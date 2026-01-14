En décembre, les exportations chinoises libellées en dollars ont augmenté de 6,6 % et les importations de 5,7 %, dépassant les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations de la Chine ont augmenté de 6,6% en décembre par rapport à l'année précédente en valeur monétaire, tandis que les importations ont progressé de 5,7%, selon les données douanières publiées mercredi.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que les expéditions de la deuxième économie mondiale aient progressé de 3,0% en rythme annuel, après une expansion de 5,9% en novembre.

Les importations devraient avoir augmenté de 0,9 %, contre une croissance de 1,9 % en novembre.