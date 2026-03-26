EN DIRECT-L'Iran rejette une proposition américaine, Trump menace

L'Iran juge que la proposition américaine de sortie du conflit qui lui a été transmise par l'intermédiaire du Pakistan est "à sens unique et injuste" et n'ouvre aucune perspective de négociation, a déclaré jeudi à Reuters un responsable iranien de haut rang, alors que Donald Trump assure, en le menaçant, que le régime de Téhéran veut à tout prix conclure un accord de paix.

Aucun projet de pourparlers ne semble réaliste à ce stade, a insisté le responsable iranien, alors que les Etats-Unis et Israël continuent depuis près d'un mois de bombarder l'Iran, qui riposte dans toute la région du Golfe.

Donald Trump livre pour sa part une tout autre version des tractations indirectes en cours: le président américain affirme que les Iraniens "supplient" les Etats-Unis pour obtenir un accord et il les invite à faire rapidement preuve de "sérieux" avant qu'il ne soit "trop tard".

Le président américain n'a pas précisé quels étaient les interlocuteurs des Etats-Unis à Téhéran. Une source pakistanaise au fait des échanges a déclaré jeudi à Reuters qu'Israël avait retiré de sa liste de "cibles" le ministre iranien des Affaires étrangères et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf après qu'Islamabad eut demandé à Washington de ne pas les viser.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

16h04 - Les Etats-Unis ont transmis à l'Iran un "plan d'action en 15 points" pour servir de base de négociations en vue de mettre fin au conflit, dit Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump, lors d'un conseil des ministres à la Maison blanche. "Nous allons voir où les choses nous mènent et si nous pouvons convaincre l'Iran qu'il s'agit du point d'inflexion avec aucune bonne solution alternative pour eux autre que davantage de mort et de destruction", dit Steve Witkoff, confirmant que le Pakistan sert d'intermédiaire. "Nous disposons de signes puissants indiquant que c'est une possibilité."

15h40 - Donald Trump dit ne pas être certain de vouloir un accord avec l'Iran. Les Iraniens "supplient de conclure un accord, pas moi", dit le président américain en ouverture d'un conseil des ministres à la Maison blanche.

"Ils ont désormais l'opportunité, l'Iran, de renoncer de façon permanente à leurs ambitions nucléaires et d'emprunter une nouvelle voie", dit Donald Trump. "Nous verrons bien s'ils souhaitent le faire. S'ils ne le veulent pas, nous serons leur pire cauchemar. En attendant, nous allons continuer à les écraser."

14h56 - L'Iran a examiné une proposition américaine qui lui a été transmise par le Pakistan et il la juge "à sens unique et injuste", seulement destinée à servir les intérêts des Etats-Unis et d'Israël, dit un responsable iranien de haut rang à Reuters. L'Iran, qui a lui aussi transmis sa réponse via le Pakistan, considère que la proposition américaine ne répond pas aux exigences minimales nécessaires pour aboutir et qu'aucun projet de pourparlers ne semble réaliste à ce stade, a ajouté ce responsable, selon lequel les efforts diplomatiques ne sont toutefois pas terminés.

14h34 - L'Iran a officiellement réagi à un plan américain en 15 points de sortie du conflit, rapporte l'agence Tasnim, citant une source informée, sans préciser la teneur de cette réponse.

14h18 - La communauté internationale devrait inciter les Etats-Unis et l'Iran à revenir à la table des négociations, dit le ministre chinois des Affaires étrangères.

12h02 - La crise au Moyen-Orient entraîne des coûts supplémentaires de 40 à 50 millions de dollars par jour pour Hapag-Lloyd HLAG.DE , qui ne pourra pas les supporter sur une longue période, en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, dit Rolf Habben Jansen, patron du transporteur maritime allemand, dont six navires sont actuellement bloqués dans le Golfe.

