EN DIRECT-USA 2020 "Nous allons gagner cette élection", dit Joe Biden

WASHINGTON, 7 novembre (Reuters) - Joe Biden s'est abstenu vendredi soir de revendiquer formellement la victoire à l'élection présidentielle aux Etats-Unis mais n'a laissé aucun doute sur l'issue du scrutin en annonçant qu'il allait gagner cette élection. "Nous allons gagner cette élection avec une majorité claire", a précisé le candidat démocrate. Donald Trump, désormais à la traîne en Pennsylvanie, a d'ores et déjà annoncé son intention de lancer des procédures judiciaires pour contester le résultat, selon lui frauduleux, de l'élection présidentielle. Au terme d'une campagne bouleversée par la pandémie de coronavirus, le président républicain sortant et son adversaire démocrate s'affrontaient dans le contexte d'une polarisation extrêmement forte de la société américaine. Pour l'emporter, il faut obtenir le soutien d'au moins 270 des 538 grands électeurs du Collège électoral (dont les membres sont désignés Etat par Etat en fonction notamment de leur poids démographique). Selon les dernières projections de l'institut Edison Research disponibles jeudi matin, Joe Biden est crédité de 253 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Les projections d'AP et de la chaîne Fox sont plus favorables encore à l'ancien vice-président de Barack Obama, qu'elles créditent de 264 grands électeurs, à portée de la barre fatidique des 270 voix. Plus de 100 millions d'électeurs ont voté par anticipation avant cet "Election Day", soit par voie postale soit en personne dans des bureaux ouverts à l'avance: un record qui a retardé les opérations de dépouillement. --- SAMEDI 04h52 HEURE FRANÇAISE - "NOUS ALLONS GAGNER CETTE ÉLECTION", DIT BIDEN Joe Biden s'est abstenu vendredi soir de revendiquer formellement la victoire à l'élection présidentielle aux Etats-Unis mais n'a laissé aucun doute sur l'issue du scrutin en annonçant qu'il allait gagner cette élection. "Nous allons gagner cette élection avec une majorité claire", a précisé le candidat démocrate dans une allocution prononcée à Wilmington, dans l'Etat du Delaware, où il réside. A 77 ans, l'ancien vice-président de Barack Obama estime qu'il est désormais assuré de l'emporter en Pennsylvanie et se dit en voie de gagner également en Arizona et au Nevada. Déjà crédité de 253 grands électeurs, il est assuré de franchir la barre fatidique des 270 voix au collège électoral s'il décroche les 20 grands électeurs attribués par la seule Pennsylvanie. Au terme de son allocution d'un peu plus de sept minutes, il a réitéré ses appels au calme, à la patience et à l'unité de la nation. "Nous pouvons être des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous des Américains", a-t-il dit, appelant l'ensemble de ses compatriotes à "mettre la colère et la diabolisation derrière nous" pour affronter les défis sanitaires, économiques, climatiques, sociétaux. 00H30 - "JOE BIDEN NE DEVRAIT PAS REVENDIQUER À TORT LA CHARGE DE PRÉSIDENT", TWEETE DONALD TRUMP "J'avais une telle avance dans tous ces Etats tard lors de la nuit de l'élection, et voilà que j'ai vu ces avances disparaître comme par miracle à mesure que les jours passaient. Peut-être ces avances reviendront avec nos procédures en justice", tweete le président. Avant de prévenir son rival: "Joe Biden ne devrait pas revendiquer à tort la charge de président. Je pourrais moi aussi la revendiquer pour moi. Les procédures judiciaires ne font que commencer !" --- VENDREDI 21h15 - DONALD TRUMP CONTINUERA À SE BATTRE EN JUSTICE Donald Trump a déclaré dans un communiqué qu'il continuerait ses recours en justice. "Je ne renoncerai jamais au combat pour vous et pour notre nation", a-t-il promis. 19h05 - LE DÉPOUILLEMENT POURRAIT DURER ENCORE PLUSIEURS JOURS EN PENNSYLVANIE Le dépouillement pourrait durer encore plusieurs jours à Philadelphie, dans l'Etat de Pennsylvanie. Les voix de 40.000 militaires doivent encore être comptabilisées. Joe Biden est désormais en tête dans les résultats partiels de cet Etat que Donald Trump doit absolument remporter s'il veut garder une chance d'être réélu. 