En Europe, la quarantaine remise en cause par l'industrie du voyage et du tourisme

par Marine Strauss BRUXELLES, 18 septembre (Reuters) - Les dirigeants de l'industrie européenne du voyage et du tourisme, mise à genoux par la pandémie de coronavirus, ont appelé la présidente de la Commission européenne à faire pression sur les gouvernements pour qu'ils mettent un terme aux règles de quarantaine au profit de mesures coordonnées. "Cette situation chaotique requiert votre implication personnelle immédiate", a déclaré dans une lettre adressée à Ursula von der Leyen un groupe ad hoc de plus de 20 industriels, représentant plus de 5.000 entreprises dans les secteurs de l'aviation, du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration. Cet appel a été lancé alors qu'ACI Europe, une association professionnelle des aéroports européens signataire de la lettre datée du 17 septembre, a fait état d'une chute de 73% du nombre de passagers aériens à la mi-septembre, contre un repli de 65% accusé en août. L'exécutif européen a proposé ce mois-ci un système de "feux de signalisation" destiné à coordonner les restrictions de déplacement entre les États de l'Union européenne (EU). Mais face à la résurgence de contaminations au coronavirus, les gouvernements sont réticents à lever les restrictions les plus drastiques, jugées disproportionnées par l'industrie européenne du voyage et du tourisme dans une région où la transmission communautaire a déjà fait son chemin. "Ce qui est réellement en jeu, c'est le redressement de l'Europe et des économies européennes", ont poursuivi dans la lettre les organismes concernés, rappelant que le tourisme génère 10% de la production économique de l'UE. Après un vote non contraignant organisé jeudi sur l'adoption par les Vingt-Sept de méthodologies communes pour lutter contre la pandémie, les ministres des Affaires européennes devraient se réunir le 22 septembre pour discuter de la coordination des contrôles aux frontières. (Avec la contribution de Laurence Frost; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

