EN EXCLUSIVITÉ-L'agence indienne de lutte contre la pollution accuse l'usine de composants pour iPhone de Tata d'avoir pollué les eaux des terres agricoles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article du 13 juin sans modification du texte)

* L'agence de protection de l'environnement a adressé un avertissement à Tata le 25 mai

* L'organisme a déclaré que Tata n'avait pas pris de mesures correctives malgré les avertissements

* Tata affirme être « en totale conformité avec toutes les normes réglementaires »

* Tata joue un rôle central dans la stratégie d'Apple visant à délocaliser sa production hors de Chine

par Munsif Vengattil et Aditya Kalra

Une autorité indienne de régulation de la pollution a affirmé que les eaux usées rejetées par une usine de composants de Tata pour l'iPhone d' AAPL.O d'Apple avaient contaminé les nappes phréatiques des fermes voisines et a menacé de fermer l'usine si Tata ne fournissait pas d'explications satisfaisantes.

La société indienne Tata Electronics joue un rôle central dans la stratégie d'Apple visant à diversifier la production d'iPhone hors de Chine et est le deuxième plus grand fournisseur d'Apple en Asie du Sud après le fabricant taïwanais Foxconn

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L'usine Tata faisant l'objet de l'enquête est située à Hosur, dans l'État du Tamil Nadu, au sud du pays, et fabrique des coques arrière et d'autres composants pour les iPhone. Les propriétaires de terres agricoles à proximité de l'usine se plaignaient depuis des mois auprès du Conseil de contrôle de la pollution du Tamil Nadu, affirmant que les eaux usées de l'usine contaminaient leurs terres et leurs puits à ciel ouvert.

Ces plaintes ont donné lieu à cinq inspections menées par l'État entre décembre 2025 et mai 2026, selon les détails d'un avis réglementaire daté du 25 mai, qui n'avait pas été rendu public auparavant et qui a été examiné par Reuters.

Les inspections ont révélé que Tata rejetait des eaux usées dans un bassin de récupération des eaux de pluie situé à l'intérieur de son site et que ce bassin débordait, contaminant « les eaux souterraines des puits à ciel ouvert situés dans les terres agricoles adjacentes », indique l'avis d'avertissement adressé à Tata par le Conseil de contrôle de la pollution.

Tata n'avait pris aucune mesure corrective suite aux instructions émises par l'agence de protection de l'environnement dans une lettre précédente datée du 23 décembre 2025, indiquait l'avis de trois pages.

Tata Electronics a déclaré à Reuters dans un communiqué qu'elle avait commandé une analyse indépendante auprès d'un laboratoire accrédité et que l'étude avait conclu que l'entreprise était « en totale conformité avec toutes les normes réglementaires ».

Tata a déclaré qu'elle était « engagée en faveur de pratiques commerciales responsables et de la protection de l'environnement et des communautés locales », et qu'elle avait répondu aux autorités chargées de la pollution, sans toutefois donner plus de détails.

Dans son avis de mai, le comité de lutte contre la pollution avait demandé à Tata d'expliquer pourquoi l'alimentation électrique de l'unité ne devait pas être coupée et pourquoi celle-ci ne devait pas être fermée pour sa violation présumée des règles.

Apple, qui applique des règles strictes concernant la gestion des eaux usées par ses fournisseurs, et le gouvernement du Tamil Nadu n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

LES DIFFICULTÉS D'APPLE EN INDE Les entreprises ont souvent fait l'objet de mesures disciplinaires de la part des autorités chargées de la lutte contre la pollution en Inde. En 2024, Mercedes-Benz MBGn.DE a amélioré la gestion des eaux usées et de la pollution atmosphérique dans sa seule usine automobile en Inde après que les autorités eurent détecté des manquements à la législation environnementale .

Le ministère indien de l'Environnement a déclaré au Parlement en février que 4,4 % des 544 364 industries avaient été jugées non conformes aux normes environnementales au cours des cinq dernières années, et que 3 600 avaient été fermées par les services de contrôle de la pollution. L'avis concernant Tata s'ajoute à une série de problèmes qui ont miné la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Inde. Un incendie survenu en septembre 2024 à l'usine Tata de Hosur a brièvement interrompu la production de composants pour iPhone, tandis qu'un incendie en septembre 2023 à l'usine iPhone de l'ancien fournisseur Pegatron a stoppé la production pendant plusieurs jours. En 2024, une enquête de Reuters a révélé que Foxconn, un des principaux fournisseurs d'Apple, excluait systématiquement les femmes mariées des postes d'assemblage d'iPhone dans l'une de ses usines en Inde, bien que l'entreprise ait déclaré à l'époque qu'elle respectait toutes les lois.

Selon le cabinet d'études Counterpoint, l'Inde devrait fabriquer 26 % de tous les iPhone au niveau mondial en 2026, contre seulement 6 % il y a quatre ans.