EN EXCLUSIVITÉ-Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine met en garde contre l'implication de la Chine dans un appel d'offres en Argentine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Jan De Nul et Servimagnus nient tout lien avec la Chine et qualifient ces allégations de calomnie malveillante

* Le lobby américain soutient le consortium Deme, invoquant des inquiétudes concernant la procédure d'appel d'offres et l'influence chinoise

* L'agence anticorruption argentine signale des irrégularités dans la procédure d'appel d'offres

(Mise à jour avec la réponse à la demande de commentaires) par Leila Miller et Maximilian Heath

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine, le député Brian Mast, a mis en garde le secrétaire d'État américain Marco Rubio contre “l'influence néfaste de la Chine” dans le cadre d'un appel d'offres pour un contrat majeur en Argentine, selon une lettre consultée par Reuters.

La lettre datée du 23 avril concerne un appel d'offres pour un contrat de 25 ans portant sur le dragage et l'exploitation du fleuve Paraná en Argentine, une voie navigable vitale pour la plupart des exportations agricoles du pays, dont l'Argentine estime que l'investissement atteindra 10 milliards de dollars.

Les conditions de l'appel d'offres, qui en est à sa phase finale et dont la décision est attendue dans les prochains jours, excluaient explicitement les entreprises publiques, empêchant les entreprises chinoises de soumissionner.

Mais M. Mast a affirmé que la Chine tentait “de contourner cette décision par le biais d’un intermédiaire du secteur privé”. Il existe une “grave préoccupation” quant au fait que Jan De Nul, une entreprise belge de dragage en lice pour le contrat, “entretienne des liens étroits et durables avec des entités publiques de la République populaire de Chine” par l’intermédiaire de Servimagnus, une société argentine faisant partie du consortium de Jan De Nul, selon la lettre.

Jan De Nul gère la voie navigable du Paraná depuis des décennies et est en concurrence pour le contrat avec le groupe Deme, dont le consortium comprend la société d'investissement KKR & Co KKR.N et la société américaine Great Lakes Dredge & Dock Corp. Dans le système de notation de l'appel d'offres, Jan De Nul est en tête. L'administration Trump, proche alliée du président argentin Javier Milei, a exprimé ses inquiétudes quant à l'influence chinoise en Amérique latine , y compris en Argentine, où Pékin était en mars son deuxième partenaire commercial.

Attribuer le contrat à Jan De Nul “serait inacceptable et préjudiciable à la sécurité nationale de l’Argentine, à celle des États-Unis et à nos relations bilatérales”, indique la lettre.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En réponse aux questions de Reuters, Jan De Nul et Servimagnus ont qualifié les allégations de liens entre les entreprises et des capitaux chinois pendant la procédure d’appel d’offres de “totalement fausses et malveillantes”, et ont déclaré qu’“il n’y a aucune participation d’entreprises chinoises, ni en tant que partenaires ni en tant que fournisseurs”.

Mardi dernier, l’Agence nationale des ports et de la navigation de l’Argentine a célébré l’aboutissement de l’appel d’offres, le qualifiant de processus ayant bénéficié d’un “fort soutien multisectoriel”. Dans un communiqué, l’agence a déclaré que la société et Deme avaient eu des partenariats avec des entreprises chinoises, mais que “cela ne constituait pas un motif de disqualification”.

LOBBYING AMÉRICAIN

Environ 80% des exportations agricoles et agro-industrielles de l’Argentine quittent le pays par le fleuve Paraná, qui s’écoule du pôle agro-industriel de Rosario et des zones environnantes vers l’océan Atlantique Sud. Le consortium de Deme a été approuvé par l’Advocacy Center du département américain du Commerce, qui aide les entreprises à obtenir des contrats à l’étranger ( ), selon une personne en contact avec le consortium qui a souhaité rester anonyme.

Ces efforts de lobbying ont conduit Santiago Caputo, conseiller de Milei, à se rendre la semaine dernière à Washington pour rencontrer des responsables, notamment Mast, Michael Jensen, directeur principal chargé des affaires de l’hémisphère occidental au Conseil national de sécurité, et Alec Oxenford, ambassadeur de l’Argentine aux États-Unis.

M. Caputo s’est vu signifier que les États-Unis avaient de “graves inquiétudes” concernant l’implication de la Chine dans l’appel d’offres, selon une personne au courant de cette visite. Cette personne a indiqué que ces inquiétudes découlaient en partie d’allégations faisant état de contacts fréquents entre l’ambassade de Chine et le bureau de Servimagnus en Argentine.

Dans une lettre datée du 11 mai adressée à M. Jensen et consultée par Reuters, le consortium a également dénoncé un “parti pris manifeste” à l’encontre des investissements soutenus par les États-Unis, affirmant que le délai imparti aux entreprises pour présenter une offre technique avait été précipité et avait favorisé Jan De Nul.

Le bureau du procureur anticorruption argentin a également fait part de ses inquiétudes concernant des irrégularités procédurales “graves et manifestes” dans le processus d’appel d’offres.