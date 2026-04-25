EN EXCLUSIVITÉ-Le Département d'État américain ordonne une mise en garde mondiale concernant des vols présumés d'IA par DeepSeek et d'autres entreprises chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un câble du Département d'État américain a été envoyé à l'échelle mondiale pour alerter les missions diplomatiques sur les risques liés à la « distillation » de l'IA chinoise

* L'ambassade de Chine a rejeté les accusations américaines

* OpenAI avait précédemment averti les législateurs que DeepSeek ciblait les entreprises américaines d'IA pour reproduire leurs modèles

(Ajout de la déclaration de l'ambassade de Chine aux paragraphes 7 et 8) par Raphael Satter

Le Département d'État américain a ordonné une campagne mondiale visant à attirer l'attention sur ce qu'il qualifie d'efforts généralisés de la part d'entreprises chinoises, notamment la start-up d'IA DeepSeek, pour voler la propriété intellectuelle des laboratoires américains d'intelligence artificielle, selon un câble diplomatique consulté par Reuters.

La dépêche, datée de vendredi et envoyée aux missions diplomatiques et consulaires du monde entier, demande au personnel diplomatique d'aborder avec ses homologues étrangers les « préoccupations concernant l'extraction et la distillation de modèles d'IA américains par des adversaires ».

« Une demande de démarche et un message distincts ont été envoyés à Pékin afin d’aborder cette question avec la Chine », indique le document.

La distillation est le processus consistant à entraîner des modèles d'IA plus petits à partir des résultats de modèles plus grands et plus coûteux, dans le but de réduire les coûts de formation d'un nouvel outil d'IA puissant.

Cette semaine, la Maison Blanche a formulé des accusations similaires , mais cette dépêche n'avait pas encore été rapportée. Le département d'État n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

OpenAI a averti les législateurs américains que DeepSeek ciblait le créateur de ChatGPT et les principales entreprises d'IA du pays afin de reproduire des modèles et de les utiliser pour son propre entraînement, a rapporté Reuters en février.

LA CHINE RÉFUTE LES ACCUSATIONS

L'ambassade de Chine à Washington a réitéré vendredi sa position selon laquelle ces accusations sont sans fondement.

« Les allégations selon lesquelles des entités chinoises voleraient la propriété intellectuelle américaine en matière d'IA sont sans fondement et constituent des attaques délibérées contre le développement et les progrès de la Chine dans le secteur de l'IA », a-t-elle déclaré dans un communiqué adressé à Reuters.

DeepSeek, dont le modèle d'IA à faible coût a stupéfié le monde l'année dernière, a lancé vendredi une préversion d'un nouveau modèle très attendu, appelé V4, adapté à la technologie des puces Huawei, soulignant l'autonomie croissante de la Chine dans ce secteur.

DeepSeek n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaires. Par le passé, l'entreprise a déclaré que son modèle V3 utilisait des données naturelles collectées via l'exploration du Web et qu'elle n'avait pas intentionnellement utilisé de données synthétiques générées par OpenAI.

De nombreux gouvernements occidentaux et certains gouvernements asiatiques ont interdit à leurs institutions et à leurs fonctionnaires d'utiliser DeepSeek, invoquant des préoccupations liées à la confidentialité des données. Néanmoins, les modèles de DeepSeek ont toujours figuré parmi les plus utilisés sur les plateformes internationales hébergeant des modèles open source.

Le câble du Département d'État indiquait que son objectif était « d'alerter sur les risques liés à l'utilisation de modèles d'IA dérivés de modèles d'IA propriétaires américains, et de préparer le terrain pour d'éventuelles mesures de suivi et de sensibilisation de la part du gouvernement américain ».

Il mentionnait également les entreprises chinoises d'IA Moonshot AI et MiniMax 0100.HK . Aucune de ces deux sociétés n'a immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le câble indiquait que « les modèles d'IA développés à partir de campagnes de distillation clandestines et non autorisées permettent à des acteurs étrangers de commercialiser des produits qui semblent offrir des performances comparables sur certains benchmarks à un coût nettement inférieur, mais qui ne reproduisent pas l'ensemble des performances du système d'origine ».

Il ajoute que ces campagnes « suppriment délibérément les protocoles de sécurité des modèles obtenus et neutralisent les mécanismes garantissant que ces modèles d’IA sont idéologiquement neutres et à la recherche de la vérité ».

Les accusations de la Maison Blanche et la note diplomatique interviennent quelques semaines avant la visite prévue du président américain Donald Trump au président chinois Xi Jinping à Pékin. Elles pourraient bien raviver les tensions dans une guerre technologique de longue date entre les superpuissances rivales, tensions qui s’étaient apaisées grâce à une détente négociée en octobre dernier.