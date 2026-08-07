EN EXCLUSIVITÉ-L'administration Trump va soutenir trois projets miniers grâce à un financement de 58 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jarrett Renshaw et Ernest Scheyder

La Banque américaine d’export-import (Ex-Im Bank) accorde un prêt de 58 millions de dollars à trois entreprises du secteur des minéraux stratégiques, dans le cadre de la volonté du président Donald Trump de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des approvisionnements chinois et de renforcer l’industrie minière et de transformation américaine, selon un document consulté par Reuters. Ce financement coïncide avec la réunion que tiendra vendredi à Washington le président Trump avec des dirigeants de certaines des plus grandes sociétés minières mondiales, afin de souligner la nécessité pour le pays de disposer de meilleurs approvisionnements en minéraux utilisés dans la fabrication d’armes et de produits électroniques.

« La sécurité en matière de minéraux stratégiques relève de la sécurité nationale », a déclaré John Jovanovic, président de l’ExIm, ajoutant que ce financement visait à « renforcer nos chaînes d’approvisionnement, relancer des industries cruciales qui soutiennent des emplois américains bien rémunérés et protéger les Américains ordinaires contre les chocs d’approvisionnement ». Westwater Resources WWR.A va bénéficier d’un prêt de 25 millions de dollars pour sa mine de graphite et son usine de traitement situées en Alabama , qui constitueraient la première source nationale de ce que l’on appelle le graphite naturel. Le graphite est le métal le plus utilisé, en volume, dans la fabrication des batteries lithium-ion.

Les États-Unis produisent une certaine quantité de ce qu’on appelle du graphite synthétique à partir du coke de pétrole, un sous-produit du raffinage du pétrole. Les fabricants de batteries préfèrent généralement l’un ou l’autre de ces types de graphite, en fonction de divers facteurs.

ExIm accorde également un prêt de 25 millions de dollars à la société privée Global Advanced Metals afin de développer la transformation du tantale et du niobium, deux métaux que les États-Unis n’extraient pas et pour lesquels ils dépendent donc d’approvisionnements étrangers. L’entreprise extrait ces métaux en Australie et les transforme en Pennsylvanie.

Le tantale est principalement utilisé pour fabriquer des condensateurs destinés aux smartphones, aux automobiles et à d’autres appareils électroniques, tandis que le niobium est utilisé dans des alliages pour durcir l’acier destiné aux pipelines et aux avions. Par ailleurs, 5E Advanced Materials FEAM.O recevra un prêt de 8 millions de dollars pour stimuler la production de bore, qui a été ajouté l’année dernière à la liste des minéraux considérés comme critiques par le gouvernement américain. Ce métal est utilisé dans l’industrie de l’énergie nucléaire ainsi que dans les gilets pare-balles et d’autres produits liés à la défense. Les États-Unis importent la majeure partie de leurs besoins en bore. Le projet de 5E en Californie devrait entrer en production commerciale en 2028.