18h20 - NOUVEAU DÉCOMPTE PRÉVU EN GÉORGIE Le secrétaire d'Etat de la Géorgie a annoncé qu'un nouveau décompte des voix serait nécessaire en raison du faible écart entre Biden et Trump. 15h00 - LA PENNSYLVANIE BASCULE VERS BIDEN Joe Biden passe en tête des résultats partiels en Pennsylvanie, où Donald Trump menait la course depuis mardi soir. Mais la prise en compte des bulletins de vote par correspondance, très largement favorables au candidat démocrate, ont inversé les courbes jusqu'à leur croisement. 10h40 - LA GÉORGIE BASCULE VERS BIDEN Joe Biden est crédité de 917 voix d'avance sur Donald Trump dans l'Etat de Géorgie (16 grands électeurs) et creuse progressivement l'écart, porté par le dépouillement des votes anticipés. 01h10 - TRUMP CLAME AVOIR "FACILEMENT GAGNÉ", DÉNONCE UNE FRAUDE MASSIVE Alors que Joe Biden est désormais au seuil de la Maison blanche, Donald Trump se livre, en plein dépouillement dans les Etats encore indécis, à une attaque jamais vue, dénonçant une fraude électorale massive dans les Etats où la progression des résultats rapproche son rival démocrate d'une victoire. Le président dénonce également une collusion entre le Parti démocrate et les puissances financières, médiatiques et du secteur des nouvelles technologies qui auraient comploté contre lui. "Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement", affirme-t-il sans apporter d'éléments tangibles sur de prétendus votes "illégaux" qui seraient pris en compte. "Ils essaient de voler une élection. Ils essaient de truquer une élection, et nous ne pouvons pas laisser faire cela." Au terme d'une tirade de 17 minutes, Donald Trump quitte la salle de presse de la Maison blanche sans prendre de questions des journalistes. Signe du caractère inédit de ses attaques, plusieurs grands réseaux ont interrompu leur retransmission, comme MSNBC dont le présentateur, de retour en plateau, a déclaré que sa chaîne devait "encore une fois interrompre mais aussi corriger" les propos tenus par le président. --- JEUDI 17h23 - TRUMP ANNONCE DE NOUVEAUX RECOURS "Tous les récents Etats revendiqués par Biden seront contestés par nous sur le terrain juridique en raison de Fraude Electorale et de Fraude aux Elections dans l'Etat", écrit le président américain sur Twitter, sans citer d'Etat ni d'exemple de fraude présumée. 17h16 - LE CAMP BIDEN AFFICHE SA CONFIANCE La directrice de campagne de Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, fait le point sur la situation et juge imminente la victoire du candidat démocrate, qualifiant de "désespérée" la réponse de Donald Trump. En Pennsylvanie, les bulletins restants devraient pencher en faveur de Joe Biden, assure-t-elle dans une vidéo https://twitter.com/JoeBiden?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324384344962592769%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lesoir.be%2F336196%2Farticle%2F2020-11-05%2Flequipe-de-campagne-de-joe-biden-confiante-donald-trump-denonce-des-fraudes diffusée sur le compte Twitter du candidat démocrate et regardée par 500.000 spectateurs. Dans le Nevada en revanche, ils pourraient basculer en faveur de Donald Trump mais le camp démocrate espère toujours remporter cet Etat, ajoute Jen O'Malley Dillon. En Arizona, le résultat pourrait ne pas être connu avant vendredi au moins, précise-t-elle encore. 17h08 - TRUMP ANNONCE UNE VICTOIRE DEVANT LES TRIBUNAUX EN PENNSYLVANIE "Grande victoire devant les tribunaux en Pennsylvanie !" écrit le président sortant sur Twitter, sans autres explications. La chaîne MSNBC rapporte de son côté que le comptage des bulletins envoyés par la Poste a été suspendu à la suite de la saisine par les démocrates de la Cour suprême de l'Etat pour annuler une décision de justice en première instance concernant les observateurs du dépouillement. 