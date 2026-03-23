EN DIRECT-Ultimatum de Trump pour le détroit d'Ormuz, crainte d'une nouvelle escalade avec l'Iran

L'Iran a promis dimanche de frapper les infrastructures énergétiques et de désalinisation des pays du Golfe abritant des intérêts américains si Donald Trump mettait à exécution sa menace de bombarder le réseau électrique iranien, alors que le président américain réclame la réouverture du détroit d'Ormuz.

Plus de trois semaines après le début de la campagne de bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran, lequel a riposté par des attaques dans la région, le risque de représailles mutuelles contre des infrastructures civiles laisse entrevoir une escalade supplémentaire dans le conflit, menaçant la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Israël continue de mener des séries de bombardements contre Téhéran et a intensifié aussi ses opérations militaires au Liban, où Tsahal entend accélérer la démolition de villages frontaliers et détruire tous les ponts du fleuve Litani qu'elle présente comme utilisés pour les "activités terroristes" du Hezbollah aligné sur l'Iran - ce qui aurait pour effet de couper de facto le sud du Liban du reste du pays.

Entre 1.000 à plus de 3.200 personnes, selon les estimations, dont des enfants, ont été tués en Iran dans les bombardements israélo-américains depuis le 28 février. Plus d'un millier de personnes, dont une centaine d'enfants, ont été tués dans les frappes israéliennes au Liban. Quinze civils ont été tués en Israël dans des attaques iraniennes. Treize soldats américains ont été tués depuis le début du conflit.

Donald Trump a publié samedi soir (aux alentours de 23h45 GMT) un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a fixé un ultimatum de 48 heures aux autorités iraniennes pour rouvrir "pleinement et sans menaces" le détroit d'Ormuz, sous peine "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Le 'speaker' du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf a prévenu sur le réseau social X que des infrastructures essentielles dans la région seraient "détruites irrémédiablement" si les centrales électriques iraniennes venaient à être attaquées.

Un représentant iranien a déclaré que le détroit d'Ormuz restait ouvert pour tous les navires n'étant pas liés aux "ennemis de l'Iran", indiquant qu'il était possible de l'utiliser de manière sûre en se coordonnant avec Téhéran.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

05h42 - Les Gardiens de la révolution préviennent l'armée américaine que si celle-ci frappe le réseau électrique iranien, ils frapperont à leur tour des infrastructures électriques.

Dans l'éventualité d'une attaque sur les centrales énergétiques, disent-ils dans un communiqué, l'Iran mènera des représailles contre les centrales énergétiques d'Israël et les centrales énergétiques de la région qui fournissent de l'électricité aux bases américaines.

03h19 - Deux missiles balistiques ont été lancés en direction de la capitale saoudienne Ryad, signale le ministère saoudien de la Défense, précisant que l'un de ces missiles a été intercepté tandis que l'autre a atterri dans une zone inhabitée.

03h14 - L'armée israélienne annonce avoir commencé des séries de frappes à grande échelle contre des infrastructures iraniennes à Téhéran.

03h11 - La crise actuelle au Moyen-Orient est pire que les deux chocs pétroliers survenus dans les années 1970 combinés, déclare le chef de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à l'occasion d'un événement au National Press Club dans la capitale australienne Canberra.

Des réserves supplémentaires de pétrole pourraient être libérées pour faire face à la situation, poursuit Fatih Birol, indiquant que l'AIE mène des consultations en ce sens avec des gouvernements à travers le monde.

L'économie mondiale fait face à une menace majeure, dit-il également, notant que la pénurie de pétrole devient un problème accru en Asie.

Selon lui, les effets de la crise ne sont pas encore bien compris en Europe.

02h58 - Des explosions retentissent en différents points de Téhéran, signale l'agence de presse officielle iranienne Mizan.

01h07 - Au moins une personne a été tuée dans une frappe aérienne contre une station de radio dans la ville portuaire de Bandar Abbas, rapporte l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.

Bandar Abbas est située dans le sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz.

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Le DIRECT de la journée de dimanche nL8N40A004

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)