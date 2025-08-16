EN DIRECT-Trump et Poutine ont discuté près de trois heures, selon le Kremlin

(Actualisé)

Arrivés vendredi en Alaska pour un sommet bilatéral devant notamment porter sur l'Ukraine, le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont discuté pendant près de trois heures, a déclaré le Kremlin, cité par la presse officielle russe.

Une conférence de presse conjointe est désormais attendue entre les deux dirigeants, comme lors de leur précédente rencontre, en sommet bilatéral, à Helsinki en juillet 2018, durant le premier mandat présidentiel de Donald Trump.

Le chef de la Maison blanche a accueilli le chef du Kremlin à son arrivée sur la base militaire des Etats-Unis à Anchorage, avec tapis de rouge et poignée de mains.

Ces discussions se tenaient sans le président ukrainien Volodimir Zelensky et sans représentation européenne.

Alors qu'il devait initialement s'agir d'un tête-à-tête, Donald Trump était accompagné pour cette réunion de son secrétaire d'Etat, Marco Rubio, et de son émissaire spécial Steve Witkoff. Pour sa part, Vladimir Poutine avait à ses côtés son ministre Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son conseiller Iouri Ouchakov.

L'hypothèse d'obtenir un accord de cessez-le-feu en Ukraine, comme le souhaite Donald Trump, est incertaine.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris) :

00h30 - Les discussions entre Trump et Poutine se sont très bien passées, a déclaré l'émissaire spécial russe Kirill Dmitriev, selon des propos rapportés par la télévision publique russe.

00h19 - Cité par les agences de presse officielles russes, le Kremlin a déclaré que la réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump était terminée. Une conférence de presse commune devrait débuter sous peu, a ajouté la présidence russe.

21h27 - La réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui se tient sans la présence de journalistes, a débuté.

20h14 - Les deux présidents ont quitté le tarmac dans la même voiture.

21h10 - Donald Trump a reçu Vladimir Poutine à la sortie de leurs avions respectifs, esquissant quelques applaudissements à l'égard du président russe, et les deux hommes se sont ensuite salués d'une poignée de main.

21h00 - Vladimir Poutine sera accompagné du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et de son conseiller Iouri Ouchakov lors des discussions avec Donald Trump et son équipe, rapporte l'agence de presse Tass.

20h54 - L'avion de Vladimir Poutine a atterri à Anchorage, en Alaska.

20h23 - Donald Trump sera accompagné du secrétaire d'Etat Marco Rubio et de l'envoyé spécial Steve Witkoff lors des discussions avec Vladimir Poutine, selon la Maison blanche.

Après la réunion, un déjeuner sera servi et les secrétaires au Trésor Scott Bessent, au Commerce Howard Lutnick, à la Défense Pete Hegseth, ainsi que la cheffe de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, seront conviés en plus de Marco Rubio et Steve Witkoff.

20h20 - L'avion de Donald Trump a atterri à Anchorage, en Alaska.

19h48 - Un avion du gouvernement russe a atterri à Anchorage, en Alaska, selon les données du site de suivi de vols Flightradar24.

18h34 - Interrogé par les journalistes à bord d'Air Force One sur ce qui pourrait faire de ce sommet un succès, Donald Trump a répondu : "Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Rien n'est gravé dans le marbre. Je veux certaines choses. Je veux un cessez-le-feu."

"Je souhaite un cessez-le-feu rapide (...) Je ne serai pas content si ce n'est pas aujourd'hui", a indiqué le président américain, ajoutant que l'Europe et le président ukrainien Volodimir Zelensky seraient également impliqués. "Je veux que les massacres cessent."

17h41 - Le fait que la Russie d'attaquer l'Ukraine en amont du sommet en Alaska signifie qu'elle n'a aucune intention de mettre fin à la guerre, a accusé Volodimir Zelensky sur l'application de messagerie Telegram.

"Le jour des négociations, ils tuent aussi des gens. Et cela en dit long", a déclaré le président ukrainien.