16h09 - TRUMP NE DÉCOLÈRE PAS SUR TWITTER "CHAQUE VOTE ARRIVÉ APRÈS LE JOUR DE L'ÉLECTION NE SERA PAS COMPTÉ !" lance Donald Trump sur Twitter. Le réseau social a accolé un avertissement à ce message, déclarant qu'"une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce tweet est contestée et susceptible d'être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique". 03h00 - LE NEVADA BASCULE VERS BIDEN Joe Biden est en tête avec 49,3% des suffrages, contre 48,7% à Donald Trump, selon les projections de l'institut Edison Research. 02h30 - LA REQUÊTE DE TRUMP DANS LE MICHIGAN "FUTILE" La secrétaire d'Etat du Michigan a qualifié de "futile" l'action en justice intentée par la campagne du président républicain sortant Donald Trump pour suspendre le dépouillement des bulletins. Jocelyn Benson a annoncé que tous les bulletins valides avaient été pris en compte avec précision. 01h15 - LA CAMPAGNE DE TRUMP DEMANDE LA SUSPENSION DU DÉPOUILLEMENT EN GÉORGIE La campagne du président Trump a déposé une requête pour demander la suspension du dépouillement en Géorgie. --- MERCREDI 22h15 - BIDEN REMPORTE LE MICHIGAN Joe Biden est arrivé en tête dans le Michigan et il emporte les 16 délégués de cet Etat selon la chaîne CNN. Edison Research a confirmé cette estimation quelques minutes plus tard 22h10 - BIDEN PERSUADÉ QU'IL L'EMPORTERA Joe Biden se dit qu'il sera déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, tout en s'abstenant de se proclamer victorieux, lors d'une allocution télévisée. S'exprimant au côté de sa colistière Kamala Harris depuis le Delaware, où il réside, il déclare qu'il est "clair que nous gagnons suffisamment d'Etats pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires pour remporter la présidence". "Je ne suis pas là pour déclarer que nous avons gagné, a-t-il poursuivi, mais je suis là pour indiquer que nous croyons que, quand le dépouillement sera terminé, nous serons les vainqueurs." "Ce qui nous unit en tant qu'Américains est beaucoup plus fort que toute chose qui peut nous diviser." 21h43 - L'ÉQUIPE DE CAMPAGNE DE TRUMP LE DÉCLARE VAINQUEUR EN PENNSYLVANIE L'équipe de campagne de Donald Trump le déclare vainqueur en Pennsylvanie, Etat où les opérations de dépouillement ne sont pourtant pas achevées et où aucun média ne l'a pour l'heure donné gagnant. Elle a également annoncé avoir saisi la justice, affirmant que le camp démocrate a dissimulé des bulletins de vote et réclamé la suspension des opérations de dépouillement, exigeant une "véritable transparence". 19h00 - BIDEN REMPORTE LE WISCONSIN Joe Biden est arrivé en tête dans le Wisconsin, un Etat dans lequel le vainqueur emporte dix délégués, affirme Edison Research. Selon ces chiffres, sur 99% de bulletins dépouillés, le candidat démocrate a recueilli 49,4% des voix contre 48,8% pour Donald Trump. Cette avance étant inférieure à un point, son équipe est fondée à demander un nouveau décompte, ce qu'elle a annoncé qu'elle ferait "immédiatement". 18h00 - BIDEN EMPORTE TROIS DELEGUES DANS LE MAINE Biden est arrivé en tête du vote populaire dans l'Etat du Maine, remportant ainsi deux grands électeurs, et dans le 1er district, ce qui lui accorde un troisième grand électeur, selon les projections d'Edison Research. Le grand électeur du 2e district sera attribué plus tard à Trump. 16h30 - TRUMP DÉNONCE L'APPARITION DE BULLETINS-SURPRISE Donald Trump a de nouveau mis en cause le déroulement de l'élection présidentielle, jugeant "étrange" que son avance dans certains Etats ait selon lui soudainement fondue avec l'apparition de "bulletins surprise". "Hier soir, je menais, souvent solidement, dans de nombreux Etats clés, presque tous dirigés et contrôlés par les démocrates. Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître comme par magie à mesure que des bulletins de vote surprise étaient comptabilisés. TRÈS ÉTRANGE. Les 'sondeurs' se sont complètement et historiquement trompés", a tweeté mercredi le président sortant. 