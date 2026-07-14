EN BREF-Les pays renforcent leurs mesures de contrôle des voyages face à la montée du risque lié au virus Ebola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commandes américaines du 13 juillet et du 9 juin sous les entrées correspondantes)

Le 17 mai, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) constituait une urgence de santé publique de portée internationale et a indiqué qu’il existait un risque élevé de propagation vers les pays voisins.

Cette décision a incité les gouvernements à renforcer les mesures de confinement liées aux voyages. Voici une liste des mesures de dépistage et des restrictions de voyage annoncées par différents pays, ainsi que des mesures prises par les compagnies aériennes.

INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE VOYAGE

ÉTATS-UNIS

Le 13 juillet , les États-Unis ont annoncé qu’ils interdisaient aux citoyens américains se trouvant en RDC de rentrer aux États-Unis par des vols commerciaux, en inscrivant les voyageurs récents sur une liste d’« interdiction d’embarquement » jusqu’à ce qu’ils aient passé au moins 21 jours dans un pays tiers.

Washington a également interdit l’entrée sur sonterritoire aux non-citoyens ayant voyagé en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud.

CANADA

Le gouvernement canadien a annoncé le 26 mai que les résidents de la RDC, de l’Ouganda et du Soudan du Sud se verraient interdire l’entrée au Canada pendant 90 jours à compter du 27 mai.

JORDANIE

Le 19 mai, le gouvernement jordanien a suspendu l'entrée sur son territoire des voyageurs en provenance de la RDC et de l'Ouganda, selon l'agence de presse officielle jordanienne.

BAHREÏN

Le Bahreïn a annoncé le 19 mai qu’il suspendait pendant 30 jours l’entrée des voyageurs étrangers en provenance du Soudan du Sud, de la RDC et de l’Ouganda.

MESURES DE DÉPISTAGE ET DE QUARANTAINE

INDE L’Inde a mis en place des mesures de dépistage et de surveillance dans les aéroports et autres points d’entrée, publié des avis sur les précautions à prendre et exhorté ses citoyens à éviter tout voyage non essentiel en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud.

THAÏLANDE

Le ministère thaïlandais de la Santé publique a déclaré qu’à compter du 27 mai, les passagers en provenance de la RDC et de l’Ouganda ne seraient autorisés à entrer dans le pays que par l’aéroport de Suvarnabhumi, où ils seront soumis à un dépistage.

Les voyageurs en provenance de ces pays ou transitant par ceux-ci devront se soumettre à une quarantaine d’au moins 21 jours s’ils ne présentent pas de symptômes, et seront placés en isolement pendant au moins 21 jours s’ils présentent des symptômes compatibles avec la maladie à virus Ebola.

KENYA

Le ministère kenyan de la Santé a déclaré le 25 mai avoir renforcé le dépistage des voyageurs aux points d'entrée à haut risque.

ZAMBIE La Zambie a renforcé le dépistage et la surveillance concernant Ebola après que les autoritésont écarté deux cas suspects.

LES PAYS QUI S'OPPOSENT AUX RESTRICTIONS

UNION EUROPÉENNE

Le Comité de sécurité sanitaire de l’UE a déclaré le 22 mai que les contrôles à l’entrée n’étaient pas nécessaires pour les passagers en provenance de la RDC et de l’Ouganda, invoquant un faible risque pour la population.

Le 9 juin , le gouvernement américain a appelé les pays européens à suivre l’exemple de Washington et à imposer des restrictions de voyage aux personnes ayant récemment séjourné dans les pays d’Afrique centrale touchés par l’épidémie d’Ebola, dans l’espoir d’éviter la propagation du virus pendant la Coupe du monde de football.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve justifiant la mise en place de mesures supplémentaires aux frontières.

RÉACTION DES COMPAGNIES AÉRIENNES

KLM AIRF.PA a annulé ses vols à destination et en provenance de l’aéroport d’Entebbe, près de Kampala, la capitale ougandaise, en raison des restrictions liées à l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale, a annoncé la compagnie aérienne néerlandaise le 29 mai. La compagnie a indiqué qu’elle ne pouvait plus assurer les liaisons prévues en raison des mesures de voyage et d’entrée mises en place par certains pays à l’encontre des personnes ayant récemment transité par Entebbe, y compris son équipage.

Brussels Airlines a déclaré le 1er juin que la situation liée au virus Ebola n’avait pasd’incidence sur son programme de vols, mais qu’elle avait adapté les plannings de ses équipages long-courriers , car les membres d’équipage ayant voyagé en RDC ou en Ouganda au cours des 21 jours précédents se verraient refuser l’entrée aux États-Unis.