendants évaluent une opération, a indiqué la source.

L’affaire SolarCity pourrait devenir une référence pour les investisseurs et les tribunaux chargés d’évaluer toute future transaction entre SpaceX et Tesla si les conseillers ne parviennent pas à protéger pleinement les comités spéciaux de l’influence de Musk, a ajouté la source.

Un rapprochement entre Tesla et SpaceX constituerait la plus grande opération de l’histoire, donnant naissance à l’un des plus grands groupes industriels et technologiques au monde. Il dépasserait l’acquisition, plus tôt cette année, par SpaceX de xAI, la société d’intelligence artificielle de Musk, qui figure parmi les plus importantes opérations d’entreprise jamais annoncées.

Une opération de cette ampleur ferait également l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs mondiaux, notamment en raison des activités de Tesla en Chine et de celles de SpaceX dans les domaines de la défense américaine et de l’IA.