16h15 - BIDEN EN PASSE DE L'EMPORTER, SELON SON ÉQUIPE Joe Biden est en passe de remporter l'élection, a déclaré mercredi sa directrice de campagne. Le candidat démocrate, qui devrait s'imposer dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, aura probablement plus de 270 délégués, seuil nécessaire pour être élu, avant la fin de la journée, a précisé Jennifer O'Malley Dillon. 10h00 - "Si le président (Donald Trump) va au bout de sa menace de saisir la justice pour tenter d'empêcher un décompte normal des voix, nous avons des équipes de juristes prêtes à se mobiliser pour résister à cet effort", avertit la directrice de campagne de Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, dans un communiqué. "La déclaration cette nuit du président pour tenter de mettre fin au décompte de bulletins de vote dûment exprimés est scandaleuse, sans précédent et erronée", ajoute-t-elle. 08h55 - Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Tom Wolf, dénonce sur Twitter les accusations de fraude de Donald Trump, qu'il qualifie d'"attaque partisane", ajoutant que les services de son Etat travaillent sans relâche pour comptabiliser plus d'un million de bulletins par correspondance. "Soyons clairs : c'est une attaque partisane contre les élections en Pennsylvanie, contre nos votes, contre la démocratie. Nos comtés travaillent sans relâche pour recenser les votes aussi vite ET aussi précisément que possible. La Pennsylvanie aura une élection équitable et nous compterons chaque bulletin." 08h22 - "FRANCHEMENT, NOUS AVONS REMPORTÉ CETTE ÉLECTION", AFFIRME TRUMP Donald Trump a revendiqué prématurément sa victoire même si les résultats dans plusieurs Etats clefs restent encore indécis et que plusieurs millions de voix sont à prendre en compte. "Franchement, nous avons remporté cette élection", a-t-il déclaré dans une allocution prononcée depuis la Maison blanche, ajoutant qu'un "petit groupe de gens" essayait de lui voler la victoire. Le président républicain sortant a affirmé avoir remporté la Floride, l'Ohio, le Texas - confirmés par les projections - mais aussi la Géorgie et la Caroline du Nord et s'est dit en passe de remporter la Pennsylvanie "avec une marge énorme". Aucun résultat ne garantit pourtant à ce stade l'issue de son duel avec son adversaire démocrate dans plusieurs de ces Etats en balance, y compris la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et la Géorgie. Au même moment, les dernières projections diffusées par l'institut Edison Research créditent Joe Biden de 220 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. 08h00 - TRUMP EN TÊTE EN PENNSYLVANIE MAIS LA COURSE RESTE INDÉCISE Trump est en tête avec 56,6% des voix contre 42,1% à Biden selon les projections d'Edison Research effectuées à partir de 54% des votes estimés. 06h50 - TRUMP RÉPOND À BIDEN SUR TWITTER Le président républicain a accusé les démocrates de tenter de "voler" l'élection présidentielle de mardi aux Etats-Unis, ajoutant qu'il ne les laisserait pas faire. 06h50 - JOE BIDEN S'EXPRIME À WILMINGTON DANS LE DELAWARE Joe Biden s'est déclaré optimiste sur le résultat de l'élection présidentielle américaine de mardi en dépit de plusieurs revers annoncés par les médias, dont une défaite dans l'Etat crucial de Floride face au président sortant républicain Donald Trump. "Nous pensons être sur le chemin de la victoire", a dit l'ancien vice-président de Barack Obama. 06h25 - DONALD TRUMP DONNÉ VAINQUEUR DANS LE MONTANA (3 grands électeurs) 06h25 - BIDEN VA S'IMPOSER DANS LE MINNESOTA (10 grands électeurs) 06h15 - TRUMP DONNÉ VAINQUEUR DANS L'IOWA (6 grands électeurs), BIDEN EN VIRGINIE (13 grands électeurs) 06h05 - BIDEN DONNÉ VAINQUEUR À HAWAÏ (4 grands électeurs) 06h00 - TRUMP DONNÉ VAINQUEUR AU TEXAS (38 grands électeurs) 05h40 - TRUMP DONNÉ VAINQUEUR DANS L'OHIO (18 grands électeurs) 05h00 - BIDEN VA S'IMPOSER EN CALIFORNIE (55 grands électeurs), DANS L'ETAT DE WASHINGTON (12 grands électeurs) ET DANS L'OREGON (7 grands électeurs) TRUMP DONNÉ EN TÊTE DANS L'IDAHO (4 grands électeurs) 04h30 - BIDEN DONNÉ EN TÊTE DANS LE NEW HAMPSHIRE (4 grands électeurs), TRUMP DANS L'UTAH (6 grands électeurs) 03h50 - TRUMP