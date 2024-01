EN DIRECT-Gabriel Attal prône une "exception agricole française" devant l'Assemblée

Le Premier ministre français, Gabriel Attal, a prononcé mardi son discours de politique générale à l'Assemblée nationale dans un contexte tendu par la crise agricole. Le chef du gouvernement a présenté sa feuille de route, promettant notamment de "réarmer, désmicardiser et débureaucratiser" la France. Le Premier ministre a également plaidé pour une "exception agricole française" et souhaite mener un "réarmement" du secteur. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 16h23 - Fin du discours de politique générale de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. 16h22 - "Les Français je sais leurs attentes, je sais qu'il ne me pardonneront rien." 16h20 - "On ne peut pas vouloir sortir de l'Europe sauf à vouloir servir un autre pays, une autre puissance", affirme Gabriel Attal. "Ceux qui prônent la fin de l'application des traités sont les partisans d'un Frexit qui affaiblirait la France", ajoute-t-il. 16h14 - La France est proche d'aboutir à une prolongation de la dérogation sur les jachères, dit le ministre. 16h13 - Toutes les amendes de l'industrie et la grande distribution seront redistribuées aux agriculteurs, promet Gabriel Attal. Il annonce également un fond d'urgence avant la fin de la semaine pour les viticulteurs. 16h12 - Gabriel Attal annonce des aides pour le carburant utilisé par les agriculteurs (GNR) ou encore pour la prise en charge des frais vétérinaires. 16h08 - "Nous devons mener notre réarmement agricole" dit Gabriel Attal qui "souhaite que la souveraineté alimentaire soit inscrite dans la loi". 16h08 - Réussir la transition écologique est le défi de notre génération, dit le ministre. 16h08 - Gabriel Attal affirme que le nucléaire est une fierté française. L'EPR de Flamanville sera opérationnel cette année, ajoute-t-il. 16h04 - "On ne fera pas l'écologie contre le peuple." 16h04 - Gabriel Attal promet une initiative contre la pollution plastique dans les 50 sites qui en produisent le plus. 16h01 - Il confirme la généralisation du Service national universel à la rentrée 2026, déjà annoncée par Emmanuel Macron. 16h00 - Le Premier ministre veut faire de la lutte contre les stupéfiants et les cambriolages du quotidien une priorité. Le ministre promet de "taper les dealers au porte-monnaie et leur couper les vivres". "L'impunité, c'est fini." 15h59 - Le Premier ministre prône le placement en internat des jeunes "qui ne respectent pas nos règles et qui sont violents". 15h58 - "Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défie l'autorité, tu apprends à la respecter", dit Gabriel Attal. 15h58 - Gabriel Attal annonce la mise en place de travaux d'intérêt éducatif pour mineurs délinquants de moins de 16 ans, sur le même principe que les travaux d'intérêt général. 15h56 - "Si l'expérimentation est concluante", le Premier ministre promet une généralisation du port de l'uniforme à la rentrée 2026. 15h55 - Sur le thème de la laïcité, "on ne négocie pas avec la République, on l'accepte, on la respecte", dit Gabriel Attal. 15h54 - Aux enseignants : "Je serai toujours à leurs côtés". "Nous travaillerons à réguler l'usage des écrans dans et en dehors de l'école". Le ministre promet un stage de deux semaines pour tous les élèves de seconde et une réforme de la formation initiale des enseignants d'ici mars. 15h50 - Le Premier ministre annonce le versement de primes exceptionnelles de 800 euros aux infirmières scolaires et le salaire sera valorisé de 200 euros nets. 15h48 - Sur la santé mentale pour les jeunes, Gabriel Attal propose de mieux rembourser les consultations. Une maison dédiée par département. 15h48 - "Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas sans prévenir, on paye." 15h47 - Cet été, chaque département sera doté d'un service d'accès au soin. A défaut, des obligations de garde seront décrété pour les médecins libéraux, indique le Premier ministre. 