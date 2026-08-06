EN EXCLUSIVITÉ-Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, prend la tête d'une nouvelle initiative intersectorielle visant à faire face aux risques liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* JPMorgan renforce son groupe dédié aux infrastructures critiques afin de se concentrer davantage sur les risques liés à l'IA

* Plus de 40 entreprises ont été contactées dans le cadre de cette initiative

* Les menaces liées à l'IA suscitent une nouvelle collaboration intersectorielle

* Dimon se présente comme un simple soutien pour attirer davantage de membres au sein du groupe

(Mise à jour avec les commentaires de Dimon aux paragraphes 11 et 12) par Nupur Anand

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , exhorte les dirigeants d’entreprise à rejoindre un groupe sectoriel axé sur les États-Unis afin de faire face aux risques posés par l’IA, alors que les entreprises américaines adoptent rapidement cette technologie en plein essor, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Dimon a personnellement contacté les **directeurs généraux** d’autres grandes banques régionales et d’entreprises informatiques afin de les rallier à cette initiative, qu’il développe à partir d’un groupe cofondé par JPMorgan, l’Alliance for Critical Infrastructure (ACI), ont précisé ces sources.

L’ACI et Dimon ont également pris contact avec d’autres membres potentiels afin d’organiser des réunions téléphoniques en août pour discuter d’une collaboration, ont précisé ces sources.

Cette campagne de sensibilisation, lancée en juillet, concerne plus de 40 entreprises issues des secteurs des services financiers, de l’énergie, de l’eau, des services publics, des télécommunications, du transport aérien, du transport ferroviaire et d’autres secteurs d’infrastructures critiques qui reposent fortement sur la technologie, ont précisé ces sources. L’ACI n’a pas encore divulgué les résultats de cette initiative.

Les opinions de Dimon sur l’économie, la réglementation et la technologie sont suivies de près. En tant que dirigeant de la plus grande banque américaine, il fait partie d’un petit groupe de **directeurs généraux** qui mettent publiquement en garde contre les risques posés par les systèmes d’IA avancés.

RISQUES ET MESURES DE PROTECTION LIÉS À L’IA Cette initiative vise à développer une compréhension commune de la manière dont l’IA est utilisée, des risques qu’elle présente et des mesures de protection nécessaires, ainsi qu’à collaborer avec l’administration Trump sur ces questions, ont indiqué ces sources. Les récentes cyberattaques contre les réseaux d’approvisionnement en eau , dans le Minnesota et dans d’autres États, ont renforcé la nécessité d’un partage accru d’informations entre les différents secteurs, ont-elles ajouté. JPMorgan était l’un des membres fondateurs de l’ACI aux côtés de Mastercard, Berkshire Hathaway Energy et d’autres. Cette organisation a été créée pour coordonner la planification de la résilience intersectorielle, partager des informations et répondre aux menaces pesant sur les infrastructures critiques, notamment les risques cybernétiques, physiques et géopolitiques. Le groupe dispose d’une équipe qui participe également à la réorientation de l’ACI et au renforcement des efforts en matière d’IA.

Dimon a déclaré dans un communiqué que les dirigeants de l’ACI avaient identifié la nécessité de donner la priorité à l’IA « il y a plusieurs années et avaient incité les entreprises d’infrastructures critiques à collaborer ».

« Nous sommes fiers de soutenir ce travail important », a ajouté Dimon.

Interrogé sur cette initiative lors d’une interview accordée mercredi à CNBC, Dimon a expliqué que le président exécutif de l’ACI, Tom Fanning, avait mis en place ce groupe il y a longtemps.

« Je suis en quelque sorte un acteur de second plan », a déclaré Dimon. « Ce groupe facilitera la coordination avec le gouvernement, et permettra à la fois de donner des conseils et d’en recevoir de la part du gouvernement. » La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les propos de Dimon.

L’ACI a déclaré dans un communiqué qu’« à l’heure où les cybermenaces se multiplient, la protection des systèmes sur lesquels les Américains comptent au quotidien nécessite une collaboration étroite entre le gouvernement et les entreprises gérant des infrastructures critiques ».

Mastercard et Berkshire n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L’ACI servirait de forum de réponse sectorielle et de partage d’informations, dans le but de travailler avec les responsables gouvernementaux pour identifier les principaux risques liés à l’IA et aux technologies, partager des informations et aider à résoudre les problèmes à mesure qu’ils surgissent, ont indiqué les sources.

Le groupe vise à ce que l’ACI remaniée soit pleinement opérationnelle d’ici la fin de l’année, a précisé l’une des sources.

EFFORTS DU SECTEUR ET DU GOUVERNEMENT Les inquiétudes liées à l’IA se sont rapidement amplifiées alors que les entreprises se précipitent pour déployer cette technologie; les régulateurs et les dirigeants du secteur avertissent que l’IA pourrait également accroître les cyberattaques et créer de nouvelles vulnérabilités au sein des infrastructures critiques et des systèmes financiers. Dimon a mis en garde contre les risques posés par le modèle d’IA « Mythos » d’Anthropic, soulignant que l’accès aux capacités avancées d’IA doit être contrôlé. Il a déclaré en juillet: « Avec Mythos, c’est comme si vous donniez des missiles balistiques à des particuliers. » L’initiative ACI est distincte d’une initiative sectorielle menée par les banques pour tester « Mythos » . Le gouvernement américain a renforcé sa coordination avec l'industrie afin de gérer les risques liés à des systèmes d’IA de plus en plus puissants. En juillet, il a lancé l’initiative « Gold Eagle », qui rassemble des développeurs d’IA, des opérateurs d’infrastructures critiques et des agences fédérales afin de partager des informations sur les vulnérabilités découvertes par des modèles d’IA avancés et de coordonner les correctifs.