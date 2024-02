En Espagne, les gestionnaires d’actifs sont optimistes pour la collecte de 2024

Le secteur des fonds espagnols a poursuivi sur sa lancée en janvier en enchaînant un 39? mois de collecte consécutif. Selon les données de l’association de la gestion d’actifs espagnole Inverco, les fonds espagnols ont attiré 2,3 milliards d’euros le mois dernier.

Avec un tel historique de collecte, les sociétés de gestion distribuant des fonds en Espagne se sentent confiantes sur les flux de 2024. D’après une étude menée auprès de gestionnaires représentant 88% du patrimoine investi en fonds en Espagne (351 milliards d’euros fin janvier) par l’Observatoire d’Inverco, 51% des sondés estiment que les souscriptions nettes des fonds en 2024 dépasseront les 10 milliards d’euros.

Dans le détail, 43% des participants à l’enquête prédisent une collecte de 10 à 20 milliards d’euros et 8% estiment même que la collecte nette dépassera 20 milliards d’euros. La proportion de gérants confiants sur une collecte nette de 0 à 5 milliards d’euros atteint 43%. Seulement 5% des sondés entrevoient une décollecte pouvant atteindre jusqu’à 5 milliards d’euros.

Pour les répondants, les fonds obligataires devraient enregistrer les plus grosses collectes, suivis des fonds garantis et des fonds datés. Ils sont tout aussi confiants sur la performance des fonds espagnols puisqu’aucun ne table sur un taux de rendement annuel moyen négatif. Plus d’un tiers des gérants interrogés (38%) pronostique qu’il dépassera 3% fin 2024.

Adrien Paredes-Vanheule