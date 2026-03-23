EN DIRECT-L'Iran menace de frapper des centrales du Golfe après l'ultimatum de Trump

L'Iran attaquera les centrales électriques israéliennes et celles qui alimentent les bases américaines dans le Golfe si le président Donald Trump met à exécution sa menace de détruire le réseau électrique iranien, ont déclaré lundi les Gardiens de la révolution dans un communiqué.

Ces déclarations semblent revenir sur de précédentes menaces visant les usines de désalinisation de la région, qui sont essentielles pour l'approvisionnement en eau potable des pays du Golfe.

"Le menteur [Donald Trump] (...) a affirmé que les Gardiens de la révolution avaient l'intention d'attaquer les usines de désalinisation et de causer des souffrances aux populations des pays de la région", indique le communiqué diffusé par les médias d'État.

"Nous sommes déterminés à répondre à toute menace par une riposte de même niveau en termes de dissuasion (...) Si vous frappez l'électricité, nous frappons l'électricité."

Donald Trump a publié samedi soir (vers 23h45 GMT) un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a fixé un ultimatum de 48 heures aux autorités iraniennes pour rouvrir "pleinement et sans menaces" le détroit d'Ormuz, sous peine "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Les attaques iraniennes ont de fait fermé le détroit, par lequel transite un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, provoquant la pire crise pétrolière depuis les années 1970.

Plus de trois semaines après le début de la campagne de bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran, qui a riposté par des attaques dans la région, le risque de représailles mutuelles contre des infrastructures civiles laisse entrevoir une escalade supplémentaire dans le conflit, menaçant la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Israël continue de mener des bombardements contre Téhéran et intensifie ses opérations militaires au Liban, où Tsahal entend accélérer la démolition de villages frontaliers et détruire tous les ponts du fleuve Litani qu'elle présente comme utilisés pour les "activités terroristes" du Hezbollah aligné sur l'Iran - ce qui aurait pour effet de couper de facto le sud du Liban du reste du pays.

Entre 1.000 à plus de 3.200 personnes, selon les estimations, dont des enfants, ont été tués en Iran dans les bombardements israélo-américains depuis le 28 février. Plus d'un millier de personnes, dont une centaine d'enfants, ont été tués dans les frappes israéliennes au Liban. Quinze civils ont été tués en Israël dans des attaques iraniennes. Treize soldats américains ont été tués depuis le début du conflit.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40A0DC

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

10h09 - Ofer Moskowitz, le civil israélien tué dimanche à Misgav Am, à la frontière avec le Liban, a été tué par des tirs d'artillerie de Tsahal, qui opère dans le sud du Liban, et non par un tir de roquette du Hezbollah, déclare le commandement Nord de l'armée israélienne.

09h46 - Craig Foreman, un Britannique détenu à Téhéran, presse le Premier ministre Keir Starmer de "sortir de l'ombre" et de contester publiquement les accusations d'espionnage portées contre lui et sa femme, qui craignent désormais pour leur vie.

Craig Foreman et son épouse Lindsay ont été condamnés en février à dix ans de prison après que l'Iran les a accusés d'espionnage au profit de la Grande-Bretagne et d'Israël. Le couple a toujours nié ces accusations.

Dans un message vocal enregistré depuis la prison d'Evin à Téhéran et partagé avec Reuters, Craig Foreman déclare que lui et sa femme sont "dans une zone de guerre" et accuse le gouvernement britannique de ne pas défendre leur innocence.

09h32 - La Grèce mettra en oeuvre en avril et en mai des subventions pour le carburant et les engrais ainsi que des réductions sur les billets de ferry, pour un montant total de 300 millions d'euros, afin de protéger les consommateurs et les agriculteurs de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit avec l'Iran, déclare le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

09h22 - Les principales Bourses européennes sont en nette baisse lundi en début de séance, les craintes d'une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient incitant les investisseurs à se détourner des actifs risqués.

09h11 - Une attaque contre la côte sud de l'Iran et ses îles entraînera la coupure des routes du Golfe par le déploiement de mines navales, déclare lundi le Conseil de défense du pays, selon les médias d'État.

Selon Axios, les États-Unis envisagent d'occuper l’île iranienne de Kharg, principale plate-forme d'exportation de pétrole de l'Iran, ou de lui imposer un blocus afin de faire pression sur Téhéran pour obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz.

08h35 - La Chine appelle toutes les parties impliquées dans le conflit au Moyen-Orient affectant le détroit d'Ormuz à mettre fin aux opérations militaires afin d'éviter un "cercle vicieux" et à revenir à la table des négociations.

"Si les hostilités continuent de s'intensifier et que la situation se détériore davantage, toute la région plongera dans le chaos", déclare le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Le recours à la force ne mènera qu'à un cercle vicieux", ajoute-t-il.

06h00 - L'Iran ripostera à toute attaque contre ses infrastructures électriques en ciblant les centrales israéliennes ainsi que celles qui alimentent en électricité les bases américaines dans les pays de la région, déclarent les Gardiens de la révolution dans un communiqué.

05h42 - Les Gardiens de la révolution préviennent l'armée américaine que si celle-ci frappe le réseau électrique iranien, ils frapperont à leur tour des infrastructures électriques.

Dans l'éventualité d'une attaque sur les centrales énergétiques, disent-ils dans un communiqué, l'Iran mènera des représailles contre les centrales énergétiques d'Israël et les centrales énergétiques de la région qui fournissent de l'électricité aux bases américaines.

03h19 - Deux missiles balistiques ont été lancés en direction de la capitale saoudienne Ryad, signale le ministère saoudien de la Défense, précisant que l'un de ces missiles a été intercepté tandis que l'autre a atterri dans une zone inhabitée.

03h14 - L'armée israélienne annonce avoir commencé des séries de frappes à grande échelle contre des infrastructures iraniennes à Téhéran.

03h11 - La crise actuelle au Moyen-Orient est pire que les deux chocs pétroliers survenus dans les années 1970 combinés, déclare le chef de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à l'occasion d'un événement au National Press Club dans la capitale australienne Canberra.

Des réserves supplémentaires de pétrole pourraient être libérées pour faire face à la situation, poursuit Fatih Birol, indiquant que l'AIE mène des consultations en ce sens avec des gouvernements à travers le monde.

L'économie mondiale fait face à une menace majeure, dit-il également, notant que la pénurie de pétrole devient un problème accru en Asie.

Selon lui, les effets de la crise ne sont pas encore bien compris en Europe.

02h58 - Des explosions retentissent en différents points de Téhéran, signale l'agence de presse officielle iranienne Mizan.

01h07 - Au moins une personne a été tuée dans une frappe aérienne contre une station de radio dans la ville portuaire de Bandar Abbas, rapporte l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.

Bandar Abbas est située dans le sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche nL8N40A004

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)