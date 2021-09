En excellente forme (SFPI Group)

SFPI avait maintenu les attentes du marché pour 2021 à un niveau prudent. Contenir l’optimisme du consensus pourrait devenir chose plus compliquée compte tenu des excellents résultats publiés pour le S1 2021 : le chiffre d’affaires a renoué avec son niveau du S1 2019, à 283m€, et la marge opérationnelle courante a progressé de 470pb, à 7,7%. Le résultat net a bondi à 15,7m€ contre 4,4m€ en 2019 (et une perte de 4,7m€ en 2020). En outre, malgré le tirage du fonds de roulement, la trésorerie nette du groupe s’est rapprochée des 64,7m€ de fin 2020 à 62m€.

La solidité des résultats a concerné l’ensemble des quatre principaux secteurs d’activité, ce qui suggère que les facteurs exogènes (demande conduite par la reprise) ont été les plus déterminants. De fait, la direction s’est montrée très prudente concernant les prochains trimestres, et ce même si le T3 s’annonce lui aussi excellent.

DOM

DOM commercialise toutes les formes de serrures et de systèmes de sécurité. Il s’agit de la moins cyclique des quatre principales activités. En baisse de 3% par rapport à 2019, son chiffre d’affaires au S1 2021 paraît un peu décevant. La faiblesse s’explique néanmoins principalement par la persistance de la pandémie de COVID-19 en Allemagne, pays où les installateurs ont enregistré des retards dans leurs commandes. Ces derniers pourraient être rattrapés au S2. Les marges sont excellentes et les hausses de prix sont bien acceptées, en partie grâce aux investissements continus dans le développement des produits numériques (TapKey) et des services (showroom virtuel). Alors que nous tablons sur une marge opérationnelle annuelle de 11% (contre 10% précédemment), nous ne prévoyons qu’une progression marginale du chiffre d’affaires en 2021. De telles hypothèses sont peut-être trop prudentes.

MAC

Les fenêtres se vendent bien, à nouveau. Cette évolution était attendue, le secteur du logement étant en plein essor grâce à la fois aux dépenses des ménages en termes de rénovation et aux subventions visant à lutter contre les déperditions énergétiques. MAC s’est également efforcée de proposer des produits toujours plus performants et plus sophistiqués technologiquement parlant. Ainsi, le mix s’améliore alors que les coûts ont été maîtrisés grâce aux importantes restructurations. La hausse de 3,5% par rapport au chiffre d’affaires 2019 a entraîné une envolée du résultat opérationnel à 5,9m€ (contre 0,6m€) qui a été le plus important contributeur au rebond des résultats du groupe par rapport à 2019. Si la tendance pourrait se poursuivre, tout dépendra des retombées sur les prix de ventes du renchérissement marqué des intrants et du maintien du subventionnement de l’installation de fenêtres à fort coefficient thermique.

NEU-JFK & MMD

Les activités tournées vers l’industrie (CVC, échangeurs de chaleur, systèmes thermiques et de traitement de l’air) ont généré un chiffre d’affaires stable par rapport à 2019 avec des marges toutefois en forte hausse grâce aux réorganisations/aux réductions de coûts appliquées dans le passé. Le résultat d’exploitation a en effet progressé de 3,8m€ pour atteindre 4.6m€. Et cette bonne performance est vraisemblablement durable puisque les carnets de commandes sont pleins et que les acheteurs industriels sont moins regardants sur les prix lorsqu’ils font face à une forte demande. Si un ralentissement paraît inévitable, il parait reporté.

Financement

Comme par le passé, SFPI continue de se démarquer par un bilan en acier inoxydable, se traduisant par une trésorerie nette de 62m€ à fin juin 2021. Le bond de l’activité par rapport à 2020 ne s’est pas traduit par une augmentation de même ordre du besoin en fonds de roulement. Le S1 a également bénéficié d’une séquence favorable au niveau des capex, qui ne devrait pas durer. Le groupe pourrait consacrer une partie de cet excédent de liquidités à des acquisitions avec une grande prudence. Les conditions de valorisation n’étant pour le moment pas réunies, toute opération aurait pour premier objectif de renforcer les capacités de production au sein des segments d’activité existants.