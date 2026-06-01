En Crimée annexée, les automobilistes face aux pénuries de carburant

En Crimée, annexée de force par la Russie en 2014, les automobilistes faisaient face lundi à un rationnement du carburant, selon des responsables et des journalistes de Reuters, alors que les frappes ukrainiennes sur les sites énergétiques russes mettent à mal l'approvisionnement en pétrole.

Plus de quatre ans après l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie subit des attaques ukrainiennes quasi-quotidiennes sur ses infrastructures énergétiques et fait face à des sanctions occidentales qui rendent l'exportation de pétrole brut plus coûteuse.

Le gouverneur de la Crimée, Sergueï Aksyonov, a déclaré que des limites avaient été imposées sur la vente du carburant le plus utilisé dans la région, l'Ai-95, ajoutant que les automobilistes devront utiliser des coupons de rationnement.

A Sébastopol, la plus grande ville de la péninsule et base traditionnelle de la flotte russe en mer Noire, de longues queues sont apparues aux stations-services, selon des journalistes de Reuters.

"Je n'ai pas pu faire de plein depuis deux jours maintenant", se plaint Oksana Senchenko.

"Hier, il n'y avait pas de carburant, et aujourd'hui j'erre dans la ville et il n'y a pas de carburant, pas de 92 ni de 95", précise cette habitante de Crimée.

Conséquences des attaques ukrainiennes sur le réseau énergétique russe, Moscou a annoncé lundi interdire les exportations de kérosène jusqu'au 30 novembre.

Le Kremlin a affirmé lundi que les autorités s'efforçaient de résoudre le problème du rationnement de carburant en Crimée, considéré comme une priorité absolue.

"QUANTITÉS LIMITÉES"

Ancien député ukrainien et figure pro-russe, Oleg Tsariov, a déclaré que les routes reliant la Crimée au nord de la Russie avaient été attaquées par l'Ukraine.

"Le carburant en Ukraine est vendu en quantités limitées et par des coupons de rationnement. Cela s'explique par les attaques de drones ukrainiennes sur des camions pétroliers sur l'autoroute 'Nouvelle-Russie', un corridor terrestre qui relie la Russie continentale à la Crimée", a-t-il dit.

Le gouverneur de Crimée, Mikhaïl Razvozhaïev, a lancé un appel au calme, exhortant les habitants à ne pas paniquer.

"Les difficultés actuelles sont liées au besoin de renforcer les mesures de sécurité et d'optimiser les routes logistiques utilisées pour livrer le carburant dans notre ville. Ce sont des défis temporaires mais réels que nous surmonterons", a-t-il assuré.

D'autres régions russes, comme l'oblast de Belgorod frontalier de l'Ukraine, ont imposé des restrictions sur les ventes dans certaines stations-services, ont rapporté des journalistes de Reuters.

(Zhifan Liu pour la version française, édité par Blandine Hénault)