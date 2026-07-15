 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Angleterre-Argentine : des surprises dans les compositions
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 20:28

Angleterre-Argentine : des surprises dans les compositions

Angleterre-Argentine : des surprises dans les compositions

Qui a dit que Lionel Scaloni ne changeait jamais ? Critiqué en Argentine pour une supposée frilosité au moment de mettre ses cadres sur le banc, le sélectionneur de l’ Albiceleste a décidé de trancher dans le vif pour la demi-finale contre l’Angleterre en se passant de Rodrigo De Paul, leader s’il en est de cette équipe depuis plusieurs années. C’est le jeune Giuliano Simeone qui aura la lourde tâche de le remplacer au milieu et de faire hurler de joie son papa, légendaire Diego « Cholo » Simeone, en tribunes.

Embed x.com…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierluigi Collina répond à Didier Deschamps
    Pierluigi Collina répond à Didier Deschamps
    information fournie par So Foot 15.07.2026 20:08 

    La contre-attaque. Après la demi-finale perdue dans les grandes largeurs par l’équipe de France contre l’Espagne, Didier Deschamps a préféré critiquer l’arbitrage : « Je pose une question et je ne vais pas y répondre : ‘Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer ... Lire la suite

  • Photomontage des stars de l'Argentine Lionel Messi et de l'Angleterre Harry Kane, futurs adversaires mercredi 15 juillet en demi-finale du Mondial ( AFP / Paul ELLIS )
    Mondial-2026: Angleterre-Argentine, duel vintage avec vue sur une finale contre l'Espagne
    information fournie par AFP 15.07.2026 20:06 

    Au lendemain de la qualification de l'Espagne contre la France, un grand classique de la Coupe du monde oppose mercredi à Atlanta l'Angleterre de Harry Kane, en quête d'une deuxième étoile 60 ans après, à l'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre qui chasse ... Lire la suite

  • Le Norvégien Soren Waerenskjold (C) remporte le sprint à l'arrivée de la 11e étape du Tour de France, le 15 juillet 2026 à Nevers ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Tour de France: Waerenskjold, à fond la caisse
    information fournie par AFP 15.07.2026 19:04 

    Toujours plus vite: vainqueur surprise à Nevers, le bison norvégien Soren Waerenskjold a remporté mercredi l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France, avec une moyenne de 50,91 km/h. Après dix jours de canicule, les quelques gouttes de pluie au départ ... Lire la suite

  • ( ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Protoxyde d'azote, rodéos, free parties: les mesures clés du projet de loi Ripost
    information fournie par AFP 15.07.2026 18:38 

    Le projet de loi "Ripost", adopté largement par les députés mercredi, a pour ambition de lutter contre des phénomènes qui troublent l'ordre public. Hétéroclite, il aborde de nombreux sujets: protoxyde d'azote, free parties, rodéos urbains sauvages... Le ministre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank