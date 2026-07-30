EN EXCLUSIVITÉ-Le directeur général de Ford indique à ses employés que les constructeurs automobiles chinois pourraient faire leur entrée sur le marché américain au cours de la prochaine décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis bloquent les véhicules électriques chinois en leur imposant des droits de douane élevés ainsi que des interdictions concernant les logiciels et le matériel informatique

* Les marques chinoises ont gagné des parts de marché au Mexique et peuvent vendre un nombre limité de véhicules électriques au Canada

* Ford est déjà confronté à la concurrence chinoise en Europe et a récemment conclu un partenariat avec Geely

(Ajoute des informations contextuelles sur les partenariats de Ford avec la Chine, ainsi que des détails sur la politique américaine dans les paragraphes 5 à 12) par Nora Eckert

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré jeudi à ses employés lors d’une réunion publique que l’entreprise se préparait à l’éventualité d’une entrée des constructeurs automobiles chinois sur le marché américain dans les cinq à dix prochaines années, même si le pays a érigé de nombreuses barrières commerciales à l’encontre des voitures en provenance de Chine, selon trois personnes ayant assisté à la réunion.

Jim Farley est l’un de ceux qui s’expriment le plus ouvertement sur la compétitivité des géants automobiles chinois tels que BYD 002594.SZ au sein du secteur. Ford s’apprête à lancer une gamme de véhicules électriques abordables qu’elle a entièrement conçus pour rivaliser avec les entreprises chinoises en termes de coût et d’efficacité.

Le directeur général de Ford F.N , ainsi que d’autres hauts responsables, ont déclaré lors d’une séance de questions-réponses de cette réunion publique qu’il était plus probable que les constructeurs chinois fassent leur entrée sur le marché vers la fin de cette période. Ces commentaires interviennent alors que le Sénat américain fait pression pour étendre l’interdiction des ventes de voitures chinoises sur le deuxième marché automobile mondial, qui est également le plus lucratif.

Un porte-parole de Ford a refusé de commenter les discussions qui ont eu lieu lors d’une réunion privée avec les employés.

Les dirigeants du constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, avaient déjà averti que la Chine était aux portes des États-Unis, mais n’avaient pas été aussi précis quant au calendrier que ne l’ont été les dirigeants lors de la réunion de jeudi.

Bill Ford, président exécutif de Ford, s’est exprimé sur le sujet au début du mois.

“Nous devons nous mesurer à la Chine à armes égales”, a déclaré M. Ford lors d’un événement organisé par Axios. “Nous ne pouvons pas espérer les tenir à l’écart indéfiniment, et nous devons être capables de les battre à leur propre jeu.”

Les constructeurs automobiles chinois ont conquis d’importantes parts de marché au Mexique voisin et, en vertu d’un accord commercial avec le Canada, sont autorisés à y vendre un nombre limité de véhicules électriques. Les experts de l’industrie automobile considèrent le Canada , dont le marché est très similaire à celui de son voisin américain, comme un marché test pour les constructeurs chinois désireux de vendre leurs produits aux consommateurs américains.

Des enquêtes montrent que les consommateurs américains manifestent un intérêt croissant pour ces modèles, d’autant plus que les options électriques abordables sont rares.

Les États-Unis bloquent actuellement les véhicules électriques chinois au moyen de droits de douane d’environ 100 %, en plus des règles du ministère américain du Commerce interdisant les logiciels chinois à partir de l’année-modèle 2027 et le matériel informatique à partir de l’année-modèle 2030.

Ces règles relatives aux véhicules connectés ont été adoptées en janvier 2025 sous la présidence de Joe Biden, en raison de préoccupations de sécurité nationale liées à la confidentialité des données, et ont été maintenues sous l’administration Trump. Les constructeurs automobiles, dont Ford , se sont efforcés d’obtenir des autorisations au titre de cette réglementation afin de pouvoir continuer à vendre certains véhicules produits en Chine aux États-Unis.

Si le constructeur automobile n’est pas encore en concurrence avec la Chine aux États-Unis, il l’est en revanche à l’étranger. Afin de relancer ses ventes sur le marché européen très concurrentiel, où les constructeurs chinois grignotent des parts de marché, Ford a récemment annoncé la création d’une coentreprise avec le groupe chinois Geely 0175.HK . Bien que ce partenariat ait été critiqué par certains législateurs américains, Ford a déclaré que la concurrence chinoise dans la région poussait tous les constructeurs automobiles à devenir “plus légers et plus intelligents”, ce qui était l’objectif visé par l’accord avec Geely.