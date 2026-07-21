EN EXCLUSIVITÉ-Boeing demande aux États-Unis d'intervenir au sujet du prêt record accordé par l'UE à Airbus

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* Boeing a demandé à l'USTR d'obtenir les conditions complètes du prêt et de s'assurer de leur compatibilité avec la trêve de 2021

* La Banque européenne d'investissement a annoncé le 29 juin le déblocage d'une première tranche d'un milliard d'euros

* La BEI a précisé que le financement accordé à Airbus était un prêt normal portant intérêt

(Ajout des commentaires de l'USTR aux paragraphes 7 et 8) par Tim Hepher et David Shepardson

Boeing BA.N a demandé au gouvernement américain de faire pression sur l’Union européenne pour qu’elle fasse preuve de transparence concernant un programme de prêts de 3 milliards d’euros (3,43 milliards de dollars) accordé à Airbus, ce qui ravive les tensions commerciales potentielles après que les deux parties ont prolongé une trêve tarifaire sur les subventions aux avions. Cette demande d’intervention du gouvernement américain intervient alors qu’Airbus AIR.PA évoque le développement d’un nouvel avion dès 2030, ce qui pourrait déclencher une nouvelle vague de concurrence sur le marché mondial des avions.

Les deux parties ont remporté des victoires partielles au terme d’une bataille de 17 ans devant l’Organisation mondiale du commerce concernant des plaintes réciproques relatives aux subventions aéronautiques, qui avait entraîné une vague de droits de douane transatlantiques touchant d’autres secteurs, avant de conclure une trêve de cinq ans en 2021.

Cette trêve, qui devait expirer le 6 juillet, a été prolongée indéfiniment, les deux parties s’étant abstenues de relancer une guerre commerciale dans le secteur aérospatial.

Dans une lettre adressée au représentant américain au commerce, Jamieson Greer, et consultée par Reuters, Boeing a déclaré avoir été surpris par l’annonce faite le 29 juin par la Banque européenne d’investissement, l’organisme de crédit de l’UE, s’engageant à accorder à Airbus son plus important prêt d’entreprise jamais octroyé.

Elle a demandé à l’USTR d’exiger de l’UE un « compte rendu complet des conditions de ce prêt » et d’expliquer en quoi celui-ci était compatible avec l’accord de trêve de 2021, qui prévoyait un « processus ouvert et transparent ».

Jamieson Greer a déclaré sur CNBC que l’USTR examinait ce prêt “de très près” et l'avait soulevée auprès de son homologue à la Commission européenne ainsi que lors de discussions avec Boeing.

“Nous ne pouvons accepter une situation où les entreprises ne sont pas tenues de fonctionner selon les règles du marché, où Boeing doit opérer et rivaliser avec un Airbus bénéficiant de prêts déloyaux,” a déclaré Jamieson Greer. “Si l’Union européenne accorde des prêts déloyaux, alors nous devons nous en occuper et y remédier.” Boeing a souligné que cette annonce, qui comprenait une première tranche d’un milliard d’euros, intervenait à peine quatre jours après l’adoption par l’UE de la décision de prolonger l’accord de moratoire.

“À tout le moins, le moment choisi pour ce prêt est surprenant,” a déclaré Boeing dans sa lettre.

La BEI a indiqué qu’elle finançait des milliers d’entreprises chaque année et a nié avoir accordé un soutien inhabituel à Airbus.

“Il s’agit d’un prêt normal, portant intérêt, qui s’inscrit dans le cadre de l’activité globale de financement de la BEI,” a déclaré un porte-parole.

Airbus et Boeing ont refusé de commenter.

L’USTR et la Commission européenne n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

DÉVELOPPEMENTS D'AVIONS

Dans son communiqué annonçant ce prêt, la BEI a indiqué que cette enveloppe de prêts soutiendrait les investissements à long terme d’Airbus jusqu’en 2030.

Boeing a souligné que c'est précisément l'année où, selon le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, la société prévoit de lancer le développement du successeur de l'A320neo.

Dans une interview accordée à Aviation Week avant le salon aéronautique de Farnborough , Guillaume Faury a évoqué un nouvel avion pour 2030 et a révélé le nom de code interne du projet, “eAction”.

“Le moment choisi pour l’octroi de ce prêt considérable coïncide également avec les déclarations publiques de la direction d’Airbus s’engageant sur une date de lancement d’un nouvel avion, ce qui soulève davantage de questions quant à l’ampleur et à l’intention de ce programme d’aide économique historique,” indique la lettre de Boeing adressée à l’USTR.

Boeing a déclaré que les conditions du marché n’étaient pas encore réunies pour une nouvelle génération d’avions, bien que les analystes estiment que les deux entreprises devraient entamer leurs prochains développements d’ici le milieu de la décennie.

La lettre de Boeing souligne la méfiance réciproque concernant les financements , bien que les tensions se soient considérablement apaisées depuis la bataille sur les subventions devant l’OMC.

L’administration Trump a accepté l’année dernière d’exempter les avions et les pièces détachées des droits de douane après avoir brièvement imposé des droits sur le secteur aéronautique l’année dernière.

Washington n’a pas officiellement annoncé la prolongation de la trêve distincte concernant les droits de douane liés au différend Airbus-Boeing, mais quatre personnes proches du dossier ont indiqué que les deux parties avaient de fait mis de côté, pour le moment, ce différend de longue haleine devant l’OMC.

Si l’administration Trump a recouru à plusieurs reprises aux droits de douane, elle semble réticente à utiliser les outils de l’OMC qui impliqueraient de reconnaître implicitement les règles multilatérales auxquelles le président s’oppose.

Donald Trump a appelé ce mois-ci à des discussions avec ses partenaires commerciaux afin d’aborder l’impact des importations d’avions étrangers.

Les préoccupations de Boeing concernant le prêt accordé par l’UE à Airbus pourraient également être soulevées lors de ces discussions, a déclaré un responsable américain à Reuters. Des sources européennes indiquent que des prêts similaires avaient été autorisés dans le cadre du différend devant l’OMC.

(1 dollar = 0,8754 euro)