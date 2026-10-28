EN EXCLUSIVITÉ-La FTC américaine exige que Walmart, Uber, Delta et d'autres entreprises lui communiquent des données sur la tarification personnalisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du paragraphe 6 pour tenir compte des remarques d'Instacart)

* La FTC sollicite des données sur les prix et les salaires personnalisés en fonction des données personnelles

* Les applications de livraison et de VTC, les détaillants et les compagnies aériennes sont invités à fournir des informations

* L'agence publiera une étude sur ces pratiques afin d'informer les législateurs et les régulateurs

par Jody Godoy

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis exige des informations de la part de Walmart WMT.O , d’Uber UBER.N et de sept autres entreprises afin de déterminer si et comment elles utilisent les données personnelles des individus, telles que leur localisation, leur historique de navigation et leurs revenus, pour fixer des prix, des salaires et des offres d’emploi personnalisés, a déclaré la FTC mercredi.

La FTC fait valoir ses pouvoirs en matière de protection des consommateurs à l’approche des élections législatives américaines de la semaine prochaine, alors que les électeurs classent systématiquement le coût de la vie comme la question la plus importante.

Target TGT.N , ainsi que les services d’applications Lyft

LYFT.O , DoorDash DASH.O et Instacart CART.O , et les compagnies aériennes Delta DAL.N , United UAL.O et JetBlue

JBLU.O ont également reçu des demandes, a précisé l’agence.

La FTC utilisera ces informations pour publier à terme une étude visant à informer les régulateurs et les législateurs sur les pratiques de tarification personnalisée et de fixation des salaires.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a déclaré que l’agence allait « examiner de près la méthodologie opaque que certaines entreprises de ces secteurs pourraient utiliser pour déterminer le montant facturé aux consommateurs ou la rémunération versée aux travailleurs indépendants pour un même produit ou service ».

Les porte-parole de Delta, JetBlue et Instacart ont déclaré que leurs entreprises ne pratiquaient pas la tarification personnalisée.

Les représentants des autres entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les progrès de la technologie de tarification algorithmique, notamment les outils intégrant l’IA, ont alimenté les craintes selon lesquelles les entreprises pourraient fixer les prix de manière individuelle pour chaque client afin d’obtenir le prix maximal que chacun serait prêt à payer.

Les stratégies de tarification personnalisée sont difficiles à détecter de l’extérieur, car elles proposent des prix différents selon les personnes. La rémunération des travailleurs indépendants, tels que les livreurs et les chauffeurs d’applications de VTC, présente une situation similaire: certaines études suggèrent que l’analyse des données de nombreux chauffeurs montre que les plateformes apprennent à exploiter la disposition des chauffeurs à accepter une rémunération inférieure pour un travail identique.

L’étude de la FTC vise à combler ce manque de connaissances, en exigeant des informations exhaustives sur les outils, les stratégies et les données utilisés par les entreprises, ainsi que sur leur incidence sur les prix, les salaires et les offres d’emploi.

LA FIXATION DES PRIX PAR L’IA FAIT L’OBJET DE CRITIQUES

Les initiatives des législateurs des États visant à interdire la tarification personnalisée, ainsi que l’utilisation d’algorithmes pour adapter individuellement les salaires, ont pris de l’ampleur ces dernières années.

La Fédération nationale du commerce de détail (National Retail Federation) a critiqué ces lois et défendu le recours par les détaillants à des remises fondées sur les données comme moyen d’encourager la fidélité.

M. Ferguson a déclaré que la tarification personnalisée pourrait enfreindre les lois de protection des consommateurs lorsque les consommateurs ne s’y attendent pas, et que les entreprises doivent s’attendre à ce que ces lois soient appliquées.

Après que la FTC a lancé un appel à commentaires publics, des centaines de personnes ont exhorté la FTC à interdire purement et simplement cette pratique. La FTC a répondu qu’elle n’avait pas le pouvoir d’imposer une interdiction générale de cette pratique.

Reuters a rapporté en septembre comment McDonald's utilise des outils d'IA pour fixer les prix de ses menus à travers les États-Unis et évaluer le montant que les clients de chaque restaurant sont prêts à payer.

Une étude menée l’année dernière par Consumer Reports et des associations à but non lucratif a révélé qu’Instacart menait des expériences aléatoires sur les prix, qui ont conduit certains clients à payer plus cher pour des commandes identiques. Instacart a mis fin à ces expériences suite à des réactions négatives et à l’examen minutieux de la FTC .