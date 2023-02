En direct : la conférence de presse de Christine Lagarde

La Banque centrale européenne a relevé selon ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage jeudi, les marchés surveillant tout indice sur les prochaines étapes du resserrement du crédit sur fond d'inflation tenace et d'économie résiliente.

Cette hausse, à l'issue du Conseil des gouverneurs de jeudi, porte le taux rémunérant les liquidités bancaires non distribuées en crédit à 2,5% et celui sur les opérations de refinancement à court terme à 3%, au plus haut depuis novembre 2008.

Retrouvez en direcrt la conférence de presse de la présidente de la BCE Christine Lagarde.