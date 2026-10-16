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EN EXCLUSIVITÉ-Le directeur commercial de Boeing, Brad McMullen, prendra sa retraite, selon une note interne de l'entreprise
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 23:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et d'un contexte)

par Tim Hepher

Brad McMullen, directeur des ventes d'avions de ligne chez Boeing BA.N , prendra sa retraite en décembre et sera remplacé à l'un des postes les plus en vue du secteur par Ryan Weir, actuellement en charge du marché nord-américain, selon une note de service consultée par Reuters.

Brad McMullen, vice-président senior des ventes et du marketing mondiaux, a mené la reprise commerciale de l'entreprise après un incident survenu en 2024, au cours duquel un bouchon de porte s'était détaché en plein vol, et a été considéré comme un acteur essentiel pour apaiser les inquiétudes des compagnies aériennes ébranlées .

"Brad a été à l’avant-garde de nos efforts pour s’imposer sur le marché en développant des relations solides et de confiance avec nos clients", a déclaré Stephanie Pope, directeur général de Boeing Commercial Airplanes, dans cette note de service.

Porté par une série de contrats conclus parallèlement aux visites à l’étranger du président américain Donald Trump, Boeing a remporté la course aux commandes en 2025 face à Airbus pour la première fois en sept ans, signe d’un redressement naissant chez le constructeur aéronautique américain après une succession de crises.

La société a bénéficié d’une forte hausse des commandes pour son gros-porteur 787, mais reste à la traîne par rapport à Airbus AIR.PA sur le marché très animé des avions à fuselage étroit long-courriers comme l’A321neo — un écart stratégique qu’elle espère combler grâce à la certification prochaine de son 737 MAX 10.

Avant de diriger les ventes de Boeing en Amérique du Nord, Ryan Weir a occupé le poste de directeur commercial de Boeing en Inde et en Asie du Sud et a été chargé des ventes auprès des sociétés de leasing internationales, précise la note de service.

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