EN EXCLUSIVITÉ-eBay va licencier 9 % de ses effectifs dans le cadre d'une initiative visant à simplifier ses opérations, selon une note interne

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(Ajout de l'évolution du cours de l'action, d'un graphique et d'un arrière-plan)

par Jaspreet Singh et Aditya Soni

eBay EBAY.O va licencier environ 9 % de ses effectifs, alors que la place de marché en ligne cherche à simplifier ses opérations et à réorienter ses ressources vers ses secteurs les plus dynamiques, a déclaré le directeur général Jamie Iannone à ses collaborateurs dans une note interne consultée par Reuters.

Un porte-parole d’eBay a confirmé ces licenciements à Reuters mercredi.

Cette mesure entraînera la suppression d’environ 1 100 postes, sur les 12 300 employés qu’eBay comptait à la fin de l’année dernière. La société avait déjà licencié environ 6 % de ses effectifs, soit 800 employés, en février dans le cadre de ses efforts de rationalisation de ses opérations.

eBay s’est démarqué de ses concurrents en se positionnant sur les marchés des produits de luxe certifiés authentiques, des objets de collection et des produits reconditionnés, qui attirent des passionnés prêts à payer plus cher pour des articles de valeur. Cela a contribué à faire grimper son cours de près de 40 % cette année, surpassant la hausse d’environ 12 % de l’indice de référence S&P 500.

"Notre stratégie porte ses fruits", a déclaré Iannone dans la note de service, ajoutant que "pour continuer à saisir les opportunités significatives qui s’offrent à nous, nous devons faire des choix réfléchis quant à nos priorités et à nos investissements".

Il a précisé que les collaborateurs concernés seraient informés dans les prochains jours.

L'action eBay reculait de 1,8% en pré-ouverture.

La société a également bénéficié cette année de l’acquisition, pour 1,4 milliard de dollars, de la plateforme de revente de vêtements Depop, qui lui a permis d’élargir sa clientèle parmi les jeunes consommateurs et de renforcer sa position sur le marché en pleine croissance du "re-commerce".

Cela a permis à eBay de prévoir, lors de la publication de ses derniers résultats en août, un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street. La société devrait publier ses derniers résultats la semaine prochaine.

Ces efforts ont également attiré l’attention de Ryan Cohen, directeur général de GameStop GME.O , qui a lancé en mai une offre non sollicitée de 56 milliards de dollars sur eBay, une entreprise bien plus importante. eBay avait rejeté cette offre, la qualifiant de "ni crédible ni attractive".