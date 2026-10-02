EN EXCLUSIVITÉ-Anthropic met en garde contre le risque que l'attitude des pouvoirs publics nuise aux relations avec la clientèle, selon le prospectus de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Nouvelle version visant à supprimer le texte superflu de la ligne d'avertissement; aucune modification du corps de l'article.)

* Anthropic met en garde contre les risques liés à l'attitude du gouvernement à son égard et envers l'IA

* L'entreprise affirme que les contrats gouvernementaux ne représentent qu'une part minime de son chiffre d'affaires

* L'IA fait l'objet d'une surveillance accrue en raison de préoccupations liées à la sécurité

par Echo Wang et Milana Vinn

Anthropic a averti que l’attitude du gouvernement à l’égard de l’entreprise et de sa technologie pourrait avoir des répercussions plus larges sur ses activités, notamment sur ses relations avec ses clients commerciaux et ses partenaires, selon le prospectus d’introduction en bourse consulté par Reuters.

Les entreprises signalent régulièrement que les changements de politique pourraient affecter leurs activités, en particulier celles des sous-traitants du gouvernement. Par exemple, SpaceX

SPCX.O a indiqué dans son dossier d’introduction en bourse que le maintien de relations solides avec les agences gouvernementales américaines était essentiel à son activité et a averti que toute détérioration de ces relations pourrait nuire de manière significative à sa capacité à conserver ses contrats existants et à remporter de nouvelles opportunités.

La déclaration d’Anthropic semble plus générale, suggérant que la perception qu’ont les pouvoirs publics de l’entreprise et de sa conduite pourrait dépasser le cadre de ses relations directes avec l’État pour affecter ses clients, ses partenaires, d’autres relations commerciales — et même la civilisation . Le dossier d’introduction en bourse met en garde contre le fait que l’IA avancée pourrait présenter des « risques catastrophiques ou existentiels pour l’humanité », un avertissement extraordinaire de la part d’une entreprise qui prévoit une introduction en bourse pouvant atteindre une valorisation de 2.000 milliards de dollars, grâce à sa capacité à tirer profit de cette même technologie.

L’entreprise a indiqué que les revenus provenant des contrats avec les agences gouvernementales représentaient moins de 1% de son chiffre d’affaires annuel.

L’entreprise est devenue le centre de toutes les inquiétudes concernant les risques liés aux progrès rapides, à la concurrence mondiale intense et à la surveillance limitée des technologies d’IA. La question générale de la sécurité de l’IA a récemment attiré l’attention du public suite à l’appel lancé par le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, demandant au secteur de ralentir son développement , après des rapports répétés d’activités de piratage menées par des agents d’IA autonomes dits « rebelles ».

Dario Amodei a dîné dimanche dernier avec le président américain Donald Trump, alors que les appels en faveur d’une réglementation plus stricte de l’IA se multiplient. Donald Trump a largement rejeté ces appels, bien que la Commission fédérale du commerce (FTC) mène actuellement une enquête à l’échelle du secteur sur les entreprises spécialisées dans l’IA , y compris Anthropic, a rapporté Reuters mercredi.

Dans son prospectus, Anthropic a cité plusieurs interactions avec le gouvernement américain au cours de l’année écoulée comme exemples d’actions susceptibles de nuire à ses activités.

Le document indique qu’en février, le président a ordonné aux agences fédérales de cesser d’utiliser les modèles de la société et que le ministère américain de la Défense a désigné Anthropic comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement en matière de sécurité nationale.

« La société pourrait subir des pertes de chiffre d’affaires importantes ou des perturbations de ses activités imputables à ces événements », a déclaré Anthropic.

Anthropic a également indiqué qu’en juin, le ministère américain du Commerce avait imposé des restrictions d’exportation à l’échelle mondiale sur ses modèles Fable 5 et Mythos 5, ce qui a contraint l’entreprise à désactiver ces modèles pour tous ses clients afin de se conformer à ces restrictions.

Bien que le ministère du Commerce ait par la suite levé ces restrictions et qu’Anthropic ait remis ces modèles sur le marché, la société a averti que des mesures similaires pourraient être prises à l’avenir.

De telles mesures pourraient entraîner « une atteinte significative à la réputation, notamment une couverture médiatique défavorable, une surveillance publique accrue et des perceptions négatives parmi les clients actuels et potentiels, les partenaires, les employés et les investisseurs », quelle que soit l’issue finale.

L’entreprise a ajouté que la vente à des organismes publics comportait des risques supplémentaires, notamment des changements dans la perception qu’a le gouvernement d’Anthropic ou de sa technologie.