EN EXCLUSIVITÉ-Google propose des offres de départ volontaire à ses employés dans plusieurs pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* En juin, Google a étendu ses offres de départ volontaire à ses employés dans cinq pays

* Le programme semble exclure des activités clés dans les domaines de l'IA et du cloud, notamment DeepMind

* Cette décision intervient alors qu'Alphabet cherche à maîtriser ses coûts face à d'importants investissements dans l'IA

par Marleen Kaesebier et Kenrick Cai

Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a étendu cette année ses offres de départ volontaire à plusieurs pays, alors qu’elle cherche à maîtriser la hausse de ses coûts face à d’importantes dépenses dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Le moteur de recherche a confirmé à Reuters avoir commencé en juin à proposer des plans de départ volontaire à certains de ses employés au Canada, en France, en Allemagne, au Japon et en Suisse.

Reuters n’a pas pu déterminer combien d’employés ont accepté cette dernière série d’offres, dont l’existence n’avait pas été rapportée auparavant.

“En 2025, certaines de nos équipes ont mis en place un programme de départ volontaire assorti d’indemnités de départ”, a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. “L’été dernier, en juin, nous avons étendu ce programme à l’échelle mondiale dans quelques pays afin de soutenir les travaux importants qui nous attendent.”

Cette initiative intervient dans un contexte de dépenses croissantes en matière d’IA, qui ont inquiété Wall Street et fait baisser le cours de l’action d’Alphabet. Microsoft MSFT.O a proposé la semaine dernière des départs volontaires à 60 000 employés afin de maîtriser ses coûts.

Les effectifs d’Alphabet ont augmenté régulièrement au cours des derniers trimestres, mais l’entreprise a cherché à réorienter ses ressources vers des domaines prioritaires.

Ces dernières offres de départ volontaire font suite à des programmes proposés depuis l’année dernière aux salariés de certaines divisions aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les dirigeants ont présenté ce programme comme une option pour les salariés qui ne se reconnaissent plus dans le rythme ou l’orientation de l’entreprise.

Dans au moins un cas, l’entreprise a fait suivre ses offres de départ volontaire dans une division par une vague de licenciements .

La directrice financière, Anat Ashkenazi, a souligné à plusieurs reprises, lors des présentations des résultats trimestriels, que l’IA et le cloud computing constituaient des priorités clés en matière de recrutement. Les employés de Google Cloud et de l’unité d’IA DeepMind avaient été exclus des précédentes offres de départ volontaire.

Cette dernière extension semble suivre le même schéma.

SUISSE

En Suisse, où Google emploie environ 5.000 personnes et dispose d'un important pôle d'ingénierie à Zurich, trois personnes proches du dossier ont indiqué que le programme concernait plusieurs divisions mais excluait DeepMind.

Les départs ont commencé en août après que Google a proposé des plans de départ volontaire dans le pays, ont précisé ces sources.

Google a annoncé ces indemnités à la mi-juin et a donné une réponse d’ici la mi-juillet aux employés qui en avaient fait la demande, ont-ils précisé. Les collaborateurs qui ont accepté ont reçu un mois de salaire par année d’ancienneté, dans la limite de 12 mois.

Une de ces sources a indiqué qu’au moins quatre employés d’une équipe d’une cinquantaine de personnes avaient accepté l’offre.

Google a licencié plus de 200 employés en Suisse en 2023, ce qui a déclenché des manifestations du personnel et une grève .