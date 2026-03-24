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EN DIRECT-Israël signale des missiles lancés par l'Iran, qui nie négocier avec les USA
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 05:27

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi sur les réseaux sociaux que les Etats-Unis avaient noué des négociations avec l'Iran qui ont permis de dégager "des points d'accord majeurs", ajoutant reporter sa menace de frapper les centrales électriques iraniennes qui laissait craindre une escalade supplémentaire du conflit, entré dans sa quatrième semaine.

Téhéran, via son ministère des Affaires étrangères, a accusé le chef de la Maison blanche de vouloir "gagner du temps" face à la fébrilité des marchés financiers, alors qu'une source iranienne informée, citée par la presse officielle, a démenti toute communication directe ou indirecte avec les Etats-Unis.

Washington et Téhéran avaient mené le mois dernier sous la médiation d'Oman un nouveau cycle de pourparlers sur le nucléaire iranien, qualifié de productif, moins de deux jours avant que les Etats-Unis et Israël ne lancent l'opération baptisée "Fureur épique" en Iran, tuant notamment le guide suprême iranien, Ali Khamenei, dès le premier jour.

Si les Bourses européennes et Wall Street ont fini en hausse lundi tandis que les cours du pétrole ont chuté à la suite des commentaires de Donald Trump, le Brent a repassé dans la nuit le seuil des 100 dollars le baril.

Donald Trump n'a pas identifié la "haute autorité iranienne" avec laquelle, a-t-il dit, ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner ont ouvert des négociations. Un responsable israélien a déclaré que l'interlocuteur de Washington était le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Mais Mohammad Bagher Ghalibaf, rare figure clé de la République islamique encore en vie depuis le début de l'intervention militaire israélo-américaine, a démenti via le réseau social X être en contact avec Washington, dénonçant une tentative de manipulation des cours du pétrole.

Par ailleurs, Israël poursuit ses opérations militaires aériennes et terrestres au Liban, disant lutter contre le Hezbollah aligné sur l'Iran, avec une incursion dans le sud du pays qui a ravivé le spectre d'une nouvelle occupation.

La France se tient au côté de Beyrouth "pour que cesse l'opération terrestre en cours et pour que l'intégrité territoriale du Liban soit recouvrée", a dit lundi à Paris le président Emmanuel Macron, qui avait appelé plus tôt ce mois-ci le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à s'abstenir d'une offensive terrestre au Liban.

Plusieurs milliers de personnes ont été tuées à travers le Moyen-Orient depuis le début de l'offensive israélo-américaine le 28 février.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

05h13 - L'armée israélienne dit avoir identifié des vagues de missiles lancés depuis l'Iran en direction de l'Etat hébreu.

Les sirènes d'alerte ont été déclenchées dans des parties d'Israël, dont à Tel Aviv où ont été entendues des explosions résultant des interceptions des missiles.

Aucune victime n'a été signalée.

04h47 - Au moins dix combattants des Forces de mobilisation populaire (FMP) ont été tués et une trentaine d'autres blessés dans la province d'Anbar, dans l'ouest de l'Irak, dans des frappes aériennes contre un site du groupe composé de milices irakiennes chiites soutenues par l'Iran, apprend Reuters de sources sécuritaires et des services de santé.

Le commandant des opérations du FMP à Anbar a été tué dans ces frappes, précisent les sources.

Un communiqué publié par le FMP confirme la mort de ce commandant, Saad al Baïji. Le groupe de miliciens accuse les Etats-Unis d'avoir effectué l'attaque.

00h48 - Les bureaux d'une entreprise gazière et une infrastructure gazière ont été endommagés dans une attaque contre la ville d'Ispahan, dans le centre de l'Iran, rapporte l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars.

D'après cette même source, un projectile a également visé un gazoduc alimentant une centrale énergétique à Khorramshahr.

00h17 - Sept lignes de transmission électrique au Koweït sont hors-service en raison de dégâts causés par la chute de débris résultant de l'interception de projectiles, dit le ministère local de l'Electricité.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi nL8N40A0D2

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)

Guerre en Iran

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