15h46 - "Agir pour qu'il n'y ait aucun territoire oublié", dit Gabriel Attal. 15h45 - Au chapitre santé, "nous procéderons à la régularisation des médecins étrangers sur notre territoire" et un émissaire sera chargé de chercher des médecins à l'étranger. 15h42 - En matière d'immigration, "il faut assumer d'accueillir moins pour accueillir mieux", dit Gabriel Attal, ajoutant que l'aide médicale d'Etat sera réformée d'ici l'été par voie réglementaire. 15h40 - Un deuxième projet de loi industrie verte sera lancé pour demander à la Commission nationale du débat public (CNDP) de concentrer ses travaux uniquement sur les projets d'envergure nationale . 15h40 - Il sera possible de déposer plainte en ligne partout en France. 15h40 - Le Premier ministre veut "réarmer la France". 15h38 - "Je veux alléger le fardeau des règles et des normes qui pèse sur ceux qui créent nos TPE et nos PME, sur tous ces Français qui travaillent sans compter et créent de l’activité et de l’emploi", affirme le Premier ministre. 15h37 - Gabriel Attal veut "débureaucratiser" la France, "libérer les Français dans leurs initiatives". 15h34 - En matière de logement, Gabriel Attal propose de désigner 20 territoires où accélérer les procédures afin de créer 30.000 nouveaux logements d'ici trois ans. Il veut aussi poursuivre la réquisition de bâtiments vides. 15h34 - Gabriel Attal annonce un projet de loi au printemps pour déverrouiller certaines profession comme les syndics et les ventes en ligne de médicaments par les pharmacies. 15h32 - Le Premier ministre demande que les personnels d'entretien puissent travailler aux horaires de bureau. 15h31 - Gabriel Attal demande à ses ministres d'expérimenter la semaine de quatre jours dans l'administration centrale. 15h30 - Le Premier ministre propose la bascule de l'allocation de solidarité spécifique au RSA et la suppression de cette allocation. 15h29 - Engager un chantier de la solidarité à la source pour "garantir la justice" et "que chacun touche l'intégralité de ce à quoi il a droit". 15h28 - Pour valoriser le travail, "un projet de loi sera déposé dès le second semestre de cette année", dit Gabriel Attal. 15h25 - "Il faut désmicardiser la France", dit le Premier ministre. "Nous commencerons à réformer ce système (...) nous devons continuer à baisser les charges qui pèsent sur les classes moyennes." 15h25 - Gabriel Attal juge "incompréhensible que le chômage reste autour de 7%" alors que de nombreuses entreprises cherchent de la main d'oeuvre. 15h21 - Gabriel Attal veut lancer "4 appels à l'action" pour les Français. 15h20 - Le Premier ministre affirme vouloir faire du travail sa priorité, en favorisant "le travail pour que ceux qui en sont éloignés s'en rapprochent, en soutenant ceux qui n'ont que le fruit de leur travail pour vivre et qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités". 15h19 - "Nos agriculteurs incarnent des valeurs fondamentales comme le travail, l'effort et la liberté d'entreprendre", dit Gabriel Attal. 15h18 - "Je renconcerai jamais à dialoguer", dit Gabriel Attal. "Respecter les Français, respecter notre opposition, respecter notre Parlement, je m'y engage". 15h13 - Gabriel Attal s'adresse aux Français "qui ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux et qu'elles bénéficient toujours aux mêmes" "qui ne demandent pas la Lune mais vivre de leur travail, éduquer leurs enfants et vivre en sécurité". 15h12 - "Notre agriculture est une force", affirme Gabriel Attal, "il doit y avoir une exception agricole française". 15h11 - Gabriel Attal appelle à "reconquérir notre souveraineté européenne". "Les crises se superposent et s'additionnent. Des cris fusent dans les rangs de la gauche. 15h06 - "Nous devons affronter pour avancer", a déclaré le Premier ministre qui estime qu'une "société ne perd jamais à avancer". 15h03 - Début du discours de politique générale de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. 15h01 - Les groupes de gauche du Parlement ont déposé une motion de censure contre le gouvernement.