11h49 - Donald Trump affirme que les Iraniens "supplient" les Etats-Unis de parvenir à un accord. "Ils feraient mieux de se montrer sérieux rapidement avant qu'il ne soit trop tard", dit le président américain sur son réseau Truth Social.

11h45 - L'Iran autorise désormais les navires malaisiens à franchir le détroit d'Ormuz, dit le Premier ministre malaisien dans une allocution télévisée, en remerciant le président iranien pour ce feu vert.

11h18 - Donald Trump s'en prend une nouvelle fois aux pays de l'Otan qui n'ont "absolument rien fait" pour aider les États-Unis dans sa guerre contre l'Iran, tout en répétant sur son réseau Truth Social que Washington "n'a pas besoin de l'Otan".

11h13 - Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, confirme l'élimination du commandant de la marine des Gardiens de la révolution, Taher Tangasiri, précédemment rapporté par la presse israélienne.

11h10 - Le ministre pakistanais des Affaires étrangères déclare que des échanges indirects ont lieu entre l'Iran et les États-Unis par l'intermédiaire d'Islamabad et que d'autres pays, dont la Turquie et l'Egypte, participent aux efforts de médiation.

10h00 - "Les banques de la zone euro ont une exposition directe limitée à la guerre au Moyen-Orient, mais le conflit peut malgré tout générer un stress systémique en raison de vulnérabilités interconnectées", déclare le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos.

"Les marchés financiers subissent des tensions depuis plusieurs semaines sous l'effet de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, mais les ventes massives en dehors du Moyen-Orient restent limitées, même si certains actifs demeurent surévalués."

09h12 - L'armée israélienne a "éliminé" le commandant de la marine des Gardiens de la révolution islamique, selon un média israélien.

08h36 - L'armée israélienne annonce la mort d'un de ses soldats au combat dans le sud du Liban. Cela porte à trois le nombre de militaires israéliens tués dans des affrontements avec le Hezbollah depuis le 8 mars.

08h17 - Les belligérants doivent "créer les conditions de négociations de paix sincères et vraiment sérieuses", déclare le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'un point de presse. Même exhortation du ministère chinois de la Défense, par la voix de son porte-parole Jiang Bin.

08h38 - Roland Lescure annonce une réunion lundi des ministres de l'Economie, des ministres de l'Energie et des représentants des banques centrales des pays du G7 pour évoquer les répercussions du conflit au Moyen-Orient. "Il va être question de la libération des réserves stratégiques" dit-il.

08h35 - "Aujourd'hui, il n'y a pas de choc pétrolier en France (...), on n'a ni problème d'approvisionnement ni problème majeur sur la croissance, on a un ralentissement, la Banque de France le dit mais on reste dans une logique ou un la croissance se poursuit", corrige Roland Lescure sur RTL.

08h33 - Le gouvernement prépare des mesures pour les "gros rouleurs" en raison de la flambée des prix à la pompe, confirme le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, sur RTL.

"On va le faire de manière ciblée pour éviter de gâcher de l’argent", explique-t-il, évoquant notamment des "mesures de trésorerie". Des annonces sont attendues "dans les tout prochains jours."

08h06 - Deux personnes ont été tuées à Abou Dhabi après la chute de débris d'un missile intercepté sur la route de Sweihan, a déclaré jeudi le bureau des médias de l'émirat, ajoutant que trois autres ont été blessées et que plusieurs véhicules ont été endommagés.

07h59 - Une source pakistanaise déclare à Reuters qu'Israël a retiré de sa liste de "cibles" le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf après qu'Islamabad a demandé à Washington de ne pas les viser. Les Israéliens "veulent les éliminer. Nous avons dit aux Etats-Unis que s'ils étaient éliminés, alors ils n'auraient plus personne à qui parler, donc les Américains ont demandé aux Israéliens de s'abstenir", dit cette source.

02h55 - Le président sud-coréen demande à la population de réduire sa consommation d'électricité pour économiser l'énergie.

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Le DIRECT de la journée de mercredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)