DONNÉ EN TÊTE DANS LE KANSAS (6 grands électeurs) 03h20 - BIDEN DONNÉ EN TÊTE DANS LE COLORADO (9 grands électeurs) 03h00 - TRUMP DONNÉ EN TÊTE DANS LE DAKOTA DU NORD (3 grands électeurs), EN LOUISIANE (8 grands électeurs), DANS LE DAKOTA DU SUD (3 grands électeurs) ET DANS LE WYOMING (3 grands électeurs) BIDEN DONNÉ EN TÊTE AU NOUVEAU-MEXIQUE (5 grands électeurs) ET DANS L'ETAT DE NEW YORK (29 grands électeurs) 02h30 - TRUMP DONNÉ EN TÊTE DANS L'ARKANSAS (6 grands électeurs) 02h15 - TRUMP DONNÉ EN TÊTE DANS LE MISSOURI (10 grands électeurs), DANS LE MISSISSIPPI (6 grands électeurs) ET DANS LE TENNESSEE (11 grands électeurs) BIDEN DONNÉ EN TÊTE DANS L'ILLINOIS (20 grands électeurs), A RHODE ISLAND (4 grands électeurs) ET DANS LE CONNECTICUT (7 grands électeurs) 02h00 - TRUMP DONNÉ EN TÊTE EN FLORIDE (29 grands électeurs), EN ALABAMA (9 grands électeurs), EN OKLAHOMA (7 grands électeurs) ET EN CAROLINE DU SUD (9 grands électeurs) BIDEN DONNÉ EN TÊTE À WASHINGTON D.C. (3 grands électeurs), DANS LE DELAWARE (3 grands électeurs), DANS LE MASSACHUSETTS (11 grands électeurs), DANS LE MARYLAND (10 grands électeurs) ET DANS LE NEW JERSEY (14 grands électeurs) 01h35 - TRUMP DONNÉ EN TÊTE EN VIRGINIE-OCCIDENTALE (5 grands électeurs) 01h20 - TRUMP DONNÉ EN TÊTE DANS L'INDIANA (11 grands électeurs) ET DANS LE KENTUCKY (8 grands électeurs), BIDEN DANS LE VERMONT (8 grands électeurs) 00h30 - PREMIÈRE ÉLECTION POUR UN AMÉRICAIN SUR DIX Un Américain sur dix a déclaré voter pour la première fois lors de cette élection présidentielle, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes et compilés par l'institut Edison Research. --- MARDI 23h00 - CORONAVIRUS ET ÉCONOMIE EN TÊTE DES PRÉOCCUPATIONS DES ÉLECTEURS Le coronavirus et l'économie étaient en tête des préoccupations de la moitié des électeurs américains ce mardi, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes et compilés par l'institut Edison Research. Pour cinq électeurs sur dix, l'épidémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 9,4 millions d'américains et en a tué plus de 230.000 cette année, doit être prioritairement maîtrisée, même aux dépens de l'économie. 18h00 - JOE BIDEN LANCE UN NOUVEL APPEL À LA MOBILISATION "Le moment est venu. Le moment est venu de restaurer l'âme de notre nation. Le moment est venu de nous lever et de reprendre notre démocratie. Le moment est venu de voter", écrit le candidat démocrate sur son compte Twitter. Dans ces dernières semaines, son équipe de campagne redoutait que l'avance de Biden dans les sondages au niveau national ne démobilise une partie de l'électorat démocrate. 17h55 - "LES RÊVES LES PLUS INCROYABLES DEVIENNENT RÉALITÉ", DIT DONALD TRUMP "L'Amérique est le lieu où tout peut arriver, l'Amérique est le lieu où tout le monde peut s'élever et ici, sur cette terre, sur ce sol, sur ce continent, les rêves les plus incroyables deviennent réalité", déclare Donald Trump en voix off accompagnant un montage vidéo enchaînant les plans de bannières étoilées mis en ligne sur son compte Twitter. "Le meilleur est encore à venir", dit-il. 17h36 - LA BARRE DES 100 MILLIONS DE VOTES ANTICIPÉS EST FRANCHIE Plus de 100 millions d'électeurs ont participé par anticipation à l'élection présidentielle, du jamais vu dans l'histoire politique du pays, selon les dernières données publiées mardi par l'US Elections Project de l'université de Floride. Cet engouement massif pour le vote anticipé, par voie postale ou dans les bureaux de vote ouverts à l'avance, représente près des trois quarts de la totalité des électeurs ayant participé à la précédente élection présidentielle, en 2016, et présage donc d'une mobilisation record de l'électorat. Il s'explique en partie par la polarisation de la société américaine après quatre années de présidence Trump mais aussi par l'épidémie meurtrière de coronavirus qui a conduit une grande partie de l'électorat à voter en avance pour éviter les files d'attente et les rassemblements dans les bureaux de vote le jour du scrutin. 