"La guerre continue. Elle continue précisément parce qu'il n'y a aucun ordre, ni aucune indication que Moscou se prépare à y mettre fin", a-t-il ajouté.

17h21 - L'ambiance avant les pourparlers Poutine-Trump est "combative", a déclaré l'envoyé spécial économique russe Kirill Dmitriev, cité par l'agence de presse russe RIA.

Les discussions porteront sur l'ensemble des relations entre la Russie et les États-Unis, et pas seulement sur l'Ukraine, a-t-il ajouté.

17h07 - Les discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourraient durer de 6 à 7 heures, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse russe Interfax.

Une réunion ultérieure à trois, avec Volodimir Zelensky, ne sera possible si les discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump sont fructueuses, a ajouté Dmitri Peskov.

16h13 - Avant son vol pour l'Alaska, Vladimir Poutine a déposé des fleurs devant un mémorial à Magadan, en Extrême-Orient russe, commémorant la coopération américano-soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, ont rapporté les médias d'Etat russes.

15h59 - Sur son réseau Truth Social, Donald Trump dit s'être entretenu par téléphone avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko et avoir prévu de le rencontrer "à l'avenir".

"Nous avons discuté de nombreux sujets, notamment de la visite du président Poutine en Alaska", a déclaré Donald Trump dans son message, alors qu'il se rendait à bord d'Air Force One.

Le but de l'appel, a ajouté le président américain, était de remercier Alexandre Loukachenko d'avoir gracié 16 prisonniers et de l'exhorter à en libérer 1.300 autres.

15h48 - Vladimir Poutine devrait arriver à Anchorage à 11h00 heure locale (19h00 GMT) et Donald Trump l'accueillera à sa descente d'avion, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la télévision d'État russe.

15h41 - La Russie a lancé un missile balistique sur la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, blessant au moins une personne et provoquant un incendie, a déclaré le gouverneur régional.

14h54 - L'heure est venue de mettre fin à la guerre, a déclaré le présdient ukrainien Volodimir Zelensky.

"Il est temps de mettre fin à la guerre et toutes les mesures nécessaires doivent être prises par la Russie. Nous comptons sur l'Amérique", a-t-il écrit sur Telegram.

14h45 - La Russie a échoué en Ukraine et l'histoire montre qu'elle peut être vaincue, a déclaré vendredi le nouveau président polonais Karol Nawrocki lors d'une commémoration militaire.

"Elle a perdu face au Japon au début du XXe siècle, elle a été battue par les Polonais en 1920, et aujourd'hui, depuis plus de trois ans (...), elle s'enlise après son attaque contre l'Ukraine grâce au soutien des alliés et à la solidarité des nations libres, y compris, et parfois surtout, la Pologne", a-t-il dit.

14h20 - Il reviendra à l'Ukraine de se prononcer sur des échanges de territoires, a déclaré Donald Trump à la presse alors qu'il se dirigeait, à bord d'Air Force One, vers l'Alaska.

14h07 - Air Force One a décollé de la base aérienne militaire américaine d'Andrews, dans le Maryland, emportant à son bord le président américain Donald Trump qui devrait atterrir en Alaska sept à huit heures plus tard.

13h30 - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodimir Zelensky, a fait savoir l'Elysée.

"Ils ont convenu de se voir au moment où ce sera le plus utile et efficace, après donc la rencontre d'Alaska et en fonction de l'agenda", a-t-on fait savoir de même source.

13h05 - Le secrétaire d'Etat américain Marc Rubio, le directeur de la CIA John Ratcliffe et le secrétaire au Trésor Scott Bessent accompagneront le président Donald Trump en Alaska, fait savoir la Maison blanche.

13h03 - "HIGH STAKES!!!" ("ENJEUX MAJEURS!!!") écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social à quelques heures de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine.

(Rédaction de Paris, avec les bureaux de Reuters)