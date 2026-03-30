EN DIRECT-Trump réitère son intérêt pour le pétrole iranien, un casque bleu tué au Sud-Liban

Donald Trump a réitéré dans une interview au Financial Times publiée dimanche soir que les Etats-Unis pourraient "prendre le pétrole iranien", menaçant de saisir l'île de Kharg, cruciale pour les exportations de brut iranien, tout en affirmant que les négociations avec l'Iran se passaient "très bien".

Washington négocie directement et indirectement avec Téhéran, a déclaré par ailleurs le président américain à des journalistes à bord de l'avion Air Force One, disant penser à la fois qu'un accord pourrait être conclu très bientôt, sans écarter la possibilité que les discussions n'aboutissent pas.

Ces commentaires interviennent après que l'Iran a accusé l'administration Trump d'affirmer vouloir négocier mais de préparer une opération militaire au sol. Téhéran est prêt à riposter en cas d'attaque terrestre, a dit le président du Parlement iranien. "Tant que les Américains veulent la reddition de l'Iran, notre réponse est que jamais nous n'accepterons l'humiliation", a déclaré Mohammad Baqer Qalibaf.

Alors que le conflit, déclenché par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran, fait rage depuis plus d'un mois, plusieurs pays régionaux se sont réunis au Pakistan pour discuter de propositions destinées à mettre fin à la guerre.

Islamabad a déclaré qu'il se préparait à accueillir dans les prochains jours des "discussions significatives" entre les parties prenantes au conflit, sans que l'on sache si les États-Unis et l'Iran avaient accepté d'y participer.

Pour la première fois depuis le début du conflit, les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont lancé samedi des missiles sur Israël, faisant craindre une escalade supplémentaire du conflit.

L'armée israélienne poursuit par ailleurs ses opérations au Liban. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné à Tsahal d'élargir ses opérations dans le sud du pays, dénonçant des tirs de roquettes du Hezbollah. L'Etat hébreu avait dit la semaine dernière qu'il prendrait le contrôle d'une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani, ravivant le spectre d'une occupation illégale du Liban comme en 1982-2000. Un ministre israélien a appelé à l'annexion du Sud-Liban.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40H012

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

04h31 - "Grand jour" pour l'armée américaine en Iran, écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. "De nombreuses cibles très recherchées ont été supprimées et détruites", dit-il, décrivant l'armée américaine comme "la meilleure et la plus létale au monde".

02h28 - Plusieurs centaines de membres des forces spéciales américaines sont arrivés au Moyen-Orient, rapporte le New York Times, citant deux sources militaires. Ce déploiement vient s'ajouter à celui vendredi de milliers de Marines américains.

02h21 - Un accord avec l'Iran pourrait intervenir "très bientôt", estime Donald Trump, tout en prévenant que les négociations "directes et indirectes" pourraient ne pas aboutir.

"Je pense que nous allons conclure un accord avec eux, j'en suis presque sûr, mais c'est possible que ce ne soit pas le cas", dit le président américain à des journalistes présents à bord de l'avion Air Force One le ramenant à Washington.

Les Etats-Unis négocient "directement et indirectement" avec l'Iran et ces pourparlers se passent "très bien", dit-il. Les nouveaux dirigeants iraniens sont "très raisonnables", ajoute-t-il.

01h54 - Les Etats-Unis pourraient "prendre le pétrole" en Iran, dit Donald Trump dans une interview publiée par le Financial Times. Washington pourrait saisir l'île de Kharg, ajoute le président américain.

01h23 - Un travailleur indien a été tué dans une attaque iranienne contre une usine de désalinisation au Koweït, rapporte via le réseau social X le ministère koweïtien de l'Electricité et de l'Eau.

Un bâtiment adjacent a également été endommagé.

00h22 - L'armée israélienne dit avoir intercepté deux drones lancés depuis le Yémen.

00h07 - La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) déclare qu'un casque bleu a été tué dimanche dans l'explosion d'un projectile sur l'une des positions de la Finul à Adchit-Qousseir au Sud-Liban.

Un autre casque bleu a été grièvement blessé, ajoute la Finul dans un communiqué.

"Nous ne connaissons pas l'origine du projectile", est-il écrit dans le communiqué. "Nous avons ouvert une enquête pour déterminer toutes les circonstances".

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche nL8N40H011

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)