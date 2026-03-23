 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EN DIRECT-Ultimatum de Trump pour Ormuz, crainte d'une escalade supplémentaire avec l'Iran
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 03:20

L'Iran a promis dimanche de frapper les infrastructures énergétiques et de désalinisation des pays du Golfe abritant des intérêts américains si Donald Trump mettait à exécution sa menace de bombarder le réseau électrique iranien, alors que le président américain réclame la réouverture du détroit d'Ormuz.

Plus de trois semaines après le début de la campagne de bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran, lequel a riposté par des attaques dans la région, le risque de représailles mutuelles contre des infrastructures civiles laisse entrevoir une escalade supplémentaire dans le conflit, menaçant la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Israël a continué de mener des séries de frappes contre Téhéran et a par ailleurs intensifié ses opérations militaires - aériennes et terrestres - au Liban, où Tsahal entend accélérer la démolition de villages frontaliers et détruire tous les ponts du fleuve Litani qu'elle présente comme utilisés pour les "activités terroristes" du Hezbollah aligné sur l'Iran.

Entre 1.000 à plus de 3.200 personnes, selon les estimations, dont des enfants, ont été tués en Iran dans les bombardements israélo-américains depuis le 28 février. Plus d'un millier de personnes, dont une centaine d'enfants, ont été tués dans les frappes israéliennes au Liban. Quinze civils ont été tués en Israël dans des attaques iraniennes. Treize soldats américains ont été tués depuis le début du conflit.

Donald Trump a publié samedi soir (aux alentours de 23h45 GMT) un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a fixé un ultimatum de 48 heures aux autorités iraniennes pour rouvrir "pleinement et sans menaces" le détroit d'Ormuz, sous peine "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Le 'speaker' du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf a prévenu sur le réseau social X que des infrastructures essentielles dans la région seraient "détruites irrémédiablement" si les centrales électriques iraniennes venaient à être attaquées.

Un représentant iranien a déclaré que le détroit d'Ormuz restait ouvert pour tous les navires n'étant pas liés aux "ennemis de l'Iran", indiquant qu'il était possible de l'utiliser de manière sûre en se coordonnant avec Téhéran.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

03h19 - Deux missiles balistiques ont été lancés en direction de la capitale saoudienne Ryad, signale le ministère saoudien de la Défense, précisant que l'un de ces missiles a été intercepté tandis que l'autre a atterri dans une zone inhabitée.

03h14 - L'armée israélienne annonce avoir commencé des séries de frappes à grande échelle contre des infrastructures iraniennes à Téhéran.

03h11 - La crise actuelle au Moyen-Orient est pire que les deux chocs pétroliers survenus dans les années 1970 combinés, déclare le chef de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à l'occasion d'un événement au National Press Club dans la capitale australienne Canberra.

Des réserves supplémentaires de pétrole pourraient être libérées pour faire face à la situation, poursuit Fatih Birol, indiquant que l'AIE mène des consultations en ce sens avec des gouvernements à travers le monde.

L'économie mondiale fait face à une menace majeure, dit-il également, notant que la pénurie de pétrole devient un problème accru en Asie.

Selon lui, les effets de la crise ne sont pas encore bien compris en Europe.

02h58 - Des explosions retentissent en différents points de Téhéran, signale l'agence de presse officielle iranienne Mizan.

01h07 - Au moins une personne a été tuée dans une frappe aérienne contre une station de radio dans la ville portuaire de Bandar Abbas, rapporte l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.

Bandar Abbas est située dans le sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche nL8N40A004

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
112,91 USD Ice Europ +4,94%
Pétrole WTI
99,16 USD Ice Europ +2,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bulletins de vote le 22 mars 2026 à Strasbourg ( AFP / ROMEO BOETZLE )
    Au lendemain des municipales, l'heure des leçons pour les partis
    information fournie par AFP 23.03.2026 04:22 

    Dans la foulée d'élections municipales sans vainqueur clair, chaque camp politique est attendu lundi pour tirer les leçons du scrutin, alors que la question des alliances et des stratégies pour la présidentielle domine déjà le débat. Dans les trois plus grandes ... Lire la suite

  • Un homme marche devant une station service à Madrid le 20 mars 2026 ( AFP / Thomas COEX )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 23.03.2026 04:19 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales lundi vers 02H30 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 24e jour. . La crise de l'énergie, "menace majeure" pour l'économie mondiale, selon le chef de l'AIE "Aucun pays ne sera immunisé ... Lire la suite

  • Le pont de Qasmiyeh endommagé par une frappe aérienne israélienne, le 22 mars 2026 dans le sud du Liban ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 23.03.2026 03:39 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 24e jour lundi: . Explosions à Téhéran, qu'Israël dit viser Des explosions ont retenti dans la capitale iranienne, ont signalé les agences de presse Fars et Mehr lundi matin, tandis ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    British Business - 23 mars
    information fournie par Reuters 23.03.2026 